候選轉正、交成績單… 大學錄取後 還有不少事

確認大學以後，不少事情如成績申請、住宿等需要多做考慮。(Getty Images)

今年的高中畢業生基本都已經確認了即將就讀的大學，不過這並不意味著萬事大吉，接下來這些事還需要考慮。

候選轉正

首先是候選轉正。出於今年大學錄取的不確定性，很多大學今年都加長了候選學生的名單，以應對確認入學人數不足的可能性，所以今年畢業生手上普遍都上了多家大學的候選名單。如果這些大學中有孩子特別心儀的，可以再次給大學寫信表忠心。大學會在統計報到人數以後邀請部分學生轉正，學生一般有48或者72小時做決定，如果接受，就必須立刻交定金獲得入學機會，同時放棄原先確認的大學與定金。

就往年的經驗來看，候選轉正的機會並不多。2020年因為疫情 突發，有一些學生決定就近入學，國際生放棄留學，還有一些學生因為家庭財務發生突變，比如父母染疫，導致學生在最後關頭改變主意，所以出現比較多的學生轉正，這樣的情況今年估計不太多。

另外，轉正程序與高中無關，不是本校學生的位置會由本校學生替補。每個大學每年招的學生都盡量平衡各方面的才華，比如他們不可能招的學生都是學電腦或者生物化學，也不可能都招辯論或者機器人隊的孩子，他們需要各方面的人才，比如運動員，或者社區服務菁英。如果前面沒有來報到的學生是學物理的，他們就會從候選名單上錄取一個學物理的學生，如果前面走的是一個運動員，他們會盡量招一個運動員。轉正的機會對於學生來說不僅是非常微小而且也很隨機；而且，這個時間許多大學資助都發完了，可支配的資助金額非常有限，因而可能會傾向轉正那些對資助要求不高的學生。

孩子和家長儘管現在還不確定是否會被轉正，但必須先達成共識，什麼樣的學校轉正是可以接受的，這樣可以在接到通知以後迅速做決定，而不是臨時不知所措。

交成績單

其次，學校成績單和AP正式成績的遞交。孩子需要到Naviance系統更新他們的錄取資訊，或者告知輔導員更新自己的錄取情況，哪些大學拒絕，哪些大學錄取，哪些大學候選，目前決定去哪一家大學。學校需要這些資訊決定這個學年末將最後一份正式成績單送往哪一家大學。雖然大學已經發放錄取通知，但整個程序還沒有走完，大學都需要高中在學年結束以後提供正式文檔，表明學生順利畢業，以及必須收到一份完整的高中四年成績單。另外孩子在7月份必須從college board提交一份正式的AP成績單，包括今年即將完成的AP考試的成績，送到以後入學的這個大學，以證明當時填寫的申請表內容是準確無誤的。只有當這些手續辦完以後，才算材料送齊全了。所以，現在孩子們還不能太過興奮或者放縱自己，大學希望他們認真地完成高中學業。

另外由於疫情影響，今年錄取情況對於後續幾年有著至關重要的參考價值，希望孩子們如實向學校彙報錄取結果，這樣所在高中才有足夠的資料支援今後學生的申請。

分班考試

下面一段時間，孩子們很可能會收到大學的通知參加分班考試。大家不必對這個分班考試有過多顧慮，這僅僅是幫助學生在入學以後進行明智選課的方式。孩子們不需要特別的複習，現在是什麼水準就是什麼水準，如實反映就好。尤其今年遠端教學品質參差不齊，進入大學以後該回爐的回爐，才能踏踏實實地完成學業。

預定宿舍

在分班的同時，大學會要求學生預定大學宿舍，大部分位於開闊地帶的大學都是要求學生第一年統一住在學生宿舍，當然也有一些位於市中心的學校位置緊張，沒有統一的要求，如果孩子在本地上學，走讀仍然是一個選項。不過學生宿舍生活是大學四年的一個重要組成部分，有些本地孩子也選擇入住宿舍，體會獨立的經歷，家長們需要理解孩子的心情。

宿舍的分配各個大學有不同的方式，有的給孩子很多自主權，比如孩子們可以自由組合；有些大學則是通過問卷調查方式來匹配室友。有的大學沒有單獨的女生宿舍樓，同一個樓即有男生也有女生，更有甚者，同一套房裡可以同時住兩個性別的學生，就要看文化風氣了，多數情況是同性別的住一個套間。一般東部的學校比較保守，而西部的大學比較開放。

對於一些大學，四年住校是傳統文化中的一種，使得學生可以有四年培養感情，也有些學校只提供頭一年或者頭兩年的宿舍，然後高年級學生多數就搬離宿舍到校外自己合租房子，這個完全看學校的文化和資源。完全住校的學生不需要考慮交通問題，大部分大學都有班車可以搭乘，即使校園分為幾個部分，孩子們上課、實驗、科研都不成問題。但選擇搬離校園，對於住的比較遠的孩子，可能會需要自己負責交通，多數大學也在校園周邊提供班車，少數學生會自己開車。這個暑假孩子們可以試試上駕校學開車，拿駕照。

有的大學學生宿舍配有廚房，而搬到校外居住的學生如果不買學校餐廳的就餐計畫，就需要考慮自己煮飯了。有的大學的就餐計畫費用除了學校餐廳以外還包含學校附近餐飲場所的消費，給學生比較大的自由。過去的畢業生家長曾經建議，至少要在孩子離開家以前，保證他會燒十個菜，所以今年暑假大家都有事情做了。

宿舍樓都提供洗衣房，有的是免費，有的需要買洗衣卡，大家可以教孩子如何使用這些商用洗衣機烘乾機，雖然這些機器型號不一樣，他們會用其中一種，舉一反三也就不難了。

（作者是紐約市 特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）