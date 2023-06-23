SAT何時開始準備 1200分算高還是低？

(本報檔案照)

申請美國的大學，SAT 是很多學校要求的申請材料之一；高中生何時開始準備SAT？SAT考了1200分，這個成績是好是壞？

在美國大學理事會(College Board)網站可以查到的2022年SAT分數百分比級距，以此分析可以發現，SAT拿到1200分，其實已經贏過80%的人了，算是還不錯的成績；若SAT分數是1000分，在總體來說恰恰落在平均人數之下一點點，若是可以再努力一些，把自己的SAT分數提升200分，便可以躋身前20%，這樣的提升，相信對大學的申請有很大的幫助。

因為SAT考試沒有年齡與次數限制，理論上任何時候報考都行，但升學 顧問機構CandiceClass.com建議10年級開始準備SAT並去考試試水溫，了解自己的弱項，然後在11年級時衝刺準備，考出SAT好成績。

SAT在3月、5月、6月、8月、10月、11月、12月都有考試，學生可以根據學校的行事歷與考試和自己的規畫，安排最空閒的時間去考SAT，能發揮較佳實力，這樣12年級便可以專心準備請大學的文件即可。如果到12年級才開始準備SAT，又要準備考試又要準備申請文件，可能蠟燭兩頭燒，忙到焦頭爛額，無法發揮應有實力。

但過早準備也並非好的策略，有的9年級學生想考SAT，但因為許多課程還並沒有學到，準備起來會很吃力，並打擊學生自信心，對SAT產生恐懼，反而讓學習的成效變差。

對於GPA比較低的同學，提高SAT成績顯得更有意義。因為GPA已經是過去的成績無法改變，但美國大學又一定會看，所以只能靠其他部分加強審查老師對你的印象；SAT是可以認真準備重複考來取得更好的成績的，也可以讓申請的大學了解到：雖然我高中時成績並不理想，但我近期是很認真且努力的，是有潛力的學生。有些學校SAT成績是選擇性提交的，更是證明自己學習實力的機會。

此外，申請文件中的「個人論文」要更認真地寫，而高中時的「社團活動」、「幹部經驗」、「競賽獎項」等等，和參與「志願服務」、企業的「實習經歷」都是可以附上證明，讓申請的大學對學生的能力與人格特質更加認可，提高自己錄取的機會。