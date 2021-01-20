SAT兩大改革 高中生如何應對？

SAT考試改革，對申請大學會產生一定影響。(Getty Images)

大學理事會(College Board)日前宣布兩大改革措施，一是取消SAT 單科考試(SAT Subject)，二是取消SAT中的寫作考試(essay)。這裡我們探討一下改革背後的原因以及高中生們應該如何應對。

SAT Subject考試是針對高中課程教學內容的標準化考試，包括數學、英語、歷史、物理、化學、生物以及若干外語。為了設計和舉辦這些考試，大學理事會每年都需要投入相當的人力物力。同時大學理事會還有每年一到兩次的大學先修課(AP)考試，也有30多個科目，同樣消耗大量資源。隨著AP課程的日漸普及，很多學生都會選擇在每年5月份考AP，簡單複習後就在6月或8月參加相應的SAT Subject考試。

雖然AP和SAT Subject考試並不相同，但因為AP教學內容通常更深，學生複習應考時，在相當程度上也為SAT Subject考試也做了準備。從大學的立場來看，如果學生AP考試成績不錯，沒有理由再重複參考他相同科目的SAT Subject考試成績。所以在這種情況下，SAT Subject考試就略顯多餘了。

當然，並非所有高中都有豐富的AP課程資源，也不是所有的學生都能在AP考試中獲得理想成績。這個時候一份相當不錯的SAT Subject考試成績，會證明孩子在高中掌握知識的程度，尤其如果所在高中的GPA不太能說明孩子的學術水準，比如一些高中給多數學生打分都差不多，無法準確地反映孩子的學習程度。或者孩子因為某些原因，影響了在校成績，那麼經過複習考取一個比較理想的SAT Subject分數，在相當程度上對申請大學有助益。對於這些孩子，取消SAT Subject考試確實是一種損失。

由於疫情 嚴重影響了SAT和SAT Subject實地考試的舉辦，多數學生都會把SAT考試作為第一優先去報名參加；很多考試中心的時程也一再關閉或調整，學生如果能夠順利地在申請大學之前參加SAT考試已經非常幸運，SAT Subject考試往往成了時程大亂下的犧牲品。因而大學理事會花費大量人力物力去設計組織的考試，參加者卻不如預估，這可能是導致SAT Subject考試被完全取消的直接原因。

至於SAT中的寫作部分的取消，也是與大學對該部分的考試需求降低，以及目前的疫情有關。近年來要求和建議申請人提供SAT或者ACT寫作成績的大學日漸減少。儘管大學理事會在2016年對SAT考試進行了深入的改革，其中包括延長了寫作考試的時間，想通過一份更加複雜的Essay寫作考試來測試學生的寫作水準。但大學似乎並沒有因此而更加重視這個考試分數。相反，原來需要提供寫作成績的大學紛紛取消了這項要求。

其實在AP英語和歷史考試中的寫作內容比SAT寫作測試的部分更複雜，在某種意義上比SAT寫作更能反應學生的寫作水準。在疫情中，參加SAT的寫作考試意味著考生必須在考場逗留更久的時間。儘管目前標準化考試的考場都有嚴格的防疫措施，每個教室只容納非常少的學生，並且整個考試都戴著口罩，但多數人還是會選擇儘量縮短考試時間以避免感染；因而客觀上也造成SAT寫作考試沒有存在的必要了。

大學理事會的這兩個改革措施可說是針對現在的形勢下合理之舉，他們也可以把有限的資源投放在更需要的考試專案上，比如開發網上的SAT或者AP考試。

對於目前高中生，如果你已經有了理想的SAT Subject考試成績，不用擔心，它們依舊可以作為你大學申請的有利資料遞交上去，大學依然會把這些分數作為全面考核的資料。如果你沒有SAT Subject考試成績，但你所在高中GPA含金量高，或者你有理想的AP考試成績，恭喜你，你可以不用再花時間重複準備SAT Subject考試。省下的時間你完全可以去做更有意義的事情。如果你沒有SAT Subject考試成績，你所在高中GPA含金量不高，或者學校成績不理想，暫時沒有理想的AP考試成績，你可以看看能否趕上SAT Subject考試的末班車，在這些考試取消以前參加一次考試。另外，你現在的努力應該放在提高學校GPA方面，同時努力準備SAT考試和AP考試，爭取在這兩個方面有所突破。

對於多數學生，這兩個改革措施影響並不大。在疫情結束以前，標準化考試依然有許多限制，多數學生如果能幸運地考到SAT或者ACT考試已經非常好了，很多人根本沒有機會報名參加SAT Subject考試。而參加寫作考試的學生更是少數。相信大學理事會的調整並不會僅僅停留在取消考試的層面，他們將來有可能會調整其他的考試政策，比如讓更多的學生可以自由選擇參加AP考試等等，給學生其他的機會去展示自己的學術水準。而疫情中進行網路上的考試也會給學生提供更多的方便。我們期待這些變化的出現！

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）