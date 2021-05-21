全美最佳高中 錄取涉「族裔不公」聯邦法官將審

TJ高中採用新錄取政策招生持續惹議，家長提告要求恢復入學考試，聯邦法官21日允許官司推進，稱費郡教委未保持族裔中立。（記者張筠╱攝影）

北維州湯瑪斯傑弗遜高中(簡稱TJ高中)已實施新錄取制度，但亞裔 社區仍在反抗，推動去年提吿要求費郡公校 恢復TJ高中入學考試的官司，維州聯邦法官21日質疑費郡公校教委在改革招生 制度時未保持「族裔中立」，允許官司繼續，但因新學年臨近，來不及更改或撤銷錄取制度，法官暫時允許TJ高中以新標準招生。

TJ高中現採新的「綜合評估」錄取方案，即免入學考試、申請費和教師推薦信，反對改革的亞裔家長認為取消入學考試無法保證公平競爭，也讓學生的努力白費，15名家長去年底向費郡巡迴法院提吿，要求費郡公校教委恢復TJ高中的入學考試，禁止錄取改革，今年2月費郡地方法官雖然拒絕叫停TJ高中以新制度招生，但允許官司推進。

該官司21日在維州東區聯邦法院進行，費郡公校教委要求法官撤銷此官司，代表律師拉斐爾(Stuart Raphael)指，新錄取制度滿足「族裔中立」(race-neutral)，學校招生官在檢閱申請人材料時也不知道他們的族裔，改革錄取標準是為增加族裔多元性，並清除非裔、西語裔學生的申請障礙，包括取消申請費等，教委也沒有任何歧視

反對改革的家長稱，新錄取標準將無法為TJ高中招到最優秀的學生，且對亞裔群體尤其不利，代表「Coalition for TJ」的律師威爾克斯(Erin Wilcox)說，改革錄取方式以增加非裔和西語裔學生，就必然會損傷亞裔利益，「畢竟招生人數有限，教委不可能不知道在增加某族裔名額時，其他族裔名額會減少。」

聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)聽完兩造陳述後，表示「所有人都知道新錄取制度沒有保持族裔中立，且是為增加學校族裔多元設計的」，他允許官司繼續，但拒絕叫停新錄取制度，原因是新學年將至，2025級新生的錄取工作已接近尾聲，被錄取學生將於6月收到通知，因此臨時更改或撤銷錄取制度不妥當。

TJ高中在2021年的全美高中排行中蟬聯第一，學生有70%以上為亞裔，因此惹議；相似的關於明星高中族裔組成和錄取制度上的爭論案例也在紐約市和加州的部分大城市出現。