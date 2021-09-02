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疫情影響成績？維州標準化考試通過率均下滑

記者羅曉媛／維州報導
圖：pixabay
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維州教育廳本周公布疫情以來的首次「標準學習考試」(Standards of Learning tests，SOL)結果，顯示全州學生在2020-21學年的考試通過率下滑，不同族裔及社會經濟條件學生的成績也在持續一年多的網課後再度擴大；該結果引家長擔憂，也有人質疑考試時機，指目前該州各公校系統仍在追趕因遠程上課而落後的進度。

此次最新SOL考試在今春舉行，結果顯示69%的學生通過閱讀考試，54%通過數學考試，59%通過科學考試；但與上次SOL考試(2018-19學年)相比，三科目通過率均下滑，當年閱讀通過率為78%，數學82%，科學81%。

往年99%的維州學生參加SOL考試，今年只有75%參加了閱讀考試，79%的學生參加數學考試，80%的學生參加科學考試；教育專家指，SOL考試需學生本人到教室完成，因為疫情，部分公校系統允許家長選擇孩子不參加考試。

考試結果亦表明，非裔、西語裔、低收入家庭學生與白人、亞裔、富裕家庭學生的成績差距拉大，尤其是數學和科學；通過數學和科學考試的非裔、西語裔及低收入家庭學生，比上次考試下滑近三成，白人及亞裔學生在同科目的通過率也下滑了15%-20%。

SOL考試通過率下滑也體現在各學區，維州最大的公校系統費郡公校，學生此次在閱讀、數學、科學考試的通過率分別下滑8%、25%、19%；阿靈頓郡公校學生的閱讀通過率下滑5%，數學通過率則下滑21%；勞登郡(Loudoun)公校學生也是閱讀通過率下滑5%，數學下滑23%、科學下滑16%。

SOL考試是聯邦法律強制的年度考試，主要評估學生在閱讀、數學、科學這三科的表現，地方公校系統及州教育官員通常根據該考試判定學校的資質(accreditation)、測量教師的授課效果，以及學生的學術進步，SOL考試成績有時也被用於分班決策；去年因為疫情，維州獲聯邦教育部豁免，未舉辦2019-20學年的SOL考試。

州教育總監雷恩(James F. Lane)表示，最新考試結果印證了一個事實，即學生需要不被中斷地在線下課堂才能有效學習，學校社區提供的連結、構架和支持是無可替代的。

公校 教育部 維州

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