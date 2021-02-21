資訊爆炸時代 非虛構寫作的重要性

疫情期間上網課，向老師當面請益的時間少了。（美聯社）

最近有一位在去年拿到了三個藤校錄取的學生Julia對我說，為什麼她認識的所有華人家長都跟孩子說寫作很重要，但實際上卻從小就只逼孩子學習數理化。她想要學習新聞學的夢想，也被家長無情打壓了。Julia說，也許她會在選擇生物工程專業後最終無法堅持，然後輟學去當一個作家，但那樣就浪費了很多時間。其實類似這樣的情況還很多，有不少學生被迫選了理工科，最後又轉了文科。最後我問Julia，有什麼建議可以給這些家長們，她說，「至少在高中的時候讓我們自己選擇課外活動吧，我肯定會選擇Journalism Club or School Newspaper，而不是整個暑假到實驗室去；而且寫作能力很難訓練，也並不是在準備SAT的時候才開始鍛鍊的」。

哈佛大學寫作系主任、人類學家James Herron博士曾說：「培養一個具有批判性思維的人，一直是美式教育 最核心的目標，完善的寫作訓練是實現這一目標最有效的方式。如何就一個空泛的話題正確地提出問題，如何找到強有力的論據證明問題，如何清晰有效地和他人溝通，表達出自己的問題。這樣的訓練，最終培養的是一種具有理性精神的思維能力。哈佛教育的目的並不是讓學生掌握機械化的知識，而是讓學生用明辨的頭腦去思考問題。寫作成為文科教育的精髓，在於它將學術、道德、社會問題融合在了一起。」

而Julia說的很對，寫作能力很難在短時間內提高。當愈來愈多高校開始淡化標化考試對升學的影響，學生的寫作水平和綜合能力將在錄取決策中占有非常重要的比重。比起華麗的辭藻的空洞堆疊，頂尖學府想要看到的是學生思想、邏輯、以及獨特的個性和故事。這篇文章我想簡要談一談寫作能力，尤其是nonfiction（非虛構性、紀實類）寫作的重要性。

把故事講好，就是最好的寫作。（美聯社）

新聞寫作最好入手

非虛構性寫作包含很多類別，主要有新聞、歷史、學術期刊、評論、傳記等。對於大部分學生來說，新聞類是最容易接觸和起步的一個類別。因此有很多學校開設相關的課程和俱樂部。對於希望提高寫作能力的學生，從新聞類寫作開始入手，是個不錯的選擇。

全國英語教師委員會承認新聞業是「英語學科的重要組成部分」。錫達拉皮茲華盛頓中學的英語老師和愛荷華州中學新聞協會現任主席凱爾·菲利普斯（Kyle Phillips）共同提出，「從新聞學裡學到的在語言藝術和交流上的技能，是學生在高中期間可以獲得的最有價值的一些技能」。

有人認為新聞業比起科技行業是一個垂死的行業，那何必還要學習該類寫作。事實上，傳統紙媒業在衰落，正如每一個新興過的行業，但數位媒體、新媒體在飛速發展。看看部落客、YouTubers、自媒體人，這是一個龐大的行業。學習非虛構類寫作和新聞寫作，並不一定是要成為新聞行業從業者，而是在新聞寫作中鍛鍊的能力，對於每一個人在當下社會求學、職業、社交等各方面都有幫助。無論我們是想做一個美食部落客，還是政治播客、知識傳播自媒體人，亦或全球頂尖公司的市場部總監、知名資訊公司的分析專家、某科技公司的產品經理，我們都需要在這些方面有超群的水準：資料收集、研究調查、信源校對、面試採訪、清晰溝通、準確描述、有邏輯的寫作。這是一個比任何時候，都更需要具備以下三種能力的時代：第一，內容創造能力，第二，批判式思維能力，第三，有邏輯的講故事的能力。

