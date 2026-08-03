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AI熱潮讓不分主修的大學生都想學一點電腦

記者顏伶如／即時報導
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人工智慧(AI)熱潮底下，不分主修的大學生如今都想多多少少學一點電腦。（路透）
人工智慧(AI)熱潮底下，不分主修的大學生如今都想多多少少學一點電腦。（路透）

美聯社2日報導，人工智慧(AI)熱潮底下，不分主修的大學生如今都想多多少少學一點電腦。

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)大四學生費絲·梅巴(Faith Maeba)主修探討職場行為的心理學，並沒