高中那些事／想上好大學 輔導員推薦信別不當回事

高中輔導員的推薦信，關係到能否順利申請到大學。(Getty Images)

高中輔導員的推薦信，是申請大學材料的重要組成部分；輔導員通常會發一份問卷（brag sheet），幫助蒐集學生成績單以外的資訊，由學生和家長分別完成；一般學校的輔導員都是要帶幾十個甚至上百個畢業生，平常和學生的接觸非常有限，很大程度上需要依靠這份問卷來對學生作一個全面了解。這份問卷值得花比較長的時間去準備，不要急於完成。

大學申請是一個準備各種材料的過程，孩子們不要簡單地假設「老師都瞭解我，我說不說都無所謂」，「寫推薦信是老師的工作，跟我沒有關係」。其實老師除了能看到你在學校的修課和成績以外，對你一無所知；許多孩子拿到問卷就直接在網上填寫，比較粗略，有些問題一時想不出該怎麼回答，乾脆就空白交上去，或者隨便填一個答案，因而沒有盡可能地把自己的優勢展現出來；有些孩子甚至起了誤導的作用，這讓輔導員獲得的資訊非常有限，無法在推薦信中給孩子提供強大的支援，大學招生 人員也很難看到孩子的亮點。

家長用心 事半功倍

過去三年高中發生的事情很多，做了哪些義工，有什麼證明，怎樣去聯繫這些機構；參加過哪些比賽，獲得哪些成績，孩子未必記得周全，我建議家長們和孩子一起討論這些問題，有些資訊還可以從網上找出來，多花一些時間整理，接下來寫申請文書也有了素材。

不少學生和家長面對這些問卷一籌莫展，有的家長在討論中先花了很長時間痛訴了孩子的種種不是，最後才尋找孩子的優點；而孩子則覺得自己一無是處，因為在任何一個方面他都能從學校其他學生看到比自己更好的，所以就覺得自己沒啥好寫的。其實不然，只要是自己的閃光點就行，不需要是全校最突出的那一個。如果孩子想不出自己有什麼優點，可以問一下他的朋友，他一定是有優點，朋友才會想和他在一起，有時候他的朋友會看到他自己看不到的地方；同樣家長也可以幫助他去想，這不是一個人的工作，我們需要一個團隊來進行。

老師寫推薦信就彷彿王婆賣瓜，每個高中的輔導員、任課老師都是盡量稱讚孩子，讓大學招生人員招自己的學生。因而推薦信裡不僅要說孩子哪方面比較強，最好還有實例來證明孩子，這樣的推薦信才有說服力。所以輔導員推薦信的問題回答中常常強調孩子提供實例。沒有這些資訊，整個推薦信就是一篇空話、大話。當老師需要寫許多推薦信的時候，他們沒有時間幫你編故事，所以提供實例是我們的工作。孩子們需要反復斟酌使用什麼樣的例子可以充分說明自己的優點，家長也可以幫他們回憶和篩選。

杜絕負面情緒。有的孩子簡單地認為我需要突出自己的優點就要和其他人做比較，我比其他人提前學一些課程，說明我聰明優秀，或者我有這方面的特長，其他人都沒有我好；小組項目的時候其他人都又懶又沒有時間觀念，全都是我一個人做的；或者抱怨自己的父母和老師。這樣的陳述彷彿是抬高了自己打壓了同學，但讓人讀起來非常不舒服，整篇問卷充滿了傲慢與偏見，反而給輔導員留下不好的印象。如果這樣的思路繼續下去，蔓延到申請材料的其他部分，比如文書和面試，基本上與好大學就無緣了。

負面經歷 正面表述

新移民的孩子成長過程中的確都經歷了當地人所沒有的掙扎和痛苦，但我們需要學會怎樣用正面的方式去描述過去負面的經歷，凸顯自己的成長和成熟。這個語氣上的拿捏非常敏感，也是普遍學生們比較難以把握的地方。他們需要學習如何在不和同學進行橫向比較的情況下就能突出自己的優點，如何把對其他人的關愛和理解表現在一個複雜事件的描述中。學習到這些技巧將會非常有利於他們以後的進修和求職。

多數高中鼓勵家長提供部分回答以説明老師多個角度瞭解學生。家長不要簡單地認為已經有孩子那部分了，我這部分寫不寫無所謂，或者我也想不出其他不同的答案，就算了吧，抄抄孩子那部分就好。雖然家長問卷的題目和學生問卷真的很相似，但學校期望獲得方向一致但內容互補的答案，以更深入地瞭解孩子。因此在準備兩份問卷時，孩子和家長需要溝通好，不要有方向性的矛盾，否則一個說東，一個說西，輔導員不知道哪個才是真實情況。家長問卷的回答角度可以從家庭生活，孩子和親友鄰居的往來上描述；而學生問卷可以偏重於學校生活方面。

此外，輔導員的推薦信不僅要求學生和家長提供材料，還鼓勵學生從其他方面蒐集資訊，也叫做短評，可以是學校的老師，只要他們不是打算單獨提供推薦信的任課老師都可以，如果他們對孩子印象不錯，可以請他們給孩子的輔導員發郵件，寫三至五句短評，學校體育隊教練或者俱樂部的導師也可以寫。校外但凡比較瞭解孩子的人也可以提供這樣的評語直接發給學校輔導員，比如教會的牧師、義工機構的負責人、工作的上司，以及孩子的音樂、繪畫老師或者體育活動的教練等等，輔導員收到這些資訊以後會挑選最好的寫進推薦信裡。

（作者是紐約市 特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）