找到創造力

大學教授、教育專家及TEDx Talk演講家John Spencer在自己的文章和講話中，談及「青年人如何能找到自己的創造力」時曾說，當人們聽到「創造者」一詞時，我們很可能會想到充滿機器人的工廠，工程師在解決複雜的問題，學生使用3D打印機製作原型。然而，我們也可以從另一個方面理解這個詞，比如，當學生通過多角度觀察事物來詢問和解決問題時，就會發生這種創造力；當學生批判性地考慮多個來源的信息，然後通過批判性思考媒介本身而邁出一步時，就會發生這種創造力。隨著學生從探究到研究，進入疊代思維，最終進入多媒體內容的創建和發布，這些創新元素對於新聞業至關重要。當學生擁有整個出版過程時，他們就會創造性地思考並發展出創客的思維方式。他們就找到了自己的創造力。

根據丕優研究中心（Pew Research Center）對寫作、技術和青少年的研究證明，新聞寫作包含了許多讓青少年有動力寫作的要素。研究中心一個小組的青少年說，當他們選擇與自己的生活和興趣相關的話題時，他們會更有動力。無論是學校政策的變化還是青年文化的某些方面，或是對他們和同齡人重要的事情。

最佳的新聞和專題報導通常包括生動的描述，引人入勝的敘述性寫作，甚至使用第一人稱寫作。這些方法不僅有助於激發創造性思維，而且對年輕作者也更具挑戰性。這解釋了丕優研究中引述的另一個動機因素：在寫作主題上的挑戰讓他們更加興奮。

大學希望招收擁有獨立批判力的學生。（美聯社）

提高批判式思維能力

在信息爆炸的時代，一直被倡導和教育的critical thinking skills（批判式思維能力）如何得以提高和應用？史丹福大學 的一項研究顯示，只有25％的高中生在得到假新聞的情況下，也能識別出準確的新聞故事；學生們還很難區分真假照片和視頻。史丹福大學的研究院只得用「令人沮喪」來形容這個結果。換一個角度理解這個結果，這25%的高中生可能就是史丹福大學所欣賞、或希望錄取的那少部分優秀學生。如果連收集信息、舉證調研、鑒別信息真偽的能力都沒有，如何談批判式思維。這也就是提高媒體素養，與提高批判式思維能力的關係。新聞寫作中，培養作者的媒體素養和信息素養至關重要。尤其在這個網路新聞泛濫的時代。

學習講故事的能力

推薦大家閱讀一本書，《哈佛非虛構寫作課：怎樣講好一個故事》。全球知名的哈佛大學尼曼基金會每年舉辦一次的非虛構寫作領域研討會，集聚全美及國外傑出獲獎新聞記者和非虛構作者，分享他們獨到的創作經驗。這本書精選和提煉了多位傑出發言人的文稿和筆記，最終整理成書，面向更廣闊的的群體：未能被邀參與研討會的從業者、學生和教師。該書涵蓋非虛構寫作的各個方面，從尋找一個好的主題、搭建故事的敘事結構、塑造作品品質，到撰寫和出版，是新聞、電視、廣播、紀錄片等從業人員，以及自由撰稿人的必讀參考。

關於如何講好故事，書中有這樣的一段文字，「故事是人類共同擁有的聯結體，不管你是去分析教育稅還是韓國政治。而在每件事的心臟處，都是一個獨屬人類的元素，一個能通向世界上最美的三個字的元素，那就是：然後呢？如果你回答了這個問題，那你就是一個會講故事的人」。

最後附上一段我曾給很多正在準備升學文書的同學們分享的一段書中的話：「要帶著意義去寫故事、整理故事、講出屬於你自己的故事。只有這樣，每一個傳說才能超越他本身的邊界，承載某種更大、更重要的消息，每個故事才能成為我們的集體旅程中的路標。」

（作者為Aim Plus Education副總裁。有超過十年在美國 教育行業的管理經驗。曾在全球500強公司及美國知名教育機構擔任總監職務。熟悉美國K-12及本科、研究生教育體系及留學規畫。曾為眾多家庭提供過綜合學術和教育規畫。）