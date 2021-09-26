高中那些事／提前申請名額多 好好把握

提前申請大學，可以避開強大的競爭對手。(Getty Images)

一晃又到了大學申請季。雖然大部分學校的申請截止日期是1月份，但在整個申請過程中，截止日期位於11月份的提前申請，就是Early Action或者Early Decision，正在變得更加重要，然而許多畢業生和家長對此存在誤區，導致每年相當一批學生錯失進入理想大學的機會。

有的人把提前申請當成預演、熱身，認為常規申請才是正式比賽的開始。其實很多私立大學都把接近一半的錄取名額放在ED中，雖然這些大學都聲稱他們的錄取標準在ED和RD中是完全一樣的，但是歷年來的錄取結果表明，一旦錯失了ED的機會，進入RD以後申請人將面對前所未有的激烈競爭。與之條件相當的同學可以在ED如願以償進入的大學，到了RD階段就成為不可能的任務。每年都有大批學生後悔自己在提前申請階段沒有充分做好準備，或者目標定得過高，到了RD階段原本可以夠得到得大學反而無法進入，留下了無盡的遺憾。

俗話說：「早起的鳥兒有蟲吃。」我們需要對提前申請的優勢充分了解。

提前申請，可以避開強大的競爭對手。不是所有的畢業生都重視提前申請。做好提前申請的工作需要學生有良好的規畫和完善的時間管理。許多高中生都有拖延症，事情不拖到最後一刻他們無法啟動。有些完全可以執行的提前申請計畫就是在種種拖延中流產了。在大學分配近一半的錄取名額的情況下，提前申請避免了大量後來的申請人，尤其ED，具有綁定性質，一個學生同時只能ED一家大學，杜絕了橫掃現象。如果一個學生在本高中不具備碾壓其他申請人的絕對優勢，ED會可能避開最頂尖的同學，從而大大增加了自己的錄取機會。

即使不是ED，EA也是一個向大學表達好感的一個重要管道。正是由於提前申請需要學生非常自律，一般也是說明學生對某個大學有相當的興趣才會提前申請。過去的一年多，因為疫情的原因，許多大學都取消了線下訪校的接待，所有招生宣傳和大學訪問都轉向網上。他們也沒有像往年那樣通過線下訪校登記記錄可以跟蹤申請人對學校的熱情和忠誠度。這個時候EA的申請充分表達出申請人對大學的重視和喜愛，會在一定程度上對申請結果產生影響。

一些學生和家長功課不足，一廂情願地認為所有的大學都提供所有Early Action、Early Decision，並以為自己可以對EA和ED進行自由的學校組合。這些學生、家長急需在申請大學的基本知識上進行補課。

美國 大部分私立大學提供ED選項，而大部分公立大學提供EA選項。也有少量私立大學提供EA，比如麻省理工(MIT )、加州理工、芝加哥大學、東北大學、Case Western Reserve，或者限制性EA，比如哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹福、喬治城、聖母大學。限制性EA通常不能和其他私立大學的EA或者ED組合申請。個別的公立大學，比如維吉尼亞大學，也提供ED選項。畢業生和家長需要對這些選項提前做功課， 瞭解各種提前申請的條件和限制，針對自己的情況制定合理的申請方案。

一些非常熱門的大學除了EA或者ED以後，不再提供ED2的選項，錯過EA或者ED，就只有常規申請了，要和千軍萬馬爭過獨木橋，這個風險值得畢業生們仔細評估。

另外一個讓學生對ED遲疑的因素是經濟資助。因為ED是綁定錄取，一些有經濟資助需要的家庭擔心大學一旦錄取，會獅子大張口，要學生擔負天價學費。所以對ED下不了決心，其實這個擔心是多餘的。

聯邦政府規定每個大學都必須提供學費計算器(net price calculator)，這些計算器都可以在各個大學的網站甚至College Board中找到。在考慮ED策略時，家長們可以在這個計算器裡如實輸入家庭的經濟資料從而獲得一個學費的大致估計。通常情況下，學生在ED錄取以後拿到的資助和這個計算器計算結果相差不大，前提條件是學生在計算時使用的資料是貼近真實的。

每年都有許多學生ED成功並且獲得豐厚的資助，只要他們的家庭經濟情況符合大學的資助申請條件。而如果大學的費用超過家庭能負擔的，學生和家長有權從ED的合約退出。一般來講不會出現這樣的情況，因為如果學生家庭遭遇到申請時無法預計的天災人禍，大學也會根據突發情況調整資助的數額。

當然ED錄取以後，一般學生就沒有和大學在資助上討價還價的機會，比如用一家大學的資助去要求另外一家大學增加助學金，這方面可能會有一些有限的差異，不過這些相對於進入一家夢校的機會而言，怎樣權衡利弊就是各個家庭需要斟酌的了，這裡沒有統一的答案。唯一能夠提醒大家的是隨著申請數量的逐年遞增，現在進入夢校的機會是越來越少了。

很多學生和家長會假設大學都是擇優錄取，比如我現在目標是MIT，那麼我常規申請就算EA進不了MIT，我也有許多備選的大學可以進。如果這個假設是成立的話，我們就無法解釋為什麼每年有進MIT、哈佛這樣頂尖大學的學生，卻被約翰霍普金斯、芝加哥，或者康乃爾大學拒之門外。這些大學不一定錄取最優秀的學生，但他們傾向於錄取最合適的學生。尤其是常規錄取階段，他們更希望拿到通知書的學生比較可能會來報到。一些他們無法確定會來的學生，即使條件非常好，也可能被拒絕或者放在候選名單。現在隨著名校錄取的日益激烈，每年被放進候選名單的學生大把抓。所以一旦拖到常規申請，學生進入理想大學的機會不但沒有增加，反而是減少的，提前錄取才是申請成功的真正關鍵。

(作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家)