這些寫作業的細節 打造亮眼成績單

每年11月，高中學生便開始收到學年的成績報告單（report card），緊接著一般就是學校舉行老師家長見面會，公立學校家長會的時間往往非常有限，成績報告單便成為家長了解孩子學習狀況的重要途徑，以及家長會上與老師溝通的基本資料。

學校平常的成績單是學生每學年的階段性成績，每個高中有自己的規定，一個學期有若干次成績單。這些都是非正式成績，以督促老師及時更新學生作業、專案（project）和測驗成績，並讓學生和家長了解階段性的進展。這樣一旦有問題的苗頭出現，可以獲得重視，進行補救，而不至於成績一滑到底。

大家要知道的是，這些階段性成績單大學是看不到的。比較典型的例子是，有些學生在開學初期可能因為不習慣老師的教學，成績不理想，但後來逐漸適應，加上家長找到合適的課外輔導，最後成績趕上來了，這些成績的波動起伏不會反映在最後高中交到大學的資料中。

每個學年開學第一天，學校給每個學生發一份正式成績單（transcript），以反映學生自加入高中以來每年的各科成績。學生12年級9月份開學時拿到的成績單包括9-11年級的全部成績。這份正式成績單將作為申請大學的材料一部分由高中直接遞交到大學。

遠端教學 作業很重要

疫情 中，學校的遠端教學對成績的影響，有以下幾個方面。

作業非常重要。正常教學中，成績一般由家庭作業、測驗、考試、上課發言、小組專案等各項打分綜合而成。遠端教學削弱了測驗、考試和上課發言的評估，而作業成為教學的重要環節。這一項的評分在目前階段直接影響到整體成績。

作業分數 反映自律力

作業分數常常反映的是孩子的自律，而不是學習理解方面的能力。在我們家長眼裡，完成作業是學生天經地義的工作，早就應該在小學階段就形成這樣的習慣。不過，即使在疫情以前，還是有一些孩子在完成作業方面比較隨心所欲，高興就寫，不高興或者覺得有困難，就不寫了。這在平常，可能對成績影響有限，因為作業分占的比例不大，但現在作業可能就是很重要的打分項，所以請家長們鼓勵孩子養成及時完成作業的習慣。若孩子遇到學習上的困難，要鼓勵他們尋求幫助，問老師，問同學，或者找輔導都可以，只要能把問題解決就好。

學習管理 盡量數位化

孩子需要對自己的學習進行管理，作業、筆記等，能電腦化就電腦化，方便歸檔，即使是手寫的材料，也要分門別類，該放哪裡放哪裡。在正常教學環境中，就發生過這樣的情況，學生說作業交了，老師說沒有收到，最後死無對證，一地雞毛。扣分，孩子覺得委屈，給分，老師覺得不公平。所以孩子需要管理好自己的材料。手寫的作業可以掃描拍照歸檔，萬一遺失了原件，還可以把掃描件直接拿出來列印再次遞交，這樣老師也明白孩子是真完成了，只是作業遞交時可能出了差錯。這樣整理的另外一個好處就是，當孩子以後複習時，可以很方便地把以前的作業調出來，看看自己以前在哪些地方較容易犯錯。

分組作業 大小問題多

除日常作業外，學校也會引入一些非傳統的考核方式，包括做專案、寫報告，來評估孩子的成績。有些項目專案是小組性質的，是幾個學生一起合作，學生的組合有時是老師指定，有時是學生自由組織，就免不了出現這樣那樣的問題。

時間管理低效，每一個組裡至少需要有一兩個非常善於計畫掌控進度的學生，否則大家就腳踩西瓜皮，滑到哪裡算哪裡。如果你的孩子發現自己的組裡沒有人擔當這個角色，就需要自己頂上。尤其孩子如果和自己親密的朋友扎堆做項目，就很可能開心過了頭，做著做著就跑題了。好處是孩子們很享受和朋友在一起的時光，尤其現在，這樣的互相支持非常重要；但不好的地方就是工作效率比較低。尤其當小組長的，覺得面對好朋友不太能嚴肅起來，不好管理。所以孩子要學會時不時地把跑題的討論拉回來。

分工不均，有時小組專案打分也是給每個學生單獨評估的，或者老師會讓學生互相打分，以防止有人不出力。但多數情況下一個專案就一個分數，在一個組裡一定會有人多做一些，有人少做一些，甚至不做。這其實是鍛鍊孩子領導力的好機會。老師推薦信問卷裡也常常要求學生表述自己在小組專案起到的特殊作用。有些沒有按照規定做貢獻的組員是因為不知道該怎樣做，這時就需要其他同學帶動他，幫助他學習怎樣完成他的份額。有些時候不是能力問題而是動力問題，就需要其他人督促管理。一些能力比較強的學生在其中有很大的操作空間，從而獲得在領導力上的提升和訓練，並且為以後的推薦信，大學申請文書提供素材。

品質把控，因為是多人合作，最後專案集中起來時要做到品質管制，一個小組裡至少需要一到兩個組員做最後的整合工作，需要一些編輯、修改，有能力的孩子需要在這個角色上主動承擔責任。

成績不佳 具體分析環節

一般來說，孩子們都是在各個小組項目中不斷學習成長。他們學得很快，也會觀察周圍哪些同學是值得合作的，哪些要儘量避免，也會從小組專案得分中分析到哪些不足，下一次在哪些環節需要加強。新生剛開始肯定都要經歷一些不順利，因為從來沒有遇到這些問題。但請相信，他們進入角色非常快。

家長拿到階段性成績單後，如果不理想，可具體分析是哪一方面出了問題，對症下藥，及時讓孩子做出調整，才有機會在學年結束後拿到不錯的正式成績單，為將來提交給大學的資料打下堅實的基礎。▪

（作者是紐約市 特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）