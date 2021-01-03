高中那些事 | 大學錄取是同校競爭 提早申請有要訣

目前大多數學校公布了第一批錄取的結果，還有一些大學把提早申請（Early Action，EA）的錄取公布日期放在多數學校常規申請（Regular Decision，RD）截止日期以後，主要是讓同時申請提早決定（Early Decision，ED）其他學校成功的學生可以撤回他們的EA申請，這樣可以保護大學的報到率。

從現有的資訊，我們可以檢視一下今年的EA和ED申請；由於目前資訊尚不全面，並不能完全預計RD申請的趨勢，僅供還需要繼續往下走的畢業生參考。

上個學年因為疫情 影響，許多高中關閉校園改為遠程授課，GPA也有放水，導致整體分數水漲船高；如果一個大學是收到大量來自同一高中的申請，他們會覺察到這一屆學生GPA含金量不如往年。所以一些學生雖然成績上達到一個大學往年錄取的要求，卻無法被錄取，因為大學錄取是同校競爭。

•多報名 5月開始註冊考試

今年第一學期一些高中GPA仍然虛高，非常不利於下面幾年的學生申請。對於下面幾屆的學生，我會強烈推薦他們參加AP和SAT 2的考試，用過硬的標準化考試成績來消除學校GPA放水造成的惡劣影響。College Board現在放開了SAT考試報名，學生可以一次註冊若干場考試，建議計畫考SAT2的孩子從5月開始註冊，並且盡量把後面幾次考試也報上名，因為暫時不知道究竟哪一次能考到。今年網課教學品質不行的，必須參加校外補習，上學期AP考試成績大滑坡已經說明一些學校的網課教學品質，無法支持嚴格的標準化考試。

今年有相當多的大學聲稱SAT成績僅作為選項、不再列為必須提報，這個指標是否還很重要？實際上，今年大學並沒有忽略SAT成績，對於學校成績不理想、沒有足夠強的SAT2和AP考試成績的學生，一份達到大學往年錄取標準的SAT成績依然是申請中非常關鍵的材料。

大學一向採取全面考核的方式評估每個學生，申請人的成績還是需要一些支撐點，學校成績（GPA）、SAT成績、SAT2成績、AP成績……，如果每一個支撐點都塌下來，申請不會很理想。等疫情緩和以後，下面幾屆的學生如果能夠參加標準化考試，還是應該儘量爭取獲得滿意的成績，充實自己的申請材料。

除了自身的學術條件，外部環境的影響也不可忽視。

從國內來看，在BLM（Black Lives Matter）運動的推動下，今年大學錄取新生時傾向於提高非裔和西語裔美國 學生的比率，從而進一步壓縮了亞裔學生的錄取空間。

•競爭激烈 課外活動更重要

一些名校追求招生中的多元化，比如MIT目前錄取的719個學生來自500個高中，也就是平均一個高中不到兩個人，像往年MIT一口氣從生源學校（feeder schools）招收兩位數新生的現象幾乎很難看到了，他們更傾向於把錄取名額平攤到更多的高中。這樣的變化不利於優等生聚集的知名高中，而對普通高中的尖子生卻是利好的消息。

在亞裔學生申請大學競爭更加激烈的今天，課外活動的重要性凸顯。光是成績過硬而課外活動不夠豐富的學生，今年的錄取就很勉強了，所以下面幾屆的學生非常需要合理的規畫。

從國際來看，由於疫情依然凶猛，中國留學生的申請情況如何？由於國內計畫出國留學的學生從高一就開始做準備，他們平常在高中的課程也和高考沒有太多交集。這使得即使他們想更改留學計畫，也無法回歸高考。

今年仍然有非常多的國際生申請美國大學，而且錄取結果明顯好於美國本地的學生。這個反彈可能和目前大學遇到的財務危機有關。疫情中許多大學都有財政赤字，急需平衡收支，但許多美國家庭的收入遭到疫情衝擊而降低，需要學校提供更多的資助才能讓學業正常進行，這不只是新生的資助，而且有其他年級的資助。即使疫情之下大學開放的計畫還不明確，但今年大學對國際生相對友好，也壓縮了本地學生的錄取空間。

由於很多大學不要SAT的說法看似降低門檻，許多學生在早申階段選擇了完全超出自己條件的大學，使得今年名校的早申暴增，錄取率降到歷史最低，而一些排名不那麼考前的大學反而申請相對容易一些。今年早申失利的學生比較多，下面關鍵的一步就是ED2，希望大家能合理評估自己的實力，順利獲得水準相當的大學錄取；如果大家都擠到RD，勢必讓今年的常規申請趨於白熱化。今年畢業生尤其需要合理調整自己的期望值，在選校上做出明智的選擇。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）