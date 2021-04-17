明星中學錄取歧視？亞裔家長敗訴

波士頓聯邦法官裁決，三所特殊中學因疫情可暫停入學測試一年。(美聯社)

聯邦法官本周裁決波士頓學區三所需入學測驗的特殊中學，因疫情今秋入學生可免試，改採替代錄取方式。

學區委員會近期投票決定，O'Bryant School of Mathematics and Science，Boston Latin School，Boston Latin Academy，三所中學因疫情暫停入學測驗一年，改採參考州考(MCAS)、在校成績、居住地郵遞區號錄取。三校競爭激烈，學生以華裔、印度裔、白人居多，家長憂心招生不公，曾舉行示威，並組成跨族裔「波士頓優學家長聯盟 」(Boston Parent Coalition of Academic Excellence，BPCAE) 於3月控告學區委員會違憲，指新規歧視。

聯邦法官William Young 指暫時性的替代錄取規定，屬「族裔中立 」(race neutral)，但僅限一年。學區表示將於4月底前寄出錄取通知。

本報先前報導，去年10月，學區委員會投票，由於疫情難以監考，暫停入學測驗一年，改採20%按成績排名和80%按住址郵編分配名額，遭部分家長指偏袒西語裔、非洲裔學生，傷害亞裔、白人學生權益，因此要求法官禁止執行。華人家長表示，並非輕易決定提訴，但身為家長，應為子女爭取公平教育機會，避免族裔成為政府操控工具。

波士頓民權律師組織(Lawyers for Civil Rights)表示將代表非洲裔、西語裔及其他受影響族裔學生挑戰該訴訟，指原告聯盟誤解公校系統的政策及憲法。波士頓教育平等聯盟(Boston Coalition for Education Equity)成員指，本案原告想維持原狀，許多家庭住在錄取率極高的郵遞區號。麻州亞裔教師協會(Massachusetts Asian American Educators Association)聲明支持新規，指雖不完美，但是今年因疫情的最佳對策。

該案原告為14名六年級學生，族裔分別為華裔、印度裔、白人，均已提出入學申請。維吉尼亞州、舊金山、紐約等地的明星學校，今年也都有類似紛爭。