紐約市特殊高中考試放榜 亞裔錄取率持平但名額下降

紐約市特殊高中錄取結果29日放榜。圖為疫情中布魯克林一家高中在上課。(美聯社)

紐約市特殊高中 錄取結果29日放榜，參加過該考試的學生將陸續收到郵寄通知，亞裔 學生被錄取比例仍高達53.7%，非洲裔與西語裔學生錄取率下降至9%；但受白思豪此前推出的「探索計畫」(Discovery)影響，過去三年裡特殊高中提供給通過考試錄取學生名額正在直線下降，僅史岱文森高中亞裔學生實際上減少了近100人。

根據教育局 最新公布數據，今年大約有2萬3500名8年級學生參加了特殊高中錄取考試SHSAT，共有4262名學生根據考試成績收到了錄取通知書；共有8167名亞裔學生參加了該考試，其中2288名亞裔獲得錄取通知書。

全市學生錄取比例中，亞裔占53.7%，相比2019年的51.1%，與2020年的54%，基本持平；其中約418人考入布朗士科技高中，844人考入布碌崙科技高中，493人考入史岱文森高中。

此外全市共有9723名非洲裔與西語裔學生參加了考試，但總共僅384人被錄取，錄取比例過去三年裡從11%降低到9%。

教育局稱該結果無法令人接受，認為錄取種族不平均是採用單一考試錄取結果導致，並再次呼籲政府採取新的錄取方法，取代SHSAT。

但實際上，在白思豪「探索計畫」影響下，各所特殊高中正在悄悄減少通過考試錄取學生的名額，亞裔學生受此影響最大；以史岱文森高中為例，在2019年該校共有895個根據考試成績錄取學生的名額，但在2021年降至749個；亞裔學生錄取人數也從587人降低至493人。