我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／菲立普親王今日舉殯

1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

明星中學錄取歧視？亞裔家長敗訴

編譯中心╱綜合報導
波士頓聯邦法官裁決，三所特殊中學因疫情可暫停入學測試一年。(美聯社)
波士頓聯邦法官裁決，三所特殊中學因疫情可暫停入學測試一年。(美聯社)

聯邦法官本周裁決波士頓學區三所需入學測驗的特殊中學，因疫情今秋入學生可免試，改採替代錄取方式。

學區委員會近期投票決定，O'Bryant School of Mathematics and Science，Boston Latin School，Boston Latin Academy，三所中學因疫情暫停入學測驗一年，改採參考州考(MCAS)、在校成績、居住地郵遞區號錄取。三校競爭激烈，學生以華裔、印度裔、白人居多，家長憂心招生不公，曾舉行示威，並組成跨族裔「波士頓優學家長聯盟 」(Boston Parent Coalition of Academic Excellence，BPCAE) 於3月控告學區委員會違憲，指新規歧視。

聯邦法官William Young 指暫時性的替代錄取規定，屬「族裔中立 」(race neutral)，但僅限一年。學區表示將於4月底前寄出錄取通知。

本報先前報導，去年10月，學區委員會投票，由於疫情難以監考，暫停入學測驗一年，改採20%按成績排名和80%按住址郵編分配名額，遭部分家長指偏袒西語裔、非洲裔學生，傷害亞裔、白人學生權益，因此要求法官禁止執行。華人家長表示，並非輕易決定提訴，但身為家長，應為子女爭取公平教育機會，避免族裔成為政府操控工具。

波士頓民權律師組織(Lawyers for Civil Rights)表示將代表非洲裔、西語裔及其他受影響族裔學生挑戰該訴訟，指原告聯盟誤解公校系統的政策及憲法。波士頓教育平等聯盟(Boston Coalition for Education Equity)成員指，本案原告想維持原狀，許多家庭住在錄取率極高的郵遞區號。麻州亞裔教師協會(Massachusetts Asian American Educators Association)聲明支持新規，指雖不完美，但是今年因疫情的最佳對策。

該案原告為14名六年級學生，族裔分別為華裔、印度裔、白人，均已提出入學申請。維吉尼亞州、舊金山、紐約等地的明星學校，今年也都有類似紛爭。

上一則

西點軍校最大規模考試醜聞 73作弊學生下場出爐了

延伸閱讀

法拉盛、日落公園 陽性率仍高

法拉盛、日落公園 陽性率仍高
波士頓3校可免試入學 家長控違憲 法官：屬族裔中立

波士頓3校可免試入學 家長控違憲 法官：屬族裔中立
社區服務有績效 學生領袖名校錄取

社區服務有績效 學生領袖名校錄取
回不去了？菜價一路漲 波士頓、費城更明顯

回不去了？菜價一路漲 波士頓、費城更明顯

熱門新聞

高中輔導員的推薦信，關係到能否順利申請到大學。(Getty Images)

高中那些事／想上好大學 輔導員推薦信別不當回事

2021-04-11 02:00

學貸重擔 拖累「千禧中年」成家立業

2021-04-12 14:47
高中畢業生由於同時承擔課業和升學的壓力而變得敏感脆弱，家長應予以尊重他們的申請選擇。 (Getty Images)

高中那些事／孩子申請大學 家長適度放手

2021-03-28 02:00
舊金山部分公校12日重開，市長布里德一早就到布雷特哈特小學迎接學生。（電視新聞截圖）

「終於回來了」 金山部分學校重開 布里德親迎學生返校

2021-04-13 00:36
亞當斯參選市長以提供學分招募青少年，引起大量家長不滿。（本報檔案照）

可獲學分…紐約市長參選人亞當斯招學生義工 家長罵「可恥」

2021-03-31 21:42
圖片來源 ／健康醫療網

害羞兒童不受歡迎？ 父母陪伴溝通助改善

2021-04-04 01:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
第二劑疫苗省略不打？傳染疾病專家：確診案例恐增加

第二劑疫苗省略不打？傳染疾病專家：確診案例恐增加
美日聯合聲明：有必要與中國合作 強調台海穩定性

美日聯合聲明：有必要與中國合作 強調台海穩定性