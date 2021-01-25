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16名華裔入圍「少年諾獎」 灣區3人最多

記者李晗 / 舊金山報導
聖荷西林布魯克高中的Claire Tang。（取自Society for Science）
聖荷西林布魯克高中的Claire Tang。（取自Society for Science）

灣區是全球科技重鎮，灣區的華裔高中生們在科學競賽中也同樣表現卓越。

今年的少年諾獎「雷傑納隆科學獎」，40位入圍決賽者中共計有16個是華人，超過三分之一。這16名華裔高中生分別來自全美各地，其中灣區共有三人，在全部地區中人數最多的。

除了舊金山的張濟杭，另外兩人分別是聖馬刁縣阿賽頓（Atherton）門羅學校（Menlo School）的童承明（Katherine Tung），以及聖荷西林布魯克高中（Lynbrook High School）的Claire Tang。

三個人均是女生。她們研究的課題分別是「緊切觸幾何在實心環上的分類」（Classification of Tight Contact Structures on a Solid Torus）、「弱序的Sperner理論」（The Sperner Property for 132-Avoiding Intervals in the Weak Order）、「新冠病毒的自動診斷圖」（Automated Diagnostic Imaging for COVID-19）。

據悉每年雷傑納隆科學獎的準決賽入圍（Semi-final），共計有300人，加州和紐約往往都是佔比較多。但是能夠入圍最終40人決賽的就是少數。

此外，今年南加州有兩位華裔入圍者，均是來自聖地牙哥。全加州共計有九位入圍者，華裔佔了五人，另外四人分別是來自灣區和南加州爾灣等。紐約州、馬里蘭州、德州，均有兩名華裔生入圍。其餘的華裔入圍者來自麻州、德拉瓦州等等。

這些入圍者將於3月10日至17日在線上接受委員會評選，角逐勝負。所有入圍者的研究信息可以查看：https://www.societyforscience.org/regeneron-sts/2021-finalists/ 。

聖馬刁縣阿賽頓門羅學院的童承明。（取自Society for Science）
聖馬刁縣阿賽頓門羅學院的童承明。（取自Society for Science）

入圍 華裔 加州

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