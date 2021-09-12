高中那些事／PSAT 提前發現弱點補不足

隨著新冠疫苗的普及，學生們陸續返回學校，期盼這一年會有正常的學校生活。開學不久，11年級的學生即將面臨PSAT 考試，在一些資源相對豐富，比較重視升學的高中裡，九、十年級學生就有機會參加PSAT考試進行預熱。那麼PSAT到底是什麼考試，參加這個考試到底有什麼意義呢？

不用對大學公開

PSAT是大學理事會(College Board)舉辦的診斷性SAT預備考試，讓學生在正式參加SAT考試以前通過這個考試可以了解一下自己的不足。這個考試的設計理論是假如學生當天參加的是SAT考試，他有可能獲得的SAT成績在絕對數字上會非常接近他那天的PSAT成績；但PSAT成績是不對大學公開的，所以學生對考試結果不必有顧慮，可以當成一個簡單的模擬考試對待，並且可以從分析報告中發現自己需要提高的地方。

在美國 的大部分高中，只有11年級學生在10月份參加學校組織的PSAT考試，在聖誕節前成績會出來。滿分是1520分，英語和數學各760分。這個總分會有一個對應的Index分。每個州會在學生12年級的9月對PSAT成績進行篩選，前2%的學生，進入National Merit Scholarship評選的半決賽，每年全國進入半決賽的學生有1萬6000人。因為每個州的學生成績不一樣，所以進入半決賽的分數線也是不一樣的。紐約州的分數線一般在Index分219-221這個範圍，每年可能有浮動。成為半決賽者的學生會在12年級秋天進一步申請進入決賽，需要學校輔導員提供推薦信、學校成績單。以往學生入圍決賽必須參加SAT考試，現在有ACT考試成績也可以入選。材料審核過後，一般大部分半決賽者都會進入決賽。這個結果在12年級春季宣布，進入決賽者有機會獲得2500元的獎學金，直接付給孩子就讀的大學，負擔部分學雜費。

可寫進大學申請表

因為獎學金頒發的範圍很小，多數進入決賽者拿不到，所以這個以標準化考試成績為基準的獎項也可以作為一個州級獎寫進大學申請表格，儘管這個獎項的名字帶有National這個字眼。當然因為PSAT僅僅反映了標準化考試成績，這個獎對申請頂尖大學的用處有限；不過對於沒有什麼獎的學生來說，有這個獎比沒有強。

少數比較重視升學的高中是從九年級就安排學生參加考PSAT。其中一個目的是讓孩子有多次模擬熱身，習慣標準化考試，另外一個目的就是讓孩子及早發現自己的不足，可以為將來SAT考試做充分準備。往年九年級和十年級的學生都是在10月份和11年級學生一起考PSAT；後來進行了改革，這兩個年級的學生改在3月份考PSAT。大家可以鼓勵九和十年級孩子參加，把這個考試作為自我評估。因為還有許多高中課程沒有學完，不能期望他們會一下子成績有多高。拿PSAT和SAT一比一兌換，如果在不加複習準備的情況下，9年級有1200分，10年級有1300，到了11年級有1400分，那麼經過一段時間的複習，SAT最後接近1500是很有可能做到的。

2020年進入11年級的學生，因為疫情原因，大部分高中關閉，沒有提供給當年的11年級學生參加PSAT考試的機會，對於這批學生，National Merit Scholarship採取了一些政策上的調整，一批在規定時間內(今年的5-6月份之前)參加SAT考試並且成績突出的學生，可以通過所在高中提交National Merit Scholarship的申請，用SAT成績取代PSAT成績進行該獎項的評估。也就是說，今年12年級的學生中會有一批學生進入National Merit Scholarship的州半決賽是憑藉他們早期的SAT成績。至於這些學生的SAT成績如何和其他獲獎學生的PSAT成績進行對比，具體的操作只有National Merit Scholarship的主辦評審方了解。獲獎的學生應該會如期在9月份開學不久就收到通知。當然今年12年級的學生肯定有一些孩子既錯過了PSAT考試，也沒有機會在11年級就參加SAT或者ACT考試並且就取得理想成績，他們不得不被排除在獲獎名單之外。這的確是他們高中階段的一個遺憾。不過疫情中，這樣的缺憾比比皆是。只要現在孩子們身心健康，學校成績和標準化考試成績過硬，課外活動有成就，他們依然會有很好的機會進入夢校，家長們不必過於糾結。

以SAT為複習目標

對於打算參加PSAT考試的11年級學生，可以完全參考SAT來準備這個考試。雖然市面上也有PSAT的補習材料，但11年級學生有的已經加入SAT的輔導班，或者SAT考試已經在計畫當中，其實沒有必要再另外組織PSAT的複習備考，直接以SAT為複習目標更為節省時間。

九至十年級的學生對於參加PSAT考試不需要存在顧慮，因為該成績大學並不會看到，主要還是用來自我診斷，提前發現弱點，可以進行針對性的加強。家長們也不用過於看重這兩次考試成績。當然如果孩子的某一部分成績明顯偏弱，說明基礎上有問題，需要提前鞏固。尤其過去一年半，多數學生進行遠程教學，學習效果差強人意，雖然學校成績單看上去光鮮亮麗，但孩子實際水平可能並沒有想像的這麼好。那麼今年鼓勵他們參加PSAT考試尤其有價值，可以通過這個標準化考試找到差距和薄弱的地方進行彌補，比到了11年級再抓要主動得多。

(作者是紐約市 特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家)