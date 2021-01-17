高中那些事／疫情揮不去 夏令營盡早規畫

雖然現在仍然是寒冬，但家長們已經開始為今年夏天的安排未雨綢繆了。的確，平常高中生的暑期生活都需要提前規畫，而今年尤其如此。受疫情 干擾的不僅僅是學校的正常教學，課外活動和夏令營都無法獨善其身。目前無論是校內校外的課外活動都盡量轉到網上，只是，有些活動的性質比較合適在網上進行，而另外一些活動遠端運作的效果和體驗要差許多。針對2021夏天的規畫，我們不妨回顧一下2020年暑期有哪些經驗教訓可以吸取。

2020年3月份突現的疫情徹底打亂了各個教學機構暑期專案的運作。多數夏令營無法在短期內進行調整，不得不倉促關閉，使得已經遞交申請的學生計畫完全落空。不過，也有一些項目在「待定」（pending）好幾個月以後，終於在快到暑期時拿出了調整方案和新的教程。有的專案內容進行了非常大的改變，與原計畫相差很大，不過總算是可以啟動了。有些項目刪除了不方便移到網上的實驗部分，縮短了教程，教學內容也大打折扣。有些項目因為資金和師資原因，不得不壓縮招生；但也有一些項目因為轉成網上教學，反而不受教室空間的局限，可以擴招並且將費用降低。這些成功轉型的夏令營多數今年比較大的可能性還會舉辦，因為他們已經有了去年的經驗。

從學生角度來看，去年很多人一方面認為疫情是不參加夏令營或者其他項目的最佳藉口，另外一方面，他們從心理上還不是很能接受遠端教學。因此許多高中生的2020夏天就在渾渾噩噩中混過去了，一事無成。相對比較積極一些的學生，就是組織或者參與了網上的輔導義工活動，為低年級學生提供課業或者課外活動方面的支持。這些教學活動的效果因人而異，也要看組織者有多專業盡職。許多這樣的活動，因為沒有嚴格的教程和協調管理，其實最後的效果並不理想。最多就是填補了高中生的簡歷空白，對於教學方和受教的兒童，都沒有太大的意義。

但也有個別非常主動的學生，憑藉強大的自律，積極參與僅存的夏令營專案。並且網路教學使得他們可以突破面授的局限，不再是每天只能參與一個項目。很多遠端夏令營是完全可以並行，只要孩子有效地管理自己的時間。這樣他們一個夏天下來，反而能夠參與比往年更多的項目，過得更為充實。

那麼目前我們應該怎樣規畫2021的夏令營呢？

今年疫情仍然不明朗。雖然疫苗 已經出來，但是目前疫苗沒有足夠的針對16歲以下的資料。一般建議是18歲以上可以打疫苗，16-18歲要謹慎對待疫苗。另外根據紐約時報 的介紹，一般健康人群需要等到6-8月份才能輪到接種疫苗。

在這樣的情況下，各個教學機構對2021夏天的展望也很不相同。

第一類，明確表示會轉到網上開展，這一類夏令營是比較容易規畫的。第二類，明確表示繼續取消。第三類，去年取消了，今年依舊接受申請，但沒有表示會轉成網上，在某種程度上這類夏令營活動的性質也不太容易轉成網上進行，比如組織高中生去正式工作單位實習，這些專案可能會像去年一樣，收了一堆申請以後，如果疫情沒有根本上的好轉，他們最後會通知申請人項目不能舉辦了。第四類，去年是網上教學，但他們更傾向面授，因為活動的性質面授效果明顯更好，活動應該是明確會舉辦，最多就是像去年那樣網授，但最後的舉辦形式還不確定。第五類，也是目前最普遍的，什麼資訊都沒有出來，說明主辦方還需要繼續觀望。

相對去年夏天，現在的高中生和家長都比較願意接受遠端教學理念，這也是大家對疫情帶來的變化逐漸適應。今年應該申請夏令營的學生人數會比去年大幅增長，因而含金量比較高的項目競爭會更為激烈。這使得2021夏令營的錄取也變得更加難以預測。

面對這些不確定的因素，這裡我給孩子們一些建議：

首先，現在就要開始經常跟蹤夏令營的申請開放資訊。已經開放申請的項目，盡量提早申請，增加被錄取的機率。

其次，在篩選專案方面不要過於挑剔。2021夏天的項目很可能依然受到疫情影響，不會完全開放。為了保證自己最後可以加入至少一個項目，現在盡量擴大申請範圍，等拿到具體的錄取再從中挑選最合適的去。而如果孩子們的目標是高難度的頂尖夏令營，申請範圍就更需要擴大，因為本來這些項目的錄取率就非常低。

夏令營申請其實類似一個迷你的大學申請，步驟基本一樣，需要填寫申請表、創作文書、學校出具正式成績單，還有若干老師推薦信。孩子們經過這個周期的磕磕碰碰，他們會吸取教訓，避免類似的問題出現在大學申請中。比如往年有學生錯過申請日期，或者到最後一天開始申請，才發現需要成績單和推薦信，來不及通知學校老師辦理這些手續。我寧可這些意外發生在夏令營申請過程中，而不是在大學申請時鑄成大錯。

希望高中生們抓緊時間認真規畫，讓這個夏天不至於虛度。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）