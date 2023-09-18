學習的簡單秘訣 設計小習慣

讀書計畫能達成的是少數，《設計你的小習慣》一書教大家透過「小習慣」幫助自己，達成想要的目標，該書作者、史丹福大學 行為設計實驗室的創辦者—BJ Fogg博士成立「小習慣學院」，全世界已有6萬多人接受過他的幫助。Candice升學 顧問覺得書中的方法也能讓你更好的達成讀書計畫，最後贏得高分的目標。

《設計你的小習慣》一書提到，「動機」、「意志力」並不可靠，想考上學校的動機容易被其他的事物吸引而暫時忘記，人的意志力是會損耗的，很容易耗光喪失意志力了。

書中提出來一個方法，叫「習慣」，讓你可維持長久穩定的行為，無須意志力逼迫自己。想做SAT 的讀書計畫，該如何利用「習慣」幫助自己完成？

書中提到，觸發行為的四要素：行為=動機+能力+提示+立即獎勵。

動機：指你想做事的出發點，譬如瘦5公斤，動機是穿上比基尼，想被稱讚漂亮；能力：是妳是否能合理地完成，假設為瘦5公斤，規定自己每天跑6公里，但過往沒有慢跑習慣，那每天6公里便超出妳的能力。可能一開始設定2公里才適合；提示：提醒工具：提醒該完成的事項，可以是便利貼、手機鬧鐘等；獎勵須馬上發生：一開始坐書桌前只做兩題數學，發現毫不費力做到，這時可鼓勵自己：「你好棒」，或是吃顆巧克力作為獎勵，一次、兩次，就變成習慣。這便是書中所說的「小習慣」，像植物一樣，會長大茁壯，變成「大習慣」，這時你可能坐在桌前念一下午的書了。

要注意的是，獎勵須要馬上發生，獎勵不能等我做完題庫，那時間太久了，無法達到情緒上的開心，讓你養成小習慣，鞏固這個效果。

動機：要考高分SAT， 申請上目標學校。為了這目標，我要寫完100題（可以測量的目標）；能力：規畫每天讀12小時，這超出原有的能力了，因為沒這念書習慣。這就有抗拒感；所以第一次只要先練兩題，或只要覺得累了，便可立即停止。之後以25%-50%之間的增量，（三題或四題）慢慢增加每次間隔；提示的方法：分心是正常。因此要設計提示，把分心狀況拉回。如上述我們已經進步到一次能做完六題的階段。需要提醒我們繼續往一次八題的階段前進（便利貼提醒：放置任何讓你分心的事物前，如：冰箱門，手機屏幕上等。上面寫這階段需完成的題目，例如八題；鬧鐘提醒：買一個專門的鬧鐘，每隔30分鐘提醒自己休息，或每隔兩個小時提醒自己，是否分心，是否執行中。容易被分心打斷，我們也可以去打斷分心狀態；朋友提醒：一起念書的朋友互相監督，如今天要做完八題的階段目標，在沒做完前誰都不能離開）；立即獎勵：先設置完成階段目標的獎勵：小獎勵喝一瓶汽水；大獎勵吃牛排。當完成階段目標：做完八題，立即享受汽水。若完成總體50%：立即點牛排。大腦會因反饋與期待下一次達到的獎勵，就會讓小習慣落地生根。

上述四者缺一不可，按照這個方法，周而反覆，小習慣就會讓你成為慣性，幫助你減少阻力，完成讀書計畫。