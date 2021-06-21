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孩子社交遲緩 家長試試「角色扮演」引導

健康醫療網／記者黃心瑩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

隨著網路資訊發達，現代家長獲得資訊的管道豐富，對於孩子也相對投入更多心力照護，幾個月翻身、幾個月大放手走路、幾個月大會叫爸爸、媽媽，也都有時程表可以參考，一旦落後很快就會被察覺。在眾多項目之中，較不容易被發現的是社交遲緩，很容易會被認為怕生、慢熱、安全感不足，若確診之後，需要家長的大力協助才能有所進步。

把握黃金治療期治療

生長環境及文化刺激，與孩子的學習及活動能力息息相關，若經由專業醫師評估，診斷為社交發展遲緩，家長還能怎麼做？亞東醫院兒童發展中心職能治療師黃佳妤表示，早期療育部分，建議家長把握黃金治療期，讓孩子接受職能治療與心理治療，以協助提升孩子的社交發展。

但除了療育之外，在生活中應用社交技巧是最重要的。將治療師建議的社交技巧應用在不同情境，多帶孩子接觸不同人群、每日和孩子討論情緒、在孩子不知如何處理衝突時，適時的介入，示範較適切的處理方式，並請孩子重複演練。但疫情期間接觸到人群的機會少，更建議家長透過角色扮演來模擬可能會遇到的情況。

情境角色扮演 引導孩子思考

在家中，可目標性的討論社交行為與情緒，例如在學校和同學發生衝突，因此孩子推了別人，請孩子嘗試說出當下的感受，並且釐清推人的原因，再引導孩子一起思考，下一次遇到相同的衝突時，如何解決較適切。黃佳妤建議，適時地透過角色扮演提升孩子同理心與社交技巧，並持續追蹤表現，直到孩子可穩定出現適切行為為止。

可以透過繪本、讀本來代入情境，反問孩子，換做是他會有什麼感覺？會如何應對？即使是卡通影片，也有許多寓意深遠的主題，試著與孩子討論劇情、角色的反應，練習適當的行為及想法。

勿強迫達標 主動學習進步多

許多家長容易操之過急，以強迫方式讓孩子做出家長期望的目標。例如，一定要和外人打招呼，不然就挨打，黃佳妤提醒，使用強迫的方式，往往會造成反效果，不僅破壞親子關係，也讓孩子無法自在的發展社交技巧。

學習各項技巧，主動學習是相當重要的一環，持續鼓勵孩子，看到並讚賞孩子的進步，利用積點制度引導會是比較好的方法，讓孩子快樂中成長，與家長關係相對較好的時候，也較有一個學習的模範，知道如何和他人建立正向關係，因此家長的耐心相當重要。

亞東醫院兒童發展中心職能治療師 黃佳妤

專長：兒童職能治療、感覺統合治療、兒童專注力訓練、讀寫障礙訓練、社會互動技巧訓練等。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50457

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