高中那些事／學校俱樂部 挑選有竅門

學校俱樂部一直是高中生課外活動的首選項目。學生們一般放學後就可以留在學校順便參加俱樂部（club）活動，無需額外的交通奔波，同時學校運營的課外活動通常由老師督導、學校的財務支持，既安全可靠，又費用低廉。這對於時間緊迫的高中生來說非常實惠。

對於一個人數眾多的大型高中，學生的俱樂部選擇繁多；而各種類型的俱樂部也能找到足夠的參與者，把活動操辦起來。

但在這種情況下，數十甚至上百的俱樂部也容易讓新生眼花繚亂，不知所措。孩子們最常發生的就是跟著朋友瞎逛，從一個俱樂部跳到另外一個俱樂部。在美國 高中，一個俱樂部和一個隊伍的概念是不一樣的。學校的一個隊伍（team）通常是通過選拔進入的，對參與者有比較高的要求，無論是技能還是紀律。比如學校的各種運動隊、學術競賽隊，都需要入門考核，達到要求才能進入；而一旦加入，學生會被要求具有一定的出勤率才能保持隊員的身分。俱樂部相對寬鬆，每個人都可以參加，而學生如果不感興趣，也可隨時退出。

孩子們在自己沒有太強烈的意向之時，通常就是到處嘗試，最後鎖定比較常參加的隊伍或者俱樂部活動。這樣的選擇可能會比較盲目，或者就只是跟風而已。

●交友秀才藝 或培養技能

這裡提供一些選擇俱樂部的建議，以提高參與課後活動的效益。

不少高中生其實在小學初中階段就培養了某些才藝，根據自身的基礎尋找俱樂部或者團隊，比較容易讓雙方都能接納。一方面孩子不至於浪費過去的投入，另外一方面，俱樂部和團隊也招募了一個有經驗背景的成員，可以提升整個組織的水平。

從自身的興趣愛好或者職業設想出發。有些孩子雖然沒有具備一定的技能，但他們對自己將來的發展是有想法的。比如有的孩子還沒有系統地學習過編程，但已經有意向將來從事軟件開發工作，那麼他們完全可以嘗試加入學校有關編程的各種活動，比如機器人隊、編程俱樂部、駭客大賽等等；而打算將來成為醫生的學生，可以加入學校紅十字俱樂部，或者有關生物醫學的項目。

希望參加一些競技性項目、通過比賽獲獎的學生，就需要仔細研究一下所在高中有哪些項目是比較強、有潛力拿獎的。尤其是團體項目，不是個人能力足夠就可以定勝負，如果一個團隊有比較多的高水平選手，大家有共同的明確的目標一起努力，就很可能打出一片天地。在個人付出同樣努力的情況下，團隊水平不同最後取得的結果也很不同。而且每一個高中都有自己的王牌項目，學校投入的資金、師資都比較多，在孩子興趣才能都相當的情況下，參加這樣的項目當然日後勝算比較大。

如果學校現有的俱樂部中沒有感興趣的類型，孩子可以考慮自己創辦一個，但大可不必為了自己有一個領導職務或者頭銜而去創建。

●創建俱樂部 須具獨特性

有些高中有很大的自由度來創建社團，而一些學生盲目地認為這是在申請大學的材料上充實自己領導力的捷徑。於是有大批11年級升12年級的學生在申請季之前，註冊各種各樣的俱樂部。通常一個俱樂部有四個職務，主席、副主席、秘書和財會。一下子就產生了四個領導位置，自己和朋友分一下，皆大歡喜；一旦申請季結束就完成任務，關門大吉。這樣流於表面的領導力對申請大學毫無用處。因為大學招生不僅看頭銜，更會審核你實際做了什麼事情。在這方面最大的誤區就是把領導力和頭銜混為一談。大家想想，美國有多少個高中，就有多少個學生會，如果一個高中有幾十個俱樂部加上幾十個運動隊，這又會產生多少個俱樂部主席或者運動隊隊長？所以一個頭銜本身不能說明任何問題，真正能在申請中起到作用的還是你對這個組織有什麼具體的貢獻，如果你能把一個俱樂部帶領上一個台階，就是真實的領導力，有沒有頭銜都是次要的。如果學生想通過快捷方式給自己的領導力加分，最後是適得其反。因為這些浮於表面的工作不會在大學申請中被認可，但會讓孩子對自己的競爭力進行誤判，從而在選校上犯下致命錯誤。

因此在創建俱樂部時一定要深思熟慮。第一你的俱樂部必須是獨特的，與現有各種俱樂無法兼容的，否則沒有必要建立一個重複的俱樂部，如果你想推廣的活動完全可以通過另外一個俱樂部實現，不如加入現有俱樂部，看看能否引入你的想法。第二你的俱樂部一定有市場，要有學生願意參加。你的朋友也許願意簽名支持你建立俱樂部，但將來未必有時間來參與。即使你的俱樂部開張了，但如果只有小貓三兩隻，也無法開展活動。

●經營出成果 有助升大學

其實學生俱樂部大多數活動含金量不是太大，有不少俱樂部固定成員很少，人氣不夠，也無法開展什麼活動，慘淡經營，大多數俱樂部有很大的提升空間。把一個俱樂部經營得有聲有色，不僅需要領導者有很大的熱情和長期的投入，還需要相當的資源。另外大家對俱樂部的設想不必局限於學校範圍，如果隸屬於學校，就必須受限於學校的規定、資金，和監管老師的資源。學生完全可以自主創立俱樂部，而成員也不必局限於本校的學生，可以跨高中組織俱樂部，關鍵是能否提供由意義的活動。在疫情之下，孩子們不妨開拓思路，突破現在學校遠程教學帶來的局限性，自發組織課外活動，真正提升自己的領導力，申請大學的簡歷也就隨之豐富了。

（作者是紐約市 特殊高中資深義工，服務華人 家長多年，協助家長與學校溝通，深入參與家長協會大小事務，針對華人家長與學生的需求舉辦各種講座；多年來對美國高中學習的大小事有了一定的了解，願意將平常的觀察分享給大家。）