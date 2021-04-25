高中那些事／任課老師的推薦信

多數大學會要求申請的高中生要有老師的推薦信。（美聯社）

多數大學除了一份輔導員推薦信以外還需要兩份高中任課老師的推薦信。當然還有一些大學對任課老師推薦信要求不高，可能只需要一份或者根本不需要。如果學校使用Naviance系統管理升學 材料，當孩子們將他們計畫申請的大學加進Naviance系統中，系統會顯示每一所大學需要多少份推薦信，他們可以在系統中設定邀請哪些老師出具這些推薦信。

11年級教師 文理科各一份

學校輔導員一般建議由11年級的主課老師出具推薦信，因為大學一般更看重孩子11年級，也就是申請大學以前最接近上大學的這一年的表現。並且在兩份推薦信中，大學比較傾向於一份來自理科老師，即數學或者科學老師，另外一份來自文科老師，比如英語，歷史或者外語。這些建議都是來自於他們多年幫助升學的經驗，孩子們最好遵循這樣的建議去找推薦信。

邀請哪一位老師寫推薦信，不妨從以下幾方面考慮：孩子在哪一門課上有比較突出的表現？孩子在哪一門課的學習上有特殊的經歷，比如剛開始有困難，後來經過努力成績有了飛躍？孩子在哪一門課與老師互動積極、印象深刻？有沒有老師除了教課以外還帶過孩子課外活動，這樣老師的介紹更為全面；哪些老師的11年級學生比較少？他們相對工作量不是那麼大，可以在每一份推薦信上花更多時間。

老師意願高低 決定強度

哪個老師會比較器重自己，孩子們大多心中有數，不過這個直覺不一定準確，因為老師作為專業人員不太會把個人的好惡表現出來。學生或者家長可以私下詢問老師是否願意寫推薦信，大多數的老師儘管都不會拒絕，但表現出來的態度是不一樣的。有的老師非常高興，甚至主動提出寫推薦信，有的則比較勉強。從老師的態度中大家就可以猜測出推薦信會有多強。

另外一個重要的參考就是學校輔導員，他們因為每年都收到老師寫的回饋，知道哪些任課老師比較擅長觀察學生寫評語，而其他老師可以比較粗線條一些。孩子們在和輔導員開會時也可以問一下輔導員，對任課老師推薦信有沒有什麼具體的建議。

慎填老師問卷 有助溝通

一些老師一旦答應寫推薦信，會給學生發放自己設計的問卷，從問卷的設計我們也可以判斷這個老師對這項工作的態度。大型公立高中很多11年級的老師大多要教上百個學生，如果沒有問卷溝通，老師推薦信會因缺乏細節而非常遜色。尤其今年都是網路教學，老師與學生的溝通遠不如往年，所以問卷的準備會是非常關鍵的工作，孩子們要非常重視這些問卷填寫，幫助老師瞭解自己。

因此，許多11年級的老師也覺得遠端教學缺乏互動，跟學生很不熟，推薦信寫起來比較吃力，他們可能會建議學生去找自己10年級的老師寫推薦信。這種情況下，學生需要和自己的輔導員商量並尋求10年級老師的支持，而10年級老師的問題是對一年前教的學生可能記得沒那麼清楚……無論是哪個年級老師來寫，問卷的溝通都將成為推薦信的重要材料。

不過不是每個任課老師都發放問卷的，有些老師就是憑自己的印象寫推薦信。這樣的情況下，老師推薦信的內容學生就完全無法參與了。老師寫成什麼樣就是什麼樣。當然也有特例，比如如果老師和學生私交不錯，有的老師會讓孩子看推薦信的初稿，讓孩子提建議還需要增加或者改動什麼。一般最後一稿是不會讓孩子看的。孩子在申請大學系統中需要放棄日後查看老師推薦信的權利，這樣大學才知道老師推薦信是真實和客觀的，老師是在沒有顧慮的情況下提供推薦信的。

額外推薦信 重質不重量

除了學校輔導員和兩位任課老師，一些大學還允許學生遞交額外推薦信作為補充材料。孩子需要指定推薦人，提供他們的郵箱，推薦人會收到郵件提醒他們在大學申請系統中開設帳號上傳推薦信。然而不是額外推薦信越多越好，考慮到現在大學申請數量激增，大學最多只能在一份申請材料上花20分鐘左右的時間審核，除非孩子非常確定額外推薦信會非常強，否則應該爭取其他人提供短評給輔導員，讓這些材料直接進入輔導員推薦信裡，這樣可以保證這些資訊可以被大學看到。一般比較理想的額外推薦人是校外的科研導師和工作上的上司。這些人都是和孩子有比較長久的接觸，寫的信比較有說服力。

位高權重 不等於影響力

有些家長以為寫推薦信的人位居高位，比如校長或者名人，這樣的推薦信比較有影響力。其實這是對高中生推薦信的一個誤解。這裡推薦信的第一段就是需要交代推薦人和被推薦人之間的關係，認識了多久，打交道有多頻繁。如果推薦人僅僅是位置比較重要，但和學生沒有很深刻的交往，這樣的推薦信並不足以說明孩子的潛質，也不會有太大的分量。

（作者是紐約市 特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）