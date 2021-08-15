高中那些事／領導力僅僅是當領導嗎？

培養團隊精神和溝通能力，對於孩子來說是很重要的。(Getty Images)

隨著升學資訊的傳播，名校看重學生的領導力已經成為高中生和家長的共識。為了增強自己的實力，孩子們積極尋找任何可以讓自己獲得領導職務的機會，同時不少家長也不遺餘力地推動。可惜的是，很多人並不明白為什麼名校會看重領導力，更對領導力的含義缺乏深入的認識，使得他們在實際操作中急功近利，錯過了可以得到成長的機會。

名校錄取 看重領導力

美國 許多大學都有引以為傲的知名校友，他們當中有政治家、法官、企業家、作家、電影明星或者知名電視主播等等，除了亮眼的個人成就以外，更重要的是他們是所屬行業的領軍人物，對業界產生重大的影響力。他們的大學同學中可能不乏個人成就卓越者，但就影響力而言，可能會是天壤之別。這些校友無疑會給母校帶來巨大的光環，從而增加了大學的知名度，直接影響大學的生源。所以名校在錄取中格外看重候選人的領導力潛質，就是力保學校能不斷培養出有影響力的校友。

對於一個十幾歲的孩子來說，很難有什麼驚天動地的作為。多數學生從學生團體入手，從普通參與者開始，一直爭取到領導位置。學校通常不僅提供現有的學生組織，比如校隊和俱樂部，也給與學生足夠的空間創立自己的社團，探索新的興趣方向，這使得組建新的社團變成了獲得領導職務的一種更快捷的方式。

領導力 不僅在於頭銜

在一些高中，各個社團的成立和大學申請季非常相關，新的組織如雨後春筍一樣在申請季開始之前湧現出來，一旦申請結束，這些曇花一現的社團無影無蹤；這些表面功夫只是填補了申請表格上領導位置的空白，安慰了孩子和家長焦慮的心。殊不知，這對於大學嚴格的審核而言，並不能起到學生預期的效果，反而使他們在自我評估時失準，選校失誤。

大學審核候選人的領導力，不僅僅在於一個頭銜。全美有多少高中，就會有多少個學生會主席、副主席、秘書長，更不用說一個大型高中可能會有幾十個到幾百個學生社團組織，而每個組織都可以衍生出若干領導位置，所以用頭銜來展現領導力是遠遠不夠的。另外一方面，一個社團成員，即使沒有任何頭銜，他也可以在日常活動中對集體產生非凡的影響力，絲毫不遜於擔任高位的「領導」。這些具體的影響力，會透過申請材料的方方面面表現出來。

沒經歷 很難寫得生動

一個學生在課外活動中如何支持其他成員進步，如何在整個學校社區推動活動的展開和拓寬，可以通過帶隊的老師或者教練回饋給輔導員，從而成為推薦信中精采的段落；他在學習上如何帶領團隊完成小組項目，如何激勵同學進步，都會被寫進任課老師推薦信。另外，他的申請文書中也有足夠的素材分享他在領導力和影響力上的成長，這些如果不是親身經歷，很難寫得生動和具體；他對周圍人的關心、對社區發展的熱愛都會如實反映在大學面試中，一般的孩子，如果不是演技高超，不可能把平常漠不關心的事情表演成為真正的關愛。

領導力和其他名校所看重的素質一樣，都需要扎扎實實的努力，而不是投機取巧，否則孩子非但沒有得到自我提升，反而建立了扭曲的教育 理念，對他們的長期發展非常不利。美國這裡所說的領導力，更直接的理解就是影響力。如何對周圍的人產生正面的影響？是靠頭銜還是發號施令？我們可以反思一下應該注意哪些方面。

1.敏銳的觀察力。不管是在社團還是校隊，課堂，一個對同學有影響力的學生首先會關心大家的需要。一個以自我為中心的成員不太可能發現其他人的需要。有時大學面試時會討論到如何改進所在高中、團體，或者整個社會，這些問題實際上是在考察學生是否關心所處的環境。沒有這份關心，其他措施和影響力就根本就是空談。

2.強烈的團隊意識。這一點在競爭激烈的知名高中尤其可貴。如果學生總是把其他人當成競爭對手，只追求自己的優秀，那麼他無法帶動周圍的人一起前進，因為其他人的成長和他個人利益是衝突的，而一個成功的領導者，他的利益和團體的是一致的。隨著現在教育資源的豐富，造就一個優秀的個體並非難事，如果孩子只能在個人表現上突出，沒有辦法帶動其他人，就不是名校所尋找的人。

3.對全局的判斷和掌控。在職場上也是如此，一個負責具體工作的工程師可能只需要關注自己的一畝三分地，而作為領隊人物，就需要對整個專案有考慮。一個僅僅習慣於小範圍處理事務的學生，很可能只見樹木不見森林。而針對不同範疇的問題，解決方式可能會很不一樣。比如你採取什麼樣的措施去嚴格管理團隊，鼓勵每個人積極貢獻？這樣的策略設計和具體解決某個技術問題完全不是一回事。

4.培養溝通技巧。作為帶頭人，勢必需要跟各種脾氣個性的成員打交道。有的成員比較好交流，但有的就可能很慢熱，比較難建立相互信任。有的成員比較負責，交給他的任務都能按時按質完成，但有的就可能很被動，需要額外的督促。孩子需要學會跟不同個性的人相處，什麼問題應該堅持原則不放棄，而什麼問題可以妥協顧全大局，孩子可以通過磨練變得成熟。

雖然領導力、影響力真的未必對所有的孩子都適用，畢竟在社會中，不可能每個人都是領導。但團隊精神和溝通能力是將來發展必不可少的，從這個出發點來培養，孩子一定會有收穫。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家）