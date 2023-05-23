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聯邦上訴法院 裁定北維州著名TJ高中錄取改革合憲

記者張筠／維州即時報導
聯邦上訴法院(federal appeals court)23日以2比1的裁決，宣布北維州著名的湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)錄取改革符合憲法，推翻了此前聯邦法官的裁定，批評者稱新的錄取標準明顯歧視亞裔。（記者張筠／攝影）
聯邦上訴法院(federal appeals court)23日以2比1的裁決，宣布北維州著名的湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)錄取改革符合憲法，推翻了此前聯邦法官的裁定，批評者稱新的錄取標準明顯歧視亞裔。（記者張筠／攝影）

聯邦上訴法院(federal appeals court)23日以2比1的裁決，宣布北維州著名的湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)錄取改革符合憲法，推翻了此前聯邦法官的裁定，批評者稱新的錄取標準明顯歧視亞裔

維州里奇蒙(Richmond)的聯邦第四巡迴上訴法院法官，23日以2比1的結果，裁定維州費郡公校系統(FCPS)推行的TJ高中錄取改革合憲(constitutionality)，推翻了去年聯邦法官稱費郡公校教委在改革中涉嫌族裔歧視的裁決。

TJ高中多年來在全美排名第一，家長爭相希望孩子們能進入該校，錄取改革前該校逾70%學生為亞裔，西語裔和非裔學生的占比僅有個位數，2020年費郡公校教委以平衡各族裔教育資源為由，推動招生改革，移除標準考試，並將學生的背景、家庭經濟狀況、語言水平等元素納入錄取標準。

改革後學生組成明顯變化，非裔學生從1%漲至7%，西語裔學生從3%漲至11%，而亞裔學生從73%降至54%；改革前以華裔為主的亞裔社區就強烈反對，部分家長以法律手段試圖阻止並逆轉改革，三年來的抗議之路可謂崎嶇艱辛。

根據聯邦上訴法院23日的裁決，法官金伯特(Robert King)稱費郡公校「試圖增加學校學生多樣性的動機非常合理且合法」，將此努力稱為對亞裔的歧視「完全違背常識」，法官海特斯(Toby Heytens)也稱TJ高中的新錄取標準是「族裔中立」(race-neutral)。

只有法官羅辛(Allison Jones Rushing)異議，「新錄取標準導致亞裔學生的錄取率降低了26%，而其他族裔都有增長，這不是偶然，而是費郡公校教委非常明顯的利用族裔來改變學生結構」，她稱該錄取標準表面上是中立的，但其引發的辯論都涉及族裔，也反映公校官員對族裔平衡(racial balancing)的願望，羅辛批評另外兩名法官「忽視該標準背後的族裔問題」。

裁決TJ高中錄取改革合憲的金伯特和海特斯分別由民主黨籍前總統柯林頓(Bill Clinton)和現任總統拜登任命，而唯一反對該改革的羅辛是由共和黨籍前總統川普任命。

亞裔 公校 歧視

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