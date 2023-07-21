害怕數學？掌握思考技巧 突破瓶頸拿高分

（取自ACT考試委員會）

「我數學就是很爛，救不了。」害怕數學的你，不妨試試「大腦喜歡這樣學」這本書裡的學習方式。

該書作者Barbara Oakley現在是美國奧克蘭 大學的工業系統工程學教授，但她從小到大數學都不好，數理科目總是不及格，討厭數學。進入職場後，她發現如果數理不好，很難去培養相關的技能來解決問題，自己會大大受限。所以她決定重新訓練自己的頭腦，並逐漸掌握了學習數學的方法，所以寫了這本書來分享數學的學習方法。

書中提到，人的大腦在神經學專家的研究下，發現有兩種思考方式：「專注式思考」和「發散式思考」。「專注式思考」就是大腦用理性分析的方式來嘗試解決問題，你在解數學難題時便是用這種模式；「發散式思考」在你不是專注思考模式時，沒有刻意在想某件事，在放空、發呆時，大腦便是處於發散式思考模式。

不知道你有沒有一種經驗，有時在做很難的數學題，或是思考生活中複雜的問題該怎麼處理，在當下一直想不到解法，結果就在散步、洗澡、吃飯時腦中突然靈光一閃，想到了剛剛想了很久都想不到的解法或關鍵點。科學家研究發現，當你在放空、發呆休息時，大腦並沒有停止思考，而是處於發散思考模式，並仍然在持續對問題做思考的連結。

升學 顧問機構Candice根據書中的知識和自己的教學經驗，歸納出下面幾點，希望能幫助學子在準備SAT、ACT 等標準化考試時，對數學科目做更有效的學習。

1、專注和放鬆模式交替

也就是說，如果平時練習數學題想了一陣子想不出來，那就先不理這題，甚至直接休息放空也可，讓大腦從專注思考模式切換成發散模式，當你一直在專注模式時，很可能會犯了見樹不見林的錯誤，只能看到題目中的一小部分，然後卡在那，無法從更全面整體的角度來嘗試解題，當你放鬆自己做其他事，這題目如何解決仍在你腦中持續留存，雖然你自己並不會注意到，但大腦會嘗試對不同的記憶區塊做連結，之後如果突然想到怎麼解了，這便是真的學懂了這題型，而且會記得特別牢，不容易忘掉。

2、多利用回想來學習

有學生練習數學題的方式是用看的，他把數學題目的解題步驟用看的，只要自己有看懂步驟，便認為自己會了，這其實是很不推薦的學習方式，建議練習數學題時，應該是做完一部分題目後，要複習時不要去看，嘗試在腦中回想剛剛的題目和解法，看自己是否能清楚地回想，然後再動手計算過一次，都沒問題，才能說真的會了。

3、不要過度刷題

不要重複一直刷考古題，有的學生喜歡刷題，因為那有一種掌控感，反覆做自己已經會的題目，讓自己很有成就感。但只能說，這樣對真正實力的進步收效甚微，應該是做完一份考古題後，將自己錯哪題，為什麼錯，該如何正確解，記錄下來，反覆檢討，雖然很辛苦。

4、切割目標

人很難對較遠的大目標做出好的規劃，所以將大目標切成小目標，安排進自己的行程表中，這才會是有辦法好好完成進度表的技巧。

5、考試前一天讓自己放鬆

還記得專注式思考和發散式思考嗎？到考前一天，不要再很認真專注的做題目，稍微讓自己放鬆一下，看看自己的筆記，做一些經典題維持手感即可，其餘時間做一些自己喜歡的休閒活動，讓自己的大腦處於發散模式，統整過去幾個月的記憶區塊，好好為了第二天的正式上場做準備。

6、考試時先把題目全部瀏覽一次

考試的題目有難也有簡單的，你先全部看過一遍題型稍微想一下待會大概怎麼解，比較難的題目會先留存在你腦中，雖然你寫得是別的較簡單的題目，但等你回來做難題時，有可能大腦已經把這題所需的記憶區塊連結起來了。

從小對數學感到害怕或是想突破數學分數的你，可以從現在開始嘗試練習這幾個技巧，其實這不是只能用在數學上；專注式思考和發散式思考切換，也十分適合用在創造性的問題。