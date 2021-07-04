高中那些事／高中選校 雞頭鳳尾孰好？

2021屆大學申請暫告結束，各高中畢業生的去向備受華人 家長關注，同時不免重新思考，到底哪種高中對孩子的升學更有利。

美國 多數地區實行就近入學，偶爾有些地方開設了Magnet學校或者Charter學校，前者一般擴大招生範圍，通過考試錄取，學生素質、學校資源都比普通高中要好一些；後者則是接受政府資金而由私人運作的學校，比較有特色。隨著新移民經濟條件的改善，越來越多的家長除了學區裡的公校以外，也考量其他的選擇。

今年的名牌大學不再集中從名牌高中挑選人才，他們在把標準化考試作為申請材料的選項時，更傾向把橄欖枝拋向過去少人問津的普通高中。我們無法預計這個傾向下一年甚至以後若干年是否還會持續。大學應該會根據即將入學的新生在校表現，來決定這個錄取嘗試是否值得延續。

重視教育 的華人家長向來推動孩子進入學術水準比較高的高中，為此，他們可以一擲千金買昂貴的學區房，或者長途跋涉接送孩子就讀離家很遠的名校…而孩子們也因為知名高中競爭激烈，承受巨大的工作量和壓力。但從2021屆畢業生的錄取看來，似乎在普通高中輕鬆當個尖子生，更容易進入理想的大學。這個結果大大動搖了華人家長的傳統看法。

此時我們不得不回到問題的原點：教育的目的。如果高中教育只是為了將來去一個名牌大學，那麼家長們的選擇就要跟著大學錄取的指揮棒轉。但如果我們著眼教育為孩子帶來的長期效益，就應該根據孩子具體的情況進行甄別，選校沒有固定的答案。

我們秉承的傳統教育觀念，認為把孩子放入最好的學校，有良師益友陪伴，有豐富的教育資源機會，孩子好像沒有理由不成為更好的一個人。然而這樣的環境未必是最適合孩子發展的。對於大多數孩子，出色的同儕的確會激勵和啟發他們的發展，但如果大部分同伴都遠遠超過自己的水準，孩子可能體會更多的沮喪，可能發現不管自己多努力，好像永遠超越不了優秀的同學。因而放棄繼續努力的學生不在少數，成為鳳尾不僅不能激勵他們前進，可能還會讓他們失去動力。

當然這也許可以當作轉機。家長需要非常細心地指導孩子，讓他們更關注自己的成長，避免和同伴比較，自己腳踏實地、穩定進步就好。孩子如果心態調整好，就有可能涅火重生，低開高走，不僅學業上有飛躍，自己的個性、適應環境的能力都大大提高，簡直像換了一個人一樣。這樣的結果會讓學生和家長都非常欣慰。

上普通高中是否就是進名校的捷徑？或許在普通高中冒尖比在名牌高中出頭要容易一些，但就孩子長期發展看，普通高中還是有一些局限性。比如，師資力量薄弱，即使學校能夠提供一些AP或者IB課程，但因為老師水準有限，孩子們實際上能學到的東西還是離名牌大學的要求有相當的距離。

課外活動資源有時也比較匱乏，同一類型的活動，很難在高水準比賽中出成績，甚至連比賽的機會都沒有。孩子不太能接觸到挑戰自己的機會。同樣這個問題也會發生在課業中，由於學校打分比較寬鬆，作業也留得不夠分量，成績單上光鮮的數字常常掩蓋了真正的問題。學生和家長都被虛高的在校成績所蒙蔽，繼而失去了寶貴的成長機會。大學僅僅是另外一個新的起點，尤其在名牌大學生存，需要孩子在學業和心理上都做好充分的準備。如果孩子所在高中各方面資源不是很充分，進入大學恐將面臨新的考驗。

到底是做雞頭還是做鳳尾，家長需要更多地站在孩子的角度去考慮。他的身心可以承受的抗壓程度，是否有完美主義傾向，家裡是否有條件負擔每天長途通勤，除了學校資源，家長自己可以使用尋找的課外資源有哪些，孩子的個性是否容易被同伴影響。和上大學一樣，尋找一個合適的學校遠比進入一個最好的學校重要。這個選擇的最主要的人物並不是家長，而是孩子自己。

即將進入高中的孩子其實已經有非常獨立的想法，家長需要把決定權交給孩子。當然家長可以把自己的考慮分析分享給孩子，去任何一個學校都有利有弊，哪些優勢是關鍵的，哪些條件是可以變通或者有其他替代方案的。選校的時候把這些因素都列出來，一方面孩子學習怎樣分析問題，做出理性的決定，另一方面，孩子自己的意願得到充分的尊重。

過去曾經有學生因為高中選校是父母的決定，在進入高中一旦有一些不順利，就會怪罪家長，而且消極對待問題，並不願意積極適應高中生活。更有的入學以後拚命想轉學，家長和孩子的溝通因此多了一層隔閡，從長遠角度看，這樣的決定得不償失。讓孩子進入他自己喜歡的學校會更加激發他的學習熱情，並且當遇到困難時，他不太會怨天尤人，因為這個決定是他自己接受的。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家）