高中那些事╱家長把握「三不」 提升孩子學習力

美國的教育中強調熱愛就是最好的老師，真正的熱愛激發出來的學習熱情是源源不斷的。(Getty Images)

在孩子進入青春期以後，或早或遲都會提出這個問題：「我為什麼要學習？」對於他們的父母，在母國拚過高考、在國外拚過身分的人來說，答案顯而易見，卻不一定能獲得孩子認同。

傳統上華人 家長會把學習和將來的生存聯繫在一起，比如成績不好長大只能做體力活、過得緊巴巴，更極端的例子是學習不好、沒有工作，就只能成為流浪漢。年幼的孩子如果剛開始接受了這種說法，他們會有一種莫名的恐懼和焦慮，因為他們無法想像家長給他們描繪的這種生活會有多淒慘。這種對將來的不安全感可能會在短期內成為孩子學習的動力，但到了一定年齡就不見得有效了。

語言恐嚇 澆滅動力

當孩子進入高中，他們從父母那裡受到影響越來越少，很快會發現讀書並不是生存唯一的選擇。周圍有成年人並不是父母強調的名校畢業，但日子也過得去；更有一些新移民靠著勤勞肯幹，努力經營餐館、超市、洗衣店等，也能讓家人過上衣食無憂的生活；而他們的父母，可能就是另類生存方式活生生的例子，即使沒有大學教育 背景，甚至英語說得都不流利，但他們還是能在美國 打出一片天地。孩子明白除了讀書還有其他生存的方式，或者他們已經可以生存的時候，就可能如釋重負，選擇不再前行了。家長靠什麼去說服孩子在學業上不斷追求進步呢？

美國的教育中強調熱愛就是最好的老師。在這樣的教育理念下培養出來的孩子，的確願意跟隨自己內心的喜愛探求未來。他們一旦在學業或者課外活動上發現了自己的真愛，真的會不顧一切地去追尋。到了這個時候，家長唯一能做的就是拉後腿。有些孩子會為著辯論比賽每天孜孜不倦地收集資料整理分析；有些孩子癡迷於電腦程式設計，為了調試軟體頻頻熬夜；也有的孩子致力於機器人競賽，不僅在賽季投入幾乎全部課外時間，在非賽季也夢牽魂繞，對作品的設計修改念念不忘。我們會發現，真正的熱愛激發出來的學習熱情是源源不斷的。孩子對某方向上的喜愛同時也會感染周圍的人，他們會不自覺地發現自己逐漸被支持他的同伴和老師所包圍，而這些寶貴的相伴又進一步帶來更多的機會和更精彩的經歷。強烈的熱愛不僅讓孩子無怨無悔，而且也成為他們在困難中堅持下去的支柱。

3大原則 成為助力

在幫助孩子成為有自驅力的學生過程中，家長需要注意：

1. 在學習和生存之間的關係上保持誠實，孩子對家長的信任是非常寶貴的，家長不需要拿扭曲的事實去引誘孩子努力學習。當然提升教育背景可以給孩子多一些在社會上生存的選擇，也可能讓他們接觸到新的領域，但教育本身和生存沒有直接綁定的關係。

2. 避免以別人家的孩子為榜樣，用來對比自己的孩子。美國的教育理念是每個孩子都有他的獨特性，在學校教育老師也儘量避免之間比較不同的學生，可以說這個理念深入每個孩子的內心。但是華人家長堅信孩子之間的比較可以成為他們前進的動力，並鼓勵孩子接納這樣的觀點，所以從一開始孩子和父母的出發點就完全不一樣。這樣的文化差異可以把家長和子女之間的對話直接扼殺在搖籃裡。一旦其他孩子的名字出現在家長口中，孩子的耳朵就自動關閉，後續的討論無疾而終。

3. 不要限定孩子興趣的發展方向。我們作為新移民，一路走來特別不容易，生存危機感特別強。這在一定程度上會干擾我們對子女發展方向上的期待。多數家長希望自己的孩子將來有一份豐厚的收入，像電腦、工程、醫生、律師這些經濟回報好的方向備受推崇。但孩子們的才華和熱情卻不會這樣簡單地被束縛在這幾個領域中。擅長音樂、繪畫、體育、和人際關係的孩子不在少數，其中有一些具有往專業發展的潛力，或者在與這些特長相關的領域中有可能有非凡的表現。由於我們做家長的對這些領域的求職瞭解甚少，我們會從一開始就把這些職業方向定義於歪門邪道，或者沒有錢途，從而打壓孩子的追求。

順勢而為 收穫更多

孩子在成長過程中會出現多次興趣的發現和轉移，現在喜歡的明年未必，大學申報的專業和最後就讀的專業也常常不是一回事。進入大學以後，通常學校都會給學生充分的時間進行新的探索，由於大學接觸面廣，選擇多，孩子們可以發現更有趣的方向。並且同時他們從學校招工大會和師兄師姐那裡會得到招工市場上的最新回饋，相信他們那個時候已經成熟，可以全面地考慮職場發展和教育的問題。而在高中階段，他們的任務就是根據自己目前的興趣和所擁有的資源鎖定一個臨時的方向，盡情的探索。他們還遠沒有到做最後決定的時候。

孩子在某個冷門方向的巨大投入，不僅可能讓他一枝獨秀，而且在申請大學時也有一些優勢。所有的大學都避免招收同一類別的人才，他們試圖組建一個擁有各種才華的學生團隊。這樣具有不同背景和優勢的學生可以互相學習，而大學期盼這樣的人才分布在幾十年以後可以給學校帶來各個方向上的知名校友，在社會的各個方面可以產生積極的影響作用。學校不可能都招收打算攻讀電腦或者生物的學生，所以熱門專業入學競爭更為激烈。順應孩子自身的興趣去發展，最後的結果可能更滿意。

(作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家)