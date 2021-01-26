疫期台美高中生交流 交流9年的「筆友」改玩視訊

新莊高中學生曾瓘淇（左）和美國高中生Rebecca（右）同學比較兩個城市的差異。（圖：新莊高中提供）

台灣 高雄新莊高中與美國 密西根州特洛伊兩所高中學生，原本已以「筆友」交流9年，今年受疫情 影響，停寄信件與卡片，改以視訊線上交流，並分享兩城市不同的特色。特洛伊高中學生好奇高雄有溫暖的陽光與山海河港，希望疫情過去能來高雄親身體驗，尤其讚佩台灣的防疫成果，因為美多數學生只能留在家中線上上課。

特洛伊市在美國中部地區，是密西根州第二大城市，次於最大城市底特律。新莊高中與美國密西根州公立Troy High Schoo（特洛伊高中）、Athens High School（特洛伊雅典高中），從2011年開始書信交流、互訪，並配合108課綱的實施，開設多元選修課程，讓台美學生建立筆友關係。

新莊高中校長陳良傑表示，雖然疫情讓很多學校的國際交流活動暫停，但是透過新課綱的多元選修課程，新莊高中的國際交流反而展現了新的風貌。每個月透過電子郵件，新莊高中學生用英文向筆友介紹自己的生活、學校及台灣的文化，也相對了解美國高中生的生活與文化。即使在全世界肺炎疫情緊張時期，這項交流計畫並未因疫情而中斷，讓學生明白英文不只是考試科目，更是打開世界大門之鑰。

美國受疫情影響，學生仍在家中上課，學校排除困難，安排台美學生進行線上視訊，一起討論分享。這次學生相互找出雙方學校、城市的七大差異，最後共同製作成簡報在線上一起報告。學生曾瓘淇與Rebecca以建築、人口密度、學校作息、野生動物、景點、氣候與地理位置7個主題，比較Troy City和Kaohsiung City的不同。歐紫瑛則和Kate，比較兩所高中制服、課表、上課方式等7個相異處。

由於受到疫情影響，美國學生現階段只能在線上學習，新莊高中學生則能實體到校授課，令特洛伊兩所高中學生很羨慕，同時也對台灣的防疫成果表示讚佩。

新莊高中教務主任鮑遠毅表示，同學都覺得這種方式很有趣，也非常具有挑戰性，希望之後能再繼續這樣的視訊交流，也勉勵自己下次一定要表現得更好。