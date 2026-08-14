美大學設「網紅」學位教內容創作 批評者質疑課程價值
成為網紅雖非傳統職涯路徑，卻已成為許多青少年熟悉的職業選擇。如今，有興趣的學生可在這個領域獲得大學學位，例如就讀美國亞利桑那州立大學（ASU）近期推出的全新「內容創作」學士學位課程。
美聯社報導，ASU的內容創作學士學位與大眾傳播及媒體研究學位的課程有部分重疊，主要差異在於前者有一系列專門選修課，包括podcast錄製、攝影棚製作和鏡頭表現。
ASU宣布設立內容創作學位後，迅速引起多方質疑。有人認為內容創作不算真正的職業，也有人懷疑大學學位是否真的有助在社群媒體發展事業。
隨著整體學生人數下滑，試圖延攬新生的大學紛紛開設新主修課程，希望讓學生掌握當今職場所需技能。不過這些學位是否真能帶來就業機會，仍有待討論。
過去幾年來，許多高等教育學府已開始設立以內容創作為核心的課程，一些學校也有相關證書或輔系，例如雪城大學（Syracuse University）、奎尼匹克大學（Quinnipiac University）及科羅拉多州立大學（Colorado State University）。
聖博納文特大學（St. Bonaventure University）去年冬季也宣布，設立內容創作主修課程。
康乃爾大學（Cornell University）傳播學教授達菲（Brooke Erin Duffy）指出，這些大學課程代表轉捩點，過去一年來，教育界與社會各界逐漸開始認同內容創作是可行的職涯道路。
達菲說，大眾對網紅的典型印象往往是「不斷自拍的年輕女孩，輕鬆就能獲得豐厚回報」。
然而對許多內容創作者而言，現實是他們要投入媒體製作、維繫受眾、開發品牌合作，還要處理與其網路身分相關的商業關係。
達菲表示：「這是一份非常耗時且勞力密集的工作，報酬通常不高，至少一開始是如此。但這些辛苦往往被隱藏起來，人們誤以為這是夢寐以求的工作。」
市場研究公司eMarketer首席分析師威倫斯（Max Willens）指出，社群媒體本就競爭激烈，未來幾年只會更加白熱化。
eMarketer預測，美國社群媒體內容創作者的收益今年將突破200億美元，但威倫斯認為，有必要了解這個數字對個別創作者的意義。
他說，儘管創作者的內容及粉絲正是這個利潤豐厚產業的基礎，「絕大多數收入並未進到創作者的口袋」。
這個學士學位與大眾傳播、媒體研究部分重疊，但特別加入podcast錄製、攝影棚製作與鏡頭表現等選修，強調實作與社群內容產製能力。 批評者認為內容創作不一定算正式職業，也懷疑大學學位是否真能幫助學生在競爭激烈的社群媒體市場中建立穩定事業與收入。 專家指出，創作者除了製作內容，還要經營受眾、談品牌合作並處理網路身分商業關係，工作耗時又勞力密集，但初期報酬通常不高。
精華 FAQ
這個學士學位與大眾傳播、媒體研究部分重疊，但特別加入podcast錄製、攝影棚製作與鏡頭表現等選修，強調實作與社群內容產製能力。
批評者認為內容創作不一定算正式職業，也懷疑大學學位是否真能幫助學生在競爭激烈的社群媒體市場中建立穩定事業與收入。
專家指出，創作者除了製作內容，還要經營受眾、談品牌合作並處理網路身分商業關係，工作耗時又勞力密集，但初期報酬通常不高。
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