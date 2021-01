16名華裔入圍「少年諾獎」 灣區3人最多

聖荷西林布魯克高中的Claire Tang。(取自Society for Science)

灣區是全球科技重鎮,灣區的華裔 高中生們在科學競賽中也同樣表現卓越。

今年的少年諾獎「雷傑納隆科學獎」,40位入圍 決賽者中共計有16個是華人,超過三分之一。這16名華裔高中生分別來自全美各地,其中灣區共有三人,在全部地區中人數最多的。

除了舊金山的張濟杭,另外兩人分別是聖馬刁縣阿賽頓(Atherton)門羅學校(Menlo School)的童承明(Katherine Tung),以及聖荷西林布魯克高中(Lynbrook High School)的Claire Tang。

三個人均是女生。她們研究的課題分別是「緊切觸幾何在實心環上的分類」(Classification of Tight Contact Structures on a Solid Torus)、「弱序的Sperner理論」(The Sperner Property for 132-Avoiding Intervals in the Weak Order)、「新冠病毒的自動診斷圖」(Automated Diagnostic Imaging for COVID-19)。

據悉每年雷傑納隆科學獎的準決賽入圍(Semi-final),共計有300人,加州 和紐約往往都是佔比較多。但是能夠入圍最終40人決賽的就是少數。

此外,今年南加州有兩位華裔入圍者,均是來自聖地牙哥。全加州共計有九位入圍者,華裔佔了五人,另外四人分別是來自灣區和南加州爾灣等。紐約州、馬里蘭州、德州,均有兩名華裔生入圍。其餘的華裔入圍者來自麻州、德拉瓦州等等。

這些入圍者將於3月10日至17日在線上接受委員會評選,角逐勝負。所有入圍者的研究信息可以查看:https://www.societyforscience.org/regeneron-sts/2021-finalists/ 。