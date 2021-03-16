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紐約州會考多數取消 僅保留4學科

記者金春香／紐約報導
紐約州取消絕大多數州會考，僅留四個聯邦要求科目。（取自紐約市教育局推特）
紐約州取消絕大多數州會考，僅留四個聯邦要求科目。（取自紐約市教育局推特）

紐約州教育廳15日宣布將取消今年高中生的春季和夏季州會考(Regents)，今年畢業條件也不會要求會考成績，但學生仍要參加聯邦規定的1代數(Algebra 1)、英文(English)、環境學(Living Environment)和地球科學(Earth Science)四個項目會考考試；該四科考試將於6月舉行。

州教育廳於1月連續第二年以新冠疫情為由，向聯邦政府申請取消春季州會考，以及6月的高中州會考；而聯邦教育部2月要求全美各州，仍要提供標準化考試，但可以改變考試形式和時間，以應對疫情期間的特殊需求。

州教育理事會總監羅莎(Betty Rosa)15日宣布，紐約僅保留聯邦要求的四個學科的州會考，分別為代數、英文、環境學和地球科學，且畢業班學生不需要通過任何會考，就可獲得畢業文憑，只需要通過會考所要求科目，包括幾何 、歷史、地理等課程，獲得學分就能順利畢業。

羅莎表示，做出這些改變是為了將學生、家長和老師在疫情下的壓力降至最低。

過去一年，紐約市公校學生基本都在家學習或選擇網上和到校混合方式學習，但由於去年11月疫情反彈，市內公校再次全面關閉，高中生最晚回歸校園，本月22日才返校上課，所有選擇混合方式的高中生在過去四個月內，只能在家上網課。

州教育廳這一決定雖然令一些被疫情影響正常學習生活的高中生鬆了一口氣，但也遭到一些教育組織和準備考試已數月的學生反對。

教育政策維權組織「Education Trust-New York」表示，雖然教育廳的決定滿足聯邦要求，但這種改變讓那些辛苦準備學習和考試的學生失去了展示學習水平的機會，也無法獲得學生在疫情期間學習成果的真實數據。

1996年起，紐約州要求學生通過五門考試才可獲得「Regents Diploma」(高中畢業文憑)，通過九門才能獲得「Advanced Regents Diploma」(進階高中畢業文憑)。

教育部 會考 疫情

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