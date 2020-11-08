課後班的選擇 重質不重量

中國駐美大使館興建陽光中文補習學校，為外交官和中資機構人員孩子補習漢語。圖為一年級的孩子們在認真上課。（中新社）

不知不覺，秋季學年過半。相信各位家長從最初的慌亂迷茫，已經轉變為現在的心裡有底，不管選擇線上上課、線下、還是混合，找到最適合自己子女的方式就是最好的。孩子們現在也很適應網課，四歲的學童都已知道什麼時候需要靜音、遵守課堂規則。但疫情 爆發後，所有的課後班都戛然而止，如何從豐富的學習資源中挑選最適合孩子的課後班，我結合自己的心路歷程談一些經驗教訓。

●挑選優質課後班

我以前是一個課後班推媽，由於在一所市級天才學校的小學部教中文，每年學生基數是700多人，導致現在到哪裡都可以碰到我的學生們。這給我提供了一個很大的信息來源，其中之一就是優質課後班的資源，所以女兒從三歲就參加各種課後班，我經常很驕傲地說，這些課後班都是我從各種信息中百里挑一選出來的，孩子自己也很喜歡，從周一到周日，有時一天會多達三個班，真的是見鋒插針，從棋類、語言、科學、到各種運動，著實眼花繚亂，有些運動還需要至少一周兩次。

直到3月疫情來臨，所有的課後班都暫停，女兒可以待在家盡情享受自己的時光，雖然後來恢復了網課，也大大減少了在路上奔波的苦累。但這也給我們提供了一個反思的階段，是時候做出選擇、把時間還給孩子。

我也在向內思考，教育 的根本是什麼？首先，孩子要「三觀」的根正，其他都是枝幹。於是我們開始大幅度地砍砍砍。像花滑、藝術體操、芭蕾 都是我的最愛，其實它們也是互補形的項目，但每項運動必須一周兩次，藝術體操每次更高達三小時的訓練，就算這樣也敵不過一周五天都撲在一個項目上的娃，如果只是玩票，對於運動競技來說又不能只是玩玩。於是我們選擇了可以比較終生運動的芭蕾。

藝術體操由於學校搬去長島 ，也就無疾而終。鋼琴和小提琴，女兒自己保留了小提琴，理由是鋼琴相對容易，小提琴自學難；其中又經歷了VIP陪練的誘惑，最終還是讓孩子自覺練習。剩下的文化課，數學由外婆親自上陣，暑假把新加坡數學做完，開學後女兒很高興地匯報，她的數學在班上應該算很好的。

至於英文閱讀寫作，孩子也上過小班和一對一的課，效果都不明顯。我首先用回最原始的單詞聽寫，糾正潦草的寫字，訓練工整的記筆記。在這裡推薦幾本訓練閱讀和寫作的寶書，除了以前推薦過的Wordly 3000、Spectrum系列閱讀寫作書，還有Writing Rhetoric，這套系列第一冊從讀伊索寓言入手，讓孩子一步一步深入，最後到自己改寫。孩子在寫作閱讀中也學到了人生智慧，非常推薦。

在我自己的中文教學上，我也開始返璞歸真，除了適當用一些教學技巧，主要還是踏踏實實帶著學生們一起寫字，從筆記的格式安排、到字的要求，跟以前花式教學比，學生們的進步非常大，有了進步就有了自信。招生上也會跟家長商量，家長如果能夠輔導，鼓勵自行輔導；即使要學，也需要配合課後練習一定的量，這樣才能達到效果。

●全家有空出門郊遊

擺脫了繁重的課後班，我們全家每周末終於可以拿一天的時間全家出門郊遊，親子活動，也可以就很多問題進行深度思考，而不是天天趕場。現在的教育信息由於公眾號的流行，各種學習資源鋪天蓋地，有的媽媽可以說是收集各種齊全的學習資料，拼郵團更是成套購買各種書籍。資源多很好，能夠實打實地利用起來才是真的好。選中一兩樣，然後踏實地去做才是王道。

● 留給孩子自由時間

總結一下就是，課後班要參加，但每項運動下來平均得花兩倍時間的課堂時間，才能讓孩子真正參與進去，否則只能淺嘗輒止。家長需要觀察孩子是否有這個天賦和興趣，做出是否一門深入的打算。一定要給孩子留一些自由支配時間，這個也是自我消化的過程，特別是一些創造的思維，就是在這種自由支配的時間中產生。

還有兩個月，2020年就要畫上句點，疫情的後遺症估計要覆蓋一整個學年。願家長們能充分利用這段時間，調整親子關係，向內求，相信自己。

（作者為創新精英學校創始人，一個九歲孩子的媽媽）