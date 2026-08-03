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布朗大學校長派克森辭職 曾為了獲得聯邦撥款「反DEI」惹議

編譯盧炯燊／即時報導
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布朗大學校長派克森3日宣布將在2027年卸任。(美聯社)
布朗大學校長派克森3日宣布將在2027年卸任。(美聯社)

布朗大學(Brown University)校長派克森(Christina Paxson)3日宣布辭職，在2026/27學年結束時(即2027年年中)卸任，校方也開始物色下任校長人選。

在任15年 經歷新冠疫情、挺巴勒斯坦抗爭、校園槍擊

紐約時報報導，派克森2012年7月起出任布朗大學第19任校長，在現任長常春藤盟校校長裡任期時間最長。在長達15年的任期裡，經歷過帶領學校度過新冠疫情、校內支持巴勒斯坦的學生對加薩戰爭抗議，以及2025年12月的校園槍擊案造成兩名學生死亡等。

其中最具爭議性的，是為了獲得聯邦撥款，大學決定依隨川普政府的反DEI (多元、平等及包容) 政策。

派克森在3日的公開信說，辭職「對我個人和我的家人來說是正確的決定」，又說她之前曾延長任期，以處理大學與川普政府之間的衝突。暗示現在可以功成身退。

川普總統重返白宮後，即向各精英大學凍結撥款，指這些大學實施DEI政策、存在反猶主義，對反對加薩戰爭的抗議活動不作為等，其中布朗大學遭凍結5.1億元撥款。

派克森其後與川普政府達成協議，在對待跨性別運動員以及入學政策方面，跟川普政府保持一致，即實行「擇優取錄」而非偏向特定少數族裔的「平權」做法。

儘管布朗大學強調協議明確保留校方在學術事務上的自主權，但派克森的和解在校內遭到大量批評，認為是向濫用權力的川普政府投降。

反對研究經費與意識形態掛鉤 曾拒絕出席教育部會議

雖然派克森後來拒絕參加教育部提議的「高等教育學術卓越協議」(Compact for Academic Excellence in Higher Education)，表示反對將研究經費與意識形態立場掛鉤，也擔心該協議「會限制學術自由，並損害布朗大學的自主權」，然而始終未能平息對她的怒火。

派克森宣布辭職後，校監莫尼漢(Brian Moynihan) 稱讚她帶領布朗大學克服了重重挑戰，在學術卓越、運作及合作理念之間取得平衡；又說已開始在全國公開物色第20任校長。

精華 FAQ

  • 派克森3日宣布辭職，並表示會在2026/27學年結束時，也就是2027年年中正式卸任；校方已同步啟動下一任校長的遴選程序。

  • 派克森任內帶領布朗大學度過新冠疫情，也面對校內支持巴勒斯坦學生的抗議，以及2025年12月校園槍擊案造成2名學生死亡等重大衝擊。

  • 爭議核心在於布朗為獲聯邦撥款，曾與川普政府就反DEI政策達成協議，外界批評她向權力妥協；她雖後來反對將研究經費與意識形態掛鉤，但仍未平息反彈。

加薩 巴勒斯坦 常春藤

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