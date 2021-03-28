高中那些事／孩子申請大學 家長適度放手

高中畢業生由於同時承擔課業和升學的壓力而變得敏感脆弱，家長應予以尊重他們的申請選擇。 (Getty Images)

每一年的申請季，家長的心情就像過山車一樣；不少會因為焦慮，與孩子溝通不通暢而導致各種身心不適。而畢業生由於同時承擔課業和升學 的壓力而變得敏感脆弱，常常對家長的關心詢問表現得不耐煩。家長對此要有思想準備，給孩子足夠的空間和時間成長，尊重他們在申請中所做的選擇。

對於家長而言，大學申請的結果彷彿是18年為人父母的一個終結答卷，成功與否在此一舉，這樣的心態會導致把最後錄取結果當成一個終點。美國 長大的孩子們對升學的看法會和家長不太一樣，他們多數把這個過程當成自己探索嘗試，走向獨立的一個階段。

正是這樣不同的觀點，讓家長和孩子們在對待升學時的態度完全不一樣，尤其多數孩子認為他們的父母「什麼都不懂」，因此把家長隔絕在自己的決策之外。他們可以聽同學的、聽學長的、聽輔導員的，但不會聽家長的。所以家長一定要理解並了解自己在孩子心目中的準確定位，這樣會大大緩解自己的焦慮，也為和孩子的溝通打下一個認知基礎。

定位不同 期望值有落差

孩子和家長觀念上另外一個不同是，他們的定位不一樣。家長看到孩子日日辛苦，成績也不錯，覺得進任何一家名校都應該符合條件；而孩子因為在學校裡看到太多優秀的同學，加上學校資料裡有關成績的對比，會更理性地選校，這種期望值的巨大反差是家長和孩子溝通的一大障礙。

這個情況下，來自家長的任何關懷和支援都會被認為有附加條件，帶來巨大的壓力。有些孩子斷然拒絕家長建議的課業補習，標準化考試補習，或者是升學輔導，不是他們不需要這些說明，而是他們認為接受了這些幫助就意味著他們要達到家長所期望的結果。他們寧可不要這些支持，也不願意面對來自家長的壓力。所以家長從一開始就不要把上某一個具體什麼大學引入對話，並且把對錄取結果的期望值放開，這樣會讓孩子更願意分享他們的需要，讓家長獲得更多的資訊，從而合理參與孩子的申請過程。

在孩子申報的專業方向上，他們也有可能和家長意見不一。有些家長出於將來就業的目的，非常想讓孩子去報一些熱門專業，比如電腦、電子工程等等，但孩子可能只考慮個人喜好，想學的是寫作、心理學，或者藝術設計。這會讓家長非常焦慮，擔心以後花四年時間和學費生活費的投入，卻看不到職業的錢途。

曾經有一個笑話說，亞裔家長心目中只有醫師、律師、工程師，其他的都是失望。這個說法如實地反映出我們作為新移民在生存上的危機感。但我們的下一代不一定認同我們的感受，他們對未來充滿期待，願意冒險追求他們真正喜歡的行業。而我們做家長的，需要給他們足夠的時間和空間去探索一條他們最合適的道路。

放飛自由 探索合適道路

很多孩子進入大學以後，隨著對自己更加深入的了解，加上有機會去接觸更多的專業和職業選擇，最後決定的專業都和自己申請大學時不一樣。有的發現自己原先對某個方向的認知過於膚淺和理想化，而自己未必有能力去承擔這個專業的深入學習，另外一些人會驚奇地發現新的領域可以讓自己更好地發揮特長。大學也深知這樣的情況，所以多數大學都給學生1-2年的時間去摸索才定專業，而日後轉換專業也是非常常見的事情。所以家長們現階段大可不必焦慮。

處於青春期的孩子迫不及待地走向獨立，所以很多孩子都嚮往去外地上學；而家長們卻在心理上還沒有準備好讓孩子們離巢，最好還能和上高中一樣，天天見到他們。尤其在疫情 中，家長更想孩子離家近，這樣一旦孩子在學校遇到什麼問題，我們可以及時趕到處理。

而事實上，多數大學新生在進入大學以後都會有一個階段非常想念家人，他們也是在離開家以後才更加珍惜和家裡的聯繫，感恩過去父母對他們的付出。這個成長的過程是每個孩子的必經之路。大學階段的確也是孩子放飛自我，走向獨立的過程。很快家長們就會發現，即使孩子留在本地讀書，他們也已經長大成人，有自己的生活，地理位置的接近並不能讓自己能更加頻繁地見到孩子們。在孩子走向獨立的同時，我們也要成長，所以在大學地點的選擇上，我們要放手讓他們去做決定。

這一年疫情，孩子們過得非常不容易，承擔了很大的壓力；希望家長能夠給與他們更多的精神上的支持。孩子們進入大學以後，會經歷一個重新洗牌的過程，有潛力的可以轉學去更好的大學，沒有準備好的，可能就需要換到一個更合適的大學。所以大學申請僅僅是一個起點，他們最終都會去到一個和自己匹配的大學的。

許多家長會有這樣的感慨，申請大學時注意力都在孩子是否能進入一個好大學，然而，等孩子真正要離開家上學的時候，才意識到去哪一家大學沒有那麼重要，關鍵是孩子是否適應大學的生活，尤其看到孩子大學讀得非常辛苦時，反而會慶幸他們沒有去自己原先期望的更名牌學校。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）