高中那些事╱破除對文科的偏見

美國高中的文科學習注重培養學生的批判性思維能力，文科的提高很難短時間完成。(Getty Images)

說起孩子的英語水準，多數家長都會眉飛色舞，自信滿滿。「我的孩子英語沒有問題，土生土長的美國 人，說話一點兒口音都沒有！」或者，「我的孩子X歲就來美國了，現在用英語交流沒有問題，倒是中文說不俐落了。」

這樣的評價，站在一個新移民的角度上看好像也合理。但如果我們在中國，是以怎樣的標準去衡量一個學生的語文水準？是簡單地會說一口流利的中文，不帶外國口音？還是說一個學生下筆如有神，寫起文章來文思飛揚？我想這些問題的答案不言而喻。既然我們的下一代生長在這片國土上，拿他們和我們這代成年後才出國留學的人來比英語是不合時宜的，他們的成長背景迫使他們必須面對一個更高的要求。

當然家長們對孩子英語訓練的忽略同時還有其他因素。我們從小被灌輸「學好數理化，走遍天下都不怕」，所以自然而然更看重理工科課程，而英語歷史外語都歸為副科，不那麼重要；也有人想當然地認為學習理工科更需要聰明的頭腦、強大的理解力，而文科則是死記硬背，都是理工科不好的學生才去讀。

這樣的偏見會影響孩子高中期間的全面發展，高中GPA的計算是各科相加平均，如果忽視文科成績，單靠理工科拉抬GPA會非常吃力。而在11年級申請大學時，好學校通常要求兩份任課老師推薦信，一般希望一文一理，可以更全面審核學生的表現。學生進入大學一年級，也需要完成文理並重的基礎課學習，文科基礎薄弱顯然不符合大學的要求。

與我們印象中的文科學習完全不一樣，美國高中的文科學習注重培養學生的批判性思維能力，推崇獨立思考，積極提問，考試也注重對資訊的分析和處理。許多大型作業和項目要求多種形式的表達，給與學生非常大的空間進行創作。尤其鼓勵學生上台演示，這些能力都是將來職場上非常重要的技能。許多高中生原本個性內向，不敢在公開場合表達自己的看法和觀點。而經過高中四年的訓練，不少人走出舒適區，逐步開放自己，整個人也變得陽光自信起來。這裡面嚴格的文科訓練功不可沒。

在美國職場文化中，口頭和書面表達能力非常重要。新移民在職場上的瓶頸常常和語言能力有一定關係，下一代完全可以在這方面遠遠超越父輩，所以我們更加應該重視他們在文科上的素質培養。

此外，許多家長非常推崇藤校，但很多人卻忽略了藤校非常看重候選人的人文背景。規模不大的藤校在架構上常常秉承了傳統的文理學院，不僅文科類的專業居多，而且從教育 理念方面也是紮根於豐厚的人文教育。高中加強對孩子人文觀念的培養，也比較容易和頂尖大學契合，從而在申請上發揮優勢。

既然文科教育如此重要，我們應該如何入手？

文科的提高很難短時間突擊完成，不像數學科學這些科目，如果孩子理解力跟得上，短期強化訓練會有一定的效果。但文科的詞彙量、閱讀理解能力，冰凍三尺非一日之寒，更不用說寫作水準的提高，需要從小抓起。

美國中小學教育從一開始就建立在大量閱讀基礎上，每個年級都有對應的書單，孩子們和家長可以上網找一些對應年級的書單到圖書館裡搜尋。通常一份書單非常長，不必拘泥於某一本書，也沒有任何一家圖書館會收藏書單上的所有書籍。這份書單就是一個指引。孩子根據書單找書閱讀，如果很感興趣某個系列中的一本，可以繼而把整個系列找出來讀。這樣日積月累，孩子在閱讀的樂趣中自然就擴大的詞彙量，提高了閱讀水準，而不用苦哈哈地背單詞刷考試題。

一般來說，初中小學階段閱讀量豐富的孩子到了高中科學習都會相對輕鬆，寫作也比較順手，等到要準備SAT或者ACT考試時，多數水到渠成，不需要花大量時間來準備英語部分應試。

到了高中，學生們普遍減少了課外閱讀的時間，因為學校功課日益加重，同時學生還有周旋於各種課外活動中。即使是酷愛閱讀的孩子，也很難擠出時間閱讀厚重的著作。這個時候可以通過參加一些文科方面的課外活動迫使自己有目標地進行閱讀，比如參加學校的演講和辯論隊、模擬聯合國，或者模擬法庭這些活動，因為要準備比賽，事前需要做大量的研究工作，包括收集和分析各種資料，這個過程中有相當強度的閱讀要求。這些訓練不僅保持了孩子閱讀習慣，並且培養他們快速理解大量資訊的能力，他們同時學習精准地表達自己。這些訓練比任何補習班都更有效果。

從事這些課外活動不僅提高了學生的文科學術水準，而且讓孩子們深入了解這個世界發生的事情，避免他們成為兩耳不聞窗外事的書呆子。參與這些活動的學生普遍上課發言比較積極，容易把課堂所學與現實生活相聯繫，給任課老師留下深刻印象，從而有助於在11年級獲得有分量的老師推薦信。在大學面試過程中，他們也比較容易收放自如，表現出自己的優勢，也對他們日後的發展很有助益。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家）