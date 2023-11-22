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SAT機考全面上路 如何準備與應對

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SAT電腦考試即將全面上路。(美聯社)
SAT電腦考試即將全面上路。(美聯社)

美國高中生學術能力測驗(Scholastic Aptitude Test，SAT)終於要全面推行數位化電腦考試了。從傳統紙本考試到現在的電腦上機考，SAT的題型、時間、準備方向，各有什麼改變？

美國高中生申請大學的重要指標之一，SAT過去一直是採用傳統紙筆考試，為了能更好的測驗出學生的實力，將改變為數位化電腦考試。

SAT採用數位化考試後除了題型改變和考試時間變短，最重要的是可以採用「多階段自適應」(Multistage adaptive Testing, MST)考題，也就是不像紙筆考試每位考生都看到一樣的題目，「自適應」考題會根據每位元考生先前答題的對錯與否，決定下一題出現在考生面前的題目為何，這樣可以更有效率更精確的測出考生的應考實力。

SAT機考的閱讀和寫作部分，包括兩個單元，各32分鐘，共64分鐘；題目型式為多選題，主題涵蓋文學、歷史、社會、人文、科學；數學部分也包括兩個單元，各35分鐘，共70分鐘；題目形式則有約75%多選題和25%簡答題。

參加SAT機考的考生除了使用考場提供的電腦外，也可以帶自己平時慣用的筆電去應考，會統一下載官方的SAT應考軟體；機考總時長約2小時14分，相較於紙本考試3小時有所縮短，之前紙本考試大多在三周後發布成績，而機考約過一個星期即可獲知考試結果。

備考機構Candice分析，SAT機考中自適應出題部分，因為能根據前面回答題目的難易、對錯，選擇出最適合考生程度的考題，不像先前紙筆考試時一兩題不會寫後，讓考生信心受挫，讓後面該拿起來的分數也沒好好把握；而自適應出題連續答錯後，題目會變簡單，來符合考生的程度，這對心態較不穩的同學是福音，較不會前面心態崩了整個大失常。

且對整體考生而言，更能防止作弊，因為每個考生電腦上看到的考題並不相同，相較以往紙筆考試，題目完全相同，SAT機考作弊難度大，讓SAT考試能更公平鑑別考生真正實力。

雖然改為「自適應出題」後，會大大降低考生失常的機率，但若在考生若連續答對多題後，突然出現一題看了很久還是沒頭緒，代表這可能是遠超考生程度的題目；所以如果遇到這種狀況，跟紙本測驗時一樣，判斷短時間解不開，要果斷選擇跳過放棄，以免耽誤後面的解題時間，得不償失。

考試時間縮短後只要注意要比以往更「細心」，因為分數不變但題數變少的狀況下，只要你粗心錯了一題，代表比過往損失更多。

SAT

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