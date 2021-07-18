我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

高中那些事／返校倒數計時 暑假先做準備

桃花島主

隨著疫情趨緩以及疫苗的應用，經過過去一年多漫長的隔離生活後，孩子們總算迎來了一個可以放飛自我的暑期。雖然常年舉辦的夏令營和暑期班難以立刻恢復正常，但他們可以和家人度假遊玩，或者進行一些體育運動，享受日漸恢復正常的生活秩序，都十分有助身心健康。

長期的遠端教學對孩子們的衝擊力不一樣。一些學生儘管體會到網上教學的局限，但能夠按時完成作業，跟上學校教學進度。但另外一批學生則變得倦怠，無法集中思想進行網上學習，作業拖沓，甚至完全和學校的教學脫節。對於這些孩子，我們以前討論過，他們的身心健康是最重要的。家長可以利用這個暑期帶孩子逐漸恢復正常的生活，尤其鼓勵他們和同伴保持良好的溝通和交流，參加戶外集體項目，恢復他們原有的活潑的精神面貌。如果條件允許的話，可以帶他們外出度假或者遠足，以確保他們有健康的身心預備下一年的學校生活。

目前美國多地的中小學都計畫9月份如期正常開學，孩子們會馬上進入正軌。這個轉換對於明年進入9、10年級的學生會有一定的衝擊，這兩個年級可以說在一定程度上都是新生。我們需要在這個暑期幫助孩子們調整，以便開學後能順利過渡到正常的高中生活。

這一年多遠程學習沒有交通問題，很多孩子的作息比較放縱，甚至日夜顛倒。家長可以安排孩子在暑期參加一些日間有固定時間安排的活動，尤其是戶外體育運動，讓孩子養成正常的作息，早睡早起。

疫情期間，因為不需要每天長久的通勤，同時學校各種課外活動都被壓縮或者取消，所以時間上相對寬鬆得多。但一旦開學了，這些都會恢復正常，孩子們需要重新適應緊迫的時間安排才能同時兼顧學校學習和課外活動。家長們可以鼓勵孩子這個暑期外出做義工或者參加一些課外活動，讓他們每天的內容安排得比較充實。孩子們因為疫情而暫時擱置的課外活動，如果有條件的話，儘量恢復過來，比如音樂、體育或者藝術的訓練和學習。這樣他們開學以後就繼續保持特長活動，技巧和技能也不會完全生疏。同時也可以訓練孩子們對時間進行管理，以免開學後學業、課外活動齊頭並進，手忙腳亂。

由於遠端教學限制了考試測驗的舉行和大型項目的完成，今年大多數孩子的GPA可能比較高，而返校後教學回歸正軌，考察難度也會增加，GPA很可能大幅下降，家長、孩子都應有思想準備，避免產生強烈的心理落差。

其實，今年參加AP標準化考試的孩子普遍反映題目很難。原因之一是遠端教學的品質的確無法和面授相提並論，有些老師甚至無法在AP考試以前順利完成所有的教學內容，更無法安排充足的時間帶領孩子們複習和備考。另一個原因是來自今年AP考試的特殊安排。為了減少病毒感染，今年的AP考試分為好幾個階段，而且為了防止作弊，今年AP網路考試給每個學生的試卷都有不同的題目，這樣就迫使機構必須準備大量的考題以應付這樣的需要，就出現了一些學生拿到的題目，尤其是大題的題目難度不一，有的比較幸運，題目相對簡單，但更多的學生發現自己的題目非常難，遠遠超過往年的考古題。

一般7月中會公布AP成績，今年參加考試的學生可能會對自己的成績特別不滿，需要家長和孩子一起冷靜地分析，看看哪些是自己沒有做好，而哪些的確是客觀條件不允許。好在這些問題不僅僅是個別學生的，應該具有一定的普遍性。當然這些增加了大學申請材料中的變數，如同今年可能嚴重上浮的在校成績一樣，不夠理想的AP成績會被大學進行同校比較而減少他們在錄取上的判斷失誤。

另外，如果孩子這一年多學習的課程中有一些是下面幾年學習的基礎課的話，需要特別注意利用暑期進行鞏固。學校虛高的成績掩蓋了許多潛在的問題，而這樣問題如果沒有得到及時解決，下面的深入學習會非常吃力。尤其是外語科目，是遠端教學中的薄弱科目，需要格外小心。尤其是8年級的代數1（Algebra 1）、10年級的代數2（Algebra 2）、11年級的前微積分（Pre-calculus），如果學得不扎實，都會給後面的學習帶來隱患。其他的科學課，如果孩子打算後面繼續學同科目的AP課程，也需要好好複習。

儘管今年許多州考因為疫情變得可有可無，但大家可以在網站上找到過往幾年的州考題目，孩子們可以自行下載，按照考試時間的要求，自己在家完成。經過這樣的自我評估，可以更客觀地瞭解今年自己學習掌握的程度。疫情使得不少補習教學都可以在網路上進行，學生和家長有更多的選擇，針對將來還有可能接觸到的科目，利用暑期進行一些加強勢在必行。這樣可以儘量避免學生開學以後跟不上學校正常教學。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家）

疫情 美國 華人
桃花島主

桃花島主

紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，並深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。

上一則

「夏季崛起」開課不到10天 81間教室因疫改遠程教學

延伸閱讀

聖縣呼籲符資格青少年 赴夏令營前打疫苗

聖縣呼籲符資格青少年 赴夏令營前打疫苗
紐約中國民族樂團免費暑期樂器班招兒童學員

紐約中國民族樂團免費暑期樂器班招兒童學員
護照申領大延遲 孟昭文提醒暑期出國要注意

護照申領大延遲 孟昭文提醒暑期出國要注意
屋崙警局預算減少 華埠義工憂治安 獨立日仍巡邏

屋崙警局預算減少 華埠義工憂治安 獨立日仍巡邏

熱門新聞

CDC接獲多州夏令營有學童感群聚感染現象，正提高警覺，是否影響秋季開學。圖為伊利諾州一處夏令營的學童準備上課。(美聯社)

德州、伊利諾夏令營爆疫情 恐影響秋季開學

2021-07-12 22:30
疫情期間對老師最大的挑戰是上網課時，難以掌握學生的專注力與學習成效。Getty Images

世界OnAir／疫情網課1年 中文老師曝心聲：教了個寂寞

2021-07-07 08:00
線上教學。圖／本報系資料照片

居家線上教學學習力不足？ 醫：3方法提升專注力

2021-07-11 16:12
CDC推出新版學校防疫指南，放開已完全接種新冠疫苗的老師和學生，在教室等學校的室內場所可以不戴口罩；圖為康州一名13歲中學生在接種疫苗。(Getty Images)

CDC新指南籲學校秋天全開 完全接種學生 可不戴口罩

2021-07-10 03:29
TJ高中錄取改革持續招來亞裔社區的抗議，「Coalition for TJ」持續發聲表達不滿。圖為去年的示威場景。（記者張筠 / 攝影）

全美第一高中亞裔占比減20% 家長投書抗議「亞裔被歧視被清理」

2021-07-06 17:02
圖：pixabay

高中那些事／高中選校 雞頭鳳尾孰好？

2021-07-04 14:32

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口