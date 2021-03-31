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可獲學分…紐約市長參選人亞當斯招學生義工 家長罵「可恥」

記者黃伊奕╱紐約報導
亞當斯參選市長以提供學分招募青少年，引起大量家長不滿。（本報檔案照）
亞當斯參選市長以提供學分招募青少年，引起大量家長不滿。（本報檔案照）

紐約市長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，日前被爆出向一所高中學生以提供學校學分的承諾，來招募學生參加他的競選活動，此舉引起家長砲轟並被教育局禁止。

據悉史泰登島托特維爾高中(Tottenville High School)校方近期發送出一封電子郵件，稱亞當斯正在為市長競選尋找青少年志願者，凡是參加者可獲得學校學分。

該郵件被近4000個家庭收到，引起家長不滿；學生家長卡特勒(Liz Cutler)指亞當斯此舉是「絕對可恥的」，「為了個人政治利益，竟出此下策來招募青少年」；對此市教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)說，禁止政治參選人利用學校的資源來幫助個人競選與分發材料。

據悉該郵件是亞當斯競選顧問、市長白思豪前助手馬丁內斯(Connor Martinez)簽發的，郵件中寫道「我們正在建立一個強大的計畫，讓學生參與競選並幫助亞當斯成為紐約市下一屆市長」。

雖然電子郵件中承諾參加競選活動的學生將因此獲得課堂學分，但托特維爾高中助理校長雷努斯(William Reynolds)說他對此毫無所悉，否認是學校制定的計畫；托特維爾高中對此向學校學生作出道歉，稱此前電子郵件是錯誤發送。

亞當斯競選團隊發言人迪斯(Evan Thies)表示，參加競選活動並不能保證學生獲得課堂學分，但各個學校和老師可自行決定，是否願意為學生參加該類活動提供學分。

紐約市 教育局 布碌崙

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