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SAT回來了…今年大學申請有何不同？教育特刊全面解讀

世界新聞網╱即時報導
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「2026教育特刊」將於9日（周日)推出，隨報贈閱。
「2026教育特刊」將於9日（周日)推出，隨報贈閱。

隨著哥倫比亞大學宣布終止免提交標準化考試成績（test-optional）政策，頂尖大學「免交成績申請」時代，正式畫下句點；愈來愈多公立高中生正在參與並成功完成大學先修課程(AP)，挑戰極限宛如軍備競賽，然而，AP課真的愈多愈好嗎？隨著大學申請應用平台「通用申請」(Common App)8月1日開放，今年大學申請季與往年相比，有七項最大不同值得注意；美國許多大學近年調整招生政策，以適應AI的普及，AI素養（AI literacy）也成為大學申請中的一種新能力；亞裔學生給人「溫順且專注學業」的印象，但他們可能長期承受極大精神壓力，而家長往往忽略或不予理會…世界日報年度「教育特刊」探討今年教育領域的熱門話題，將於9日(周日)推出，隨報贈閱；深入資訊豐富，不容錯過。

頂尖大學「免交成績申請」時代落幕

哥倫比亞大學是第一所、也是唯一宣布無限期取消標準化考試要求的常春藤盟校。然而，短短三年後，校方在完成一項歷時多年的教師審查後，全面改變方向，認定考試成績「仍是衡量學生未來成功潛力的重要指標」。隨著哥倫比亞恢復考試要求，八所常春藤盟校已全數重新要求申請者提交SAT或ACT成績，而未來預料將有更多頂尖大學陸續跟進。

準備申請大學的學生應透過標準化考試成績，以及課程選擇、在校成績等其他申請資料，充分展現自己的學術能力。愈早開始準備愈具優勢；許多高中11年級（Junior）的學生到了春季才開始準備SAT或ACT，往往已錯失最佳提升時機；而10年級（Sophomore）的學生若能及早參加診斷測驗，便能充分掌握自己的程度，並保有足夠時間補強弱項。

AP像軍備競賽 真的愈多愈好嗎？

大學預修課（Advanced Placement，簡稱AP）是由美國大學理事會（College Board）創建並管理的大學程度課程，目前在全美超過2.3萬所中學提供。

從2022年到2025年，大量參加AP考試的學生人數呈現驚人的成長。參加9門AP考試的學生人數增加了44%，參加10門考試的學生增加了50%。然而，有些學生將AP考試推向了極端，甚至有人完成超過30門AP考試。過度追求AP可能降低GPA、壓縮參與其他活動的時間，包括睡眠時間，並增加壓力與焦慮。有的學生進入大學時已經感到精疲力竭。許多大學招生主管非常清楚，很多新生可能帶著在高中階段累積形成的重大心理健康壓力。

大學申請開跑 今年有哪些不同

大學申請應用平台「通用申請」(Common App)已於8月1日開放，具有約束力的「提前決定」(Early Decision)方案，對於需要比較各校助學金方案的學生不利，但在競爭激烈的名校，「提前決定」錄取率卻可能遠遠高於「一般決定」(Regular Decision)。

某些學校不需要申請而提供提供錄取(Direct Admission)，愈來愈多學校與州政府承諾依照高中成績保證錄取大學。

AI改變大學申請 教你寫出精彩文書

ChatGPT等生成式AI正改變美國大學申請。與過去花幾千元請文書顧問形成對比，普通高中生可以利用AI自主完成大學申請文書，也可以借用AI檢查語法、潤色語言、調整結構、提升表達。

如何透過AI的幫助，將平凡的生活提煉亮點、升華主題，教育特刊透過實例，手把手教你寫作大學文書。

心理健康不可忽略 勿錯過糾正良機

孩子出現心理異常狀況時，華人家長由於缺乏對心理疾病的認知，常遺漏關鍵警訊；不少第二代華裔青少年生活在兩種文化之間；部分孩子未必知道如何向家人表達；青少年即使出現失眠、焦慮、情緒低落、食慾改變或異常飲食行為，也未必願意主動求助。

青春期是焦慮、憂鬱及進食障礙較容易出現的階段，家長如果忽略情緒、睡眠、人際關係及生活習慣的改變，便可能錯過早期糾正的良機。

世界日報年度「教育特刊」資訊與時俱進、鉅細靡遺，深入探討華人家庭關心的教育話題，8月9日(星期日)隨報贈閱，請到各世界日報零售點購買。

精華 FAQ

  • 這代表常春藤等頂尖大學的test-optional時代正式結束，申請者須重新把SAT或ACT成績納入競爭條件，並與課程、成績單等資料一起展現學術能力。

  • 文章指出AP報考人數暴增，但過度追求可能壓縮睡眠、社團與休息時間，還會拉低GPA並增加焦慮壓力。招生官也擔心學生帶著疲憊與心理負擔進入大學。

  • Common App已開放，提前決定、直錄取與依高中成績保證錄取更受關注；同時AI可協助文書寫作，而家長也要留意青少年失眠、焦慮、情緒低落等心理警訊。

哥倫比亞大學 亞裔

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