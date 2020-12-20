頂尖美高怎麼選？ 專家教你「擇校3標準」

馮宜勇寫書《美高招生辦主任手記》，旨在全面幫助更多家庭了解真正的美高教育、美高招生辦的內幕、以及如何成功申請著名美高。（馮宜勇提供）

我11月22日刊發在《世界周刊》的文章〈看透美教育，亞裔當自強〉中，從「種族主義」、「反智主義」、「政治正確」等方面，以及2020年疫情影響等角度，剖析了當下美國 教育的頑疾。其中提到一句「在教育現狀還未改變之前，擇校是重中之重，一定要了解學校的學術、師資、文化和財政狀況，然後再做出選擇」。那之後收到一些熱心讀者的問題，究竟如何擇校呢？

馮宜勇之前在康州St. Luke's School工作過十年。（馮宜勇提供）

很多頂尖美高在1月15日申請截止，有志去頂尖美高的優秀學子，你擇校了嗎？這次我主要為大家分享如何以對學生和家長最實用的標準來選擇學校。這些標準包括學校的師生比率、課程選擇和高中畢業後大學的去向。

小班教學 教師關注更全面

在美國，公立學校的師生比率大約一個班級會有20幾個學生，課堂上學生的參與度比較低；而私立學校的優勢之一是小班教學，師生比率較高。我在南康州任教過的學校，一共500個學生，而教職員工有120人左右（當然其中也包括staff）。我教過的最大班級12人，最小班級只有3人；這在中國以及美國的公立學校難以想像。

小班教學的最大好處就是老師能夠關注到每一個學生，學生必須專注，因為「nobody can hide」。師生比率高除了教學優勢以外，每個學生的生活、運動、心理成長等都會受到學校更多的關注。比如我們教師幾乎每周都會跟學校雇的心理學家和測評專家開會，對每位學生的思想、心理、學習特色、思維模式等進行定性定量分析，幫助學生全面發展。

曾經遇到一個八年級的天才學生，他看到我跟高中生下棋，我講解規則後，他立刻擊敗已經下了半年的高中生。對於這種學生，我們必須調動所有的教師、專家為孩子量身定做他的發展方案。美國的高中是學分制的，所以這個天才少年只用兩年完成了四年的高中課程，被牛津大學破格錄取。

AP課程 接軌大學更有力

課程設置方面，美國的私立學校除了一些必修課，比如數學、英語、科學、外語等，一般都會有一些自己的特色課程。比如我工作過十年的位於康州New Cannan的St. Luke’s School，會有「領導力」、「機器人」等課程，每周還有特色的「Lunch and Lead」項目，Lunch就是午餐，Lead就是領導，是邊吃午餐、邊聽邀請來的美國名流來講座並且問答互動。我們請過白宮發言人、洋基隊總經理、巴菲特家族、華爾街高管、NBC主播等。學生除了學習普通的必修課程，耳濡目染學習領導力，培養自己成為未來領袖。此外，我們學校的STEM和Global Scholarship項目也分別為培養工程人才和世界公民奠定基礎。這些除必修課程以外的各種特色課程設置，家長可以根據孩子的喜好來判斷。

紐約的公立高中學生在教室。（美聯社）

除了必修課程和特色項目以外，衡量一個學校學術強弱的重要指標是什麼呢？AP課程。

AP（Advanced Placement）考試是由美國大學理事會（College Board）主辦的全國性的統一考試，美國絕大多數高中已經開設了AP課程。AP考試的成績使用5分制，考生可以獲得1、2、3、4或5分。一般3分或3分以上的成績可以在大學換取學分，但也有很多特殊的例子，某些名牌大學接受的標準在4分以上或者5分；有些大學不接受AP成績。

AP課程有22個門類、37個學科，目前由美國大學理事會主持，指導AP課程的開設和考試已經發展到了美國各地甚至世界其他國家，包括哈佛、耶魯、劍橋、牛津等著名大學在內。首先，取得較好的AP成績為學生申請大學多了籌碼，美國大學錄取學生的時候，會考慮所學AP課程的難度和深度，學的AP課程越多，AP成績越好，被大學錄取的機會越大。

其次，在高中獲得大學認可的學分，可以為學生節省時間，為家長節省開支。我在St. Luke’s時，學校有個ABC（華裔），他在九、十年級就獲得了AP的高分，最後畢業時申請約翰霍普金斯大學獲得錄取。當然也有一些並不提供AP、但仍然很優秀的學校有自己獨特的體系，也可以幫助孩子獲得成功，在此不展開討論。

新罕布夏州著名的藤校預備學校－Phillips Exeter Academy。（學校官網）

大學去向 文理學院也不差

選擇高中要看升學率，美國高中各有千秋，然而最核心的還是升學率；學校一般會把每年畢業班升學情況放到學校網站上面，家長可以很直觀地看出該校畢業生去的大學都是什麼情況。在美國東北部有很多的常春藤預備學校，比如著名的Phillips Exeter Academy、Horace Mann、Hotchkiss等。我教過或者接觸過的這些學生大多知識豐富，思維敏捷。

我輔導一位來自Horace Mann的學生時，跟他上課，他那活躍的大腦加上知識沉澱像火山一樣不斷迸發。對於畢業後學生的去向，很多家長會有一些誤區，總認為只有藤校或者大的高校才是好學校。藤校固然有名，其實在美國有很多非常優秀的文理學院，文理學院一般規模不大，小班教學；文理學院以教學為核心，所以上課的老師都是教授。好的文理學院在美國的地位很高，西點軍校培養了很多500強的CEO，再比如著名的Wellesley College是宋氏三姊妹的母校。還有很多著名的文理學院，比如Williams College、Amherst College、Middlebury College等，在美國的地位不亞於常春藤名校。

擇校是個大學問，完全可以說是美高申請中最關鍵的一步，當然，學生和家庭能做出這些決策的前提，也要對私立美高的真實情況有足夠的了解。除了以上提到的擇校核心標準外，仍有很多學生和家長要關注的方面，比如去什麼地方讀書、選擇什麼類型的學校、怎樣通過頭腦風暴來選擇最適合自己的學校等。篇幅有限，我就不一一展開。

紐約市著名的藤校預備學校Horace Mann。（美聯社）

馮宜勇的學生連續兩年被西點軍校錄取。（馮宜勇提供）

作為在美高體制內工作近18年的教育工作者，我看到了太多學生由於擇校失誤而去了一些根本和自己不相匹配的學校，如同老鷹跌到雞籠，無法展翅高翔。為了幫助更多華裔和中國家庭獲取最佳的美國教育資源，我終於把近18年在體制內做美高招生 辦主任、大學升學辦主任、教師的經歷，以及體制外做獨立顧問的經驗，匯聚成《美高招生辦主任手記》一書。這也是第一本和唯一一本美高招生官寫的中文書籍，旨在全面幫助更多家庭了解真正的美高教育、美高招生辦的內幕、以及如何成功申請著名美高，避免信息不對稱等各種原因的誤導。

此次分享是書中第二章「美高擇校多維探討中」的部分內容，希望讓廣大讀者了解到美國教育頑疾而暫時還無法全面改變當下教育現狀的前提下，能獲得一些實實在在的幫助，選擇合適的優質學校。

（作者近18年來在美國紐約和新英格蘭地區先後擔任四所著名私立高中的招生辦主任和副主任、國際教育部 主任、大學升學辦主任和教師等職位，以及獨立教育顧問。著有《美高招生辦主任手記》在內的三本著作。）