高中那些事疫情中開學 大學vs高中兩樣情

為了控制疫情，大學採取了許多合理的應對措施，即使在疫苗普及以前，大學校園疫情的良好控制說明這些措施非常有效。(Getty Images)

在新冠疫情 的上下起伏中，孩子們回到了學校。我們在大學生家長群和高中生家長群裡看到了完全不同的景象。大學家長群裡，大家都非常興奮地祝賀學校重新開放，讓孩子們回歸正常的教學和校園生活，而高中生家長群卻充滿了擔憂和壓抑。

高中家長 充滿擔憂壓抑

我們有太多的事情需要擔心，學生和老師中打完疫苗的比率有多少？孩子們能做到一天到晚在學校戴口罩嗎？學校那麼擁擠，如何保持社交距離？我們怎麼知道孩子班上同學或者老師是否感染了病毒？孩子坐公共交通或者校車，會不會到處都是病毒？大家一起吃飯時肯定不戴口罩，會不會傳染？高中家長的問題無窮無盡。

這些焦慮同時也化成無數的應對方式，不少家長不再讓孩子搭乘公共交通或者校車，專門開車接送孩子上學放學，不管路程有多遠或者交通有多麼擁擠。也不管孩子的同學中其實大部分還是以公共交通為主，在學校的交叉感染其實防不勝防。

還有家長為了避免孩子到餐廳用餐，專門起早為孩子準備午餐。這些焦慮同時也傳遞給了學生，有的孩子到學校不敢摘口罩，甚至不敢吃飯喝水…更有家長出於擔心，而不斷要求學校繼續提供遠端教學，即使過去的一年多已經完全證實這樣教學方式是低效的，並且孩子身心深受其害。

大學防疫 採取合理應對

回顧這兩個年紀相近的學生組合，他們的家長竟然對開學的態度如此不同。其中最直接的原因就是學校有關疫情管理方面資訊透明程度不一樣。大學去年雖然也是以遠端教學為主，但為了保持學生的校園生活，許多大學的宿舍還是對部分學生開放，為了控制疫情，大學採取了許多合理的應對措施，比如保持至少一周檢測 一次，及時隔離被感染者，每天通報感染人數。

當然還有一系列對於宿舍、圖書館、實驗室、健身房開放的管理規則，在盡可能保證孩子健康的情況下，儘量給與孩子自由。所以大學對於疫情管理有著更豐富的一手經驗。而事實上去年即使在疫苗普及以前，大學校園疫情的良好控制說明這些措施非常有效。

一般公立高中，沒有這樣的檢測和跟蹤機制，也無法及時通報學校疫情。完全靠被感染師生教職工主動申報，並且這樣的資料更新往往都慢一拍。另外一方面，家長們對於新冠病毒還帶有條件反射性的恐懼和擔心。尤其對於曾經是疫情重災區的地方，呼嘯的救護車和攀升的死亡人數仍然栩栩如生地留在在人們的記憶裡。所以「測試陽性=重症=死亡」，這樣一條邏輯鏈深深地刻在人們的頭腦中。

陽性=重症=死亡 邏輯不成立

而實際上自從2020年夏天開始，即使病毒的感染人數時有攀升，但住院和死亡比率是大大低於疫情剛開始的時間，這些都歸功於醫療人員對病毒更深的認識和更有效的治療方案。而隨著疫苗的大面積推廣，「測試陽性=重症=死亡」這樣的邏輯早就不成立了。許多測試為陽性的人因為有疫苗的保護變成無症狀或者輕症，患者可以迅速康復，或者完全沒有生病的感覺。

如果我們參照大學的疫情資料，就可以知道在絕大多數人打完疫苗的情況下，高中生和大學生這般年紀的孩子們在一起會有多安全。這個學年大學多數8月底就開學了，一些新生甚至8月中就到校了。相比高中的開學提前了兩周到一個月。

這些孩子90%以上都打了兩針疫苗，學校教職工的疫苗普及率也在90%以上。和去年疫情中的嚴格管理不一樣，今年大學紛紛放寬了各種限制。宿舍裡，不可能每個學生占一間房，不少學生是和其他人同住的，學校餐廳也全面開放，孩子們和疫情以前完全一樣和同學好友在餐廳一起吃飯，靠得很近。圖書館，健身房也全部開放。課程面授基本恢復，有的大學謹慎一些，幾百人的大課依然是網課，但小班課全部面授了，有些大學連幾百人的大課都是面授。學校的運動隊也全部恢復了訓練和比賽，在這樣同吃同住同運動的環境裡，疫情到底如何？

擔心染疫 可帶液體食物

在剛開學的一周，測試陽性的人數的確遠高於去年的嚴防緊守模式中的比率。比如哈佛大學去年只有四分之一的人返校，一周測三次，本科生病例常常是清零的，多的情況不會超過一天10個。而今年一開學，一周測一次，每天病例在15至30人之間。學校很快就恢復了一周測三次，目前每天陽性病例不超過10個。去年在波士頓地區大學均對疫情有良好的控制，多數學校也只是一周檢測一次。當然被檢測出陽性的學生會被及時隔離，這是防範疫情大面積擴展的有效措施。

我們公立高中沒有條件做這麼頻繁的測試和跟蹤，但希望大學的資料多少能讓家長們釋懷。上學的高中生，功課負擔很重，該吃的時候吃，該喝的時候喝，否則不等病毒來攻擊，自己就先倒下了。如果孩子們有顧慮，趁現在天氣還不錯，讓他們到室外吃飯。再怎麼不能一天不吃不喝的。實在是擔心的話，可以帶液體食物，快速飲用，以保證有足夠營養支持一天的學習。

快篩試劑 家裡可備一些

普通藥店裡可以買到在家做的病毒測試，一套可以做兩次，大概20多刀。家裡備一些，不放心就測一下，孩子們也不需要去排長隊去檢測。如果真的是陽性，就自覺隔離。平常衛生習慣保持好，正常的學習和課外活動該怎樣做就怎樣做，但也不必哪裡熱鬧就紮堆去哪裡。尤其現在即將進入流感季節，懇請大家及時施打流感疫苗 ，保護好自己和周圍的人。

從疫情中的嚴格封鎖到逐漸恢復正常的生活秩序，這個過程也需要大家在心理上慢慢調整。家長們除了應對自己的工作生活之外，還需要輔導和支援自己的孩子在心理上進行過渡。切記不要把自己的焦慮傳遞給孩子們。儘量幫助他們順利回到正常的學習生活軌道裡。

(作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家)