善用大數據 評估大學申請

學生儘早準備，對申請大學會有幫助。（Pexels）

在大數據流行的今天，歷年大學在各高中錄取的資料成為下一年大學申請選校的重要參考。越來越多的高中啟用商業網站存儲大學錄取的歷史資料，最普遍的是Naviance和SCOIR這兩個收費網站，高中需要購買使用權讓學生開帳號登錄。

超過平均值較有勝算

使用者可以在網站輸入大學名字，看到以往年份的申請情況，包括錄取、拒絕、待定以及最後入學的所有數據。系統並統計以往申請人的GPA和標準化考試SAT 、ACT 資料，下一屆的學生則可以對比自己的硬性條件。通常情況下，如果自己在課外活動上相對表現平淡的話，標化成績最好超過目標學校申請人的平均值，才有更大把握獲得錄取。

這些資料對於學生選校有很強的參考價值，因為各高中的教學和課外活動資源可以相差很大，大學錄取一般是同校競爭。比如，同樣是修了5門AP課程的學生，一個來自只提供5門AP的高中，另外一個來自提供30門AP的高中，孩子在使用學校教育資源方面做出的努力是不對等的，所以在同一個學校進行比較更為合理。

不過GPA和SAT或者ACT成績不是大學申請材料的全部，Naviance和SCOIR系統都不包括其他重要資訊，比如申請人的性別、專業、課外活動、族裔、家庭背景等等，所以這些資料只能作為一個大概的參考。因為其他因素在錄取中起到的作用不亞於學術成績。比如，一些高中，從資料上看一年有10人被某名校錄取，但具體瞭解一下，可能會發現其中沒有一個華裔或者亞裔 ，尤其是亞裔男生。而在一些高中，學生家長中有許多是名校的校友，那麼那些孩子進入家長母校的機率會比普通學生高25%。所以盡可能蒐集更多的資訊，才能幫助我們在選校上做出合理的規畫。

2021年的錄取雖然已經結束，但一般最後的統計資料要到8月份甚至更晚才能在系統中體現出來，因為從現在到開學，各個大學還會有少量的候選轉正機會，應屆畢業生還會在最後一分鐘改變決定。目前一些高中可能會公布一些非正式的統計資料，家長們可以從這些統計大致瞭解一下今年錄取的形勢。

不集中少數名牌高中

在疫情和政治風氣的雙重影響下，2021的錄取偏離了以往的軌道很多，我們需要格外認真對待這一年的錄取資料，這些極有可能成為2022甚至以後大學錄取的風向標。

對比一下2021和2020的錄取情況，今年因為大學放寬了對SAT和ACT考試的要求，並且更加推廣學生的多元化，使得錄取名額相對往年不再集中於少數名牌高中，而是更加廣泛地分布到更多的高中。如果你的高中原來錄取形勢一片大好，可能今年結果會非常不理想，而如果學校往年默默無聞，可能今年反而錄取有很大突破。所以最好仔細對比這兩年的錄取結果，從而知道在這場風暴裡，自己所在的高中錄取形勢的變化。

如果高中今年遭遇前所未有的錄取挑戰，學生和家長們需要及時根據形勢做出調整。降低期望值，放寬選校限制，尤其在地理位置和學校排名上。許多孩子很有抱負，都對將來進入的大學有自己的想法和預期，並且為了這些目標已經努力多年。但這裡不得不提醒大家面對現實，政治風氣和大學招生政策的改變不是我們能夠左右的，我們能做到的就是盡量在現有的條件下爭取到最好的錄取結果。Naviance裡的GPA和SAT資料都是往年積累下來的，不只是反映去年的情況，在大家使用該系統鎖定自己的選校的時候，請給自己留一點空間，尤其在遠端教學中如果學校GPA普遍虛高，同樣的GPA在同校競爭中未必像歷史資料顯示的那樣有優勢，這些水分必須在選校中考慮進去。

聽取學校輔導員意見

孩子需要學習怎樣根據變化的形勢進行自我調整。2021的學生中有一些就是在提前決定（ED）結果出來以後看到形勢非常不好，及時進行調整選校並積極利用第二輪提前決定（ED2）機會，取得理想的結果；但也有一些孩子執著申請藤校，放棄第二輪提前決定，加入了白熱化的常規決定（RD）競爭中，最後結果更加失望。

家長、孩子應該和自己學校輔導員進行溝通，認真聽取他們的專業觀點，尤其在錄取形勢和選校方面遵循他們的建議，如果老師認為某些大學孩子不太可能進，真的需要慎重考慮，可以放在常規申請中，而不是提前決定，否則等於浪費ED或ED2的機會。

學生除非擁有挑戰大藤級別學校的實力，他們可以選擇限制性提前申請（Restrictive Early Action，REA）大藤，然後常規決定時放開申請；如果整個申請工作到位的話，最後即使進不了大藤，也應該有相當的機會進入一個不錯的大學。但大部分孩子需要充分使用ED和ED2，因為這是最容易進入理想大學的途徑，絕大多數情況RD錄取結果不會超過ED或者ED2。ED和ED2進不了的大學，RD更加不可能。

能逆襲學生少之又少

非常可惜的是並非所有的學生能夠充分利用ED和ED2，現在許多大學把一半的錄取名額放在ED、ED2中，如果你錯過了這一半，硬是要在RD時跟無數申請人拚剩下這一半名額，結果往往非常慘。能夠在RD完成逆襲的學生少之又少，完全看在最後階段自己是否還有更好的學術成績和課外活動補充進來。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）