高中那些事／缺SAT、ACT成績 多強調軟實力

今年的SAT 和ACT 考試從3月份開始就在不斷的取消中，即使是在疫情 相對平穩的夏天，能有幸參加考試的學生也是鳳毛麟角。紐約地區作為疫情的重災區，在考場開放的步伐上都是慢一拍，雖然從8月份開始陸續有學生能夠參加周邊地區提供的SAT和ACT考試，但考試被取消的消息一直源源不斷地到來。我們該怎麼看待這些影響？

紐約市在今年3月4日組織過全市範圍內的校內SAT考試，所以，很少有學生到目前還沒有SAT成績，只是成績有可能不理想而已。對於已經有比較滿意成績的孩子來說，今年出色的SAT考試成績會比往年更加支持他們的大學申請，因為疫情影響到申請材料的方方面面，有一個突出的成績，起到的作用更為明顯，他們成功地和其他學生拉開了距離。

在疫情之下，越來越多的大學允許學生在沒有標準化考試成績的情況下遞交申請。在這種情況下，大學只能從申請材料的其他部分來判斷和比較申請人的資歷。往年一些優秀學生相對比較集中的高中裡的學生最後通過反覆補習和複習，SAT成績彼此都比較接近，單純從SAT成績來看，不太能區別出學生之間的差距。大學主要依靠同校學生的GPA之間的差距和分布來判斷學生的相對水準。一些打分比較嚴苛的高中，GPA每兩分的差距基本就是不同檔次的大學了。今年沒有理想SAT成績的學生，大學會依賴孩子平常的學校成績，高中含金量高的GPA，今年就派上用場了。

另外一些高中的學生則沒有這麼幸運，因為學校成績比較水，難以區別學生之間的程度差異，本來可以用高的標準化成績突出自己的學生，今年就失去了一個展示自己的機會。這樣的學生，如果AP課程比較多，而且AP考試成績比較突出，可以適當彌補這一損失。比如AP英語或者AP歷史的成績，今年就可以用來判斷學生的英語水準。科學AP成績可以說明學生在理工課程的學術水準。

如果學校成績放水，自己又沒有好的SAT成績，AP課程不夠多，成績也不夠理想，今年在申請上就會比較吃虧。大學會假設學生的SAT成績在所在高中的平均分上下。

針對這些情況，我們應該採取哪些措施，來豐富完善自己的申請材料呢？

往年有些學生因為SAT成績不理想，放棄提前申請計畫，認真準備11、12月份SAT和ACT考試，最後一搏，等成績出來再參加常規申請（Regular）或者第二輪提前錄取（ED2）的申請。今年秋冬疫情有再起之勢，很難確定11和12月份的考試是否會如期進行。儘管大家目前還可以繼續報名，大學委員會（college board）前一段時間的考試都是在非常接近考試日期時，才通知大家考試無法進行的；有的甚至是考試當天，學生到考場才知道考試取消。所以，大家不要對參加考試有很大的期望。到了11、12月份真的能參加考試，當然很好，但現在大多數學校表明不要求標準化成績，就不一定非要等考試成績再申請，如果其他材料準備好了，還是應該參加提前申請。

如果真的想參加考試，需要大家儘量找比較偏的考點，不太會受疫情影響的地方。也許考試還能正常進行。

SAT成績不理想的學生，可以選擇在申請材料上不報SAT或者ACT考試成績。孩子們可以進入學校的Naviance系統，找到自己打算申請的大學，看一下往年的錄取資料，如果自己的SAT成績離這家大學在本校錄取的平均SAT成績太遠，就不要申報。尤其自己的GPA和AP成績還不錯的，揚長避短，讓大學從這兩個方面評估自己。

在今年的選項疫情文書，250字裡，闡述自己無法提交SAT或者ACT考試成績的原因，有的大學需要你在申請材料中另外再做出說明，為什麼沒有SAT或者ACT成績，比如卡內基梅隆大學。在和輔導員討論時，也可以請輔導員做充分溝通，希望老師在推薦信中也提供合理的解釋。

沒有SAT、ACT成績的學生，只能在其他材料上多下功夫，老師推薦信的準備、大學申請文書的創作，這些軟實力今年更加重要。

如果說疫情對升學沒有影響，那是自欺欺人。上面是我們目前可以做的，剩下的就交給大學招生人員進行審核和判斷了。大學申請是同校比較，如果同一個學校大家都沒有SAT成績，也就算了，如果有人有、有人沒有，當然還是有區別的。提前把SAT成績搞定，也是學術能力的一個方面，疫情在某種程度上其實是放大了學生之間的差異。

（作者是紐約市特殊高中資深義工，服務華人家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）