高中那些事／返校倒數計時 暑假先做準備

隨著疫情 趨緩以及疫苗的應用，經過過去一年多漫長的隔離生活後，孩子們總算迎來了一個可以放飛自我的暑期。雖然常年舉辦的夏令營和暑期班難以立刻恢復正常，但他們可以和家人度假遊玩，或者進行一些體育運動，享受日漸恢復正常的生活秩序，都十分有助身心健康。

長期的遠端教學對孩子們的衝擊力不一樣。一些學生儘管體會到網上教學的局限，但能夠按時完成作業，跟上學校教學進度。但另外一批學生則變得倦怠，無法集中思想進行網上學習，作業拖沓，甚至完全和學校的教學脫節。對於這些孩子，我們以前討論過，他們的身心健康是最重要的。家長可以利用這個暑期帶孩子逐漸恢復正常的生活，尤其鼓勵他們和同伴保持良好的溝通和交流，參加戶外集體項目，恢復他們原有的活潑的精神面貌。如果條件允許的話，可以帶他們外出度假或者遠足，以確保他們有健康的身心預備下一年的學校生活。

目前美國 多地的中小學都計畫9月份如期正常開學，孩子們會馬上進入正軌。這個轉換對於明年進入9、10年級的學生會有一定的衝擊，這兩個年級可以說在一定程度上都是新生。我們需要在這個暑期幫助孩子們調整，以便開學後能順利過渡到正常的高中生活。

這一年多遠程學習沒有交通問題，很多孩子的作息比較放縱，甚至日夜顛倒。家長可以安排孩子在暑期參加一些日間有固定時間安排的活動，尤其是戶外體育運動，讓孩子養成正常的作息，早睡早起。

疫情期間，因為不需要每天長久的通勤，同時學校各種課外活動都被壓縮或者取消，所以時間上相對寬鬆得多。但一旦開學了，這些都會恢復正常，孩子們需要重新適應緊迫的時間安排才能同時兼顧學校學習和課外活動。家長們可以鼓勵孩子這個暑期外出做義工或者參加一些課外活動，讓他們每天的內容安排得比較充實。孩子們因為疫情而暫時擱置的課外活動，如果有條件的話，儘量恢復過來，比如音樂、體育或者藝術的訓練和學習。這樣他們開學以後就繼續保持特長活動，技巧和技能也不會完全生疏。同時也可以訓練孩子們對時間進行管理，以免開學後學業、課外活動齊頭並進，手忙腳亂。

由於遠端教學限制了考試測驗的舉行和大型項目的完成，今年大多數孩子的GPA可能比較高，而返校後教學回歸正軌，考察難度也會增加，GPA很可能大幅下降，家長、孩子都應有思想準備，避免產生強烈的心理落差。

其實，今年參加AP標準化考試的孩子普遍反映題目很難。原因之一是遠端教學的品質的確無法和面授相提並論，有些老師甚至無法在AP考試以前順利完成所有的教學內容，更無法安排充足的時間帶領孩子們複習和備考。另一個原因是來自今年AP考試的特殊安排。為了減少病毒感染，今年的AP考試分為好幾個階段，而且為了防止作弊，今年AP網路考試給每個學生的試卷都有不同的題目，這樣就迫使機構必須準備大量的考題以應付這樣的需要，就出現了一些學生拿到的題目，尤其是大題的題目難度不一，有的比較幸運，題目相對簡單，但更多的學生發現自己的題目非常難，遠遠超過往年的考古題。

一般7月中會公布AP成績，今年參加考試的學生可能會對自己的成績特別不滿，需要家長和孩子一起冷靜地分析，看看哪些是自己沒有做好，而哪些的確是客觀條件不允許。好在這些問題不僅僅是個別學生的，應該具有一定的普遍性。當然這些增加了大學申請材料中的變數，如同今年可能嚴重上浮的在校成績一樣，不夠理想的AP成績會被大學進行同校比較而減少他們在錄取上的判斷失誤。

另外，如果孩子這一年多學習的課程中有一些是下面幾年學習的基礎課的話，需要特別注意利用暑期進行鞏固。學校虛高的成績掩蓋了許多潛在的問題，而這樣問題如果沒有得到及時解決，下面的深入學習會非常吃力。尤其是外語科目，是遠端教學中的薄弱科目，需要格外小心。尤其是8年級的代數1（Algebra 1）、10年級的代數2（Algebra 2）、11年級的前微積分（Pre-calculus），如果學得不扎實，都會給後面的學習帶來隱患。其他的科學課，如果孩子打算後面繼續學同科目的AP課程，也需要好好複習。

儘管今年許多州考因為疫情變得可有可無，但大家可以在網站上找到過往幾年的州考題目，孩子們可以自行下載，按照考試時間的要求，自己在家完成。經過這樣的自我評估，可以更客觀地瞭解今年自己學習掌握的程度。疫情使得不少補習教學都可以在網路上進行，學生和家長有更多的選擇，針對將來還有可能接觸到的科目，利用暑期進行一些加強勢在必行。這樣可以儘量避免學生開學以後跟不上學校正常教學。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家）