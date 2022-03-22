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讓青少年多睡點… 費城學區高中 今秋率先改9時上課

編譯林梅婕／綜合報導
為讓青少年有充足睡眠，費城學區宣布，今年秋季學期開始，學區高中上課時間將普遍延至上午9時才開始。(美聯社)
為讓青少年有充足睡眠，費城學區宣布，今年秋季學期開始，學區高中上課時間將普遍延至上午9時才開始。(美聯社)

為響應全國讓青少年有充足睡眠的運動，費城學區已宣布，今年秋季學期開始，學區高中上課時間將普遍延至上午9時。

費城學區領導人艾弗琳‧努涅斯(Evelyn Nuñez)向各校長及教職員發出一份公開信，內容寫道：「研究指高中生較晚上課能使他們精神抖擻，為學習做好準備」。

在新冠疫情爆發前，各個高中上課的時間不一，但今年初為了因應交通和校車司機人手不足，有些學校開始將上課時間提前至7時30分；不過當時官員們也表示，日後可考量社區的意見再做調整。

費城兒童醫院心理學家艾芮兒‧威廉森(Ariel Williamson)專門研究睡眠對兒童的影響，她指出，青少年進入青春期後，他們的睡眠模式會開始產生變化，而且需要更多睡眠。

威廉森分析，如果高中生要在上午6時上課的話，他們必須在晚上10時之前睡覺，才能滿足他們最少需要八小時的標準，「這比他們的日夜節奏要早得許多」。

同樣是費城兒童醫院的精神科和睡眠醫師漢達(Arun Handa)也表示，延後上學時間有助於提升學習表現。他說：「如果你很累地去學校上課，很可能在第一節課就睡著；但如果延後一些，你上課就能更專注。」

費城學區發言人說，這項決策的參考依據是美國小兒科醫師學會(AAP)的研究。

不過也有部分師長抱持反對意見，可能造成需要額外收入的學生無法工作；亦或是課外活動的時間延後到晚上，導致學生返家的途中有安全的疑慮。

費城 學區 威廉

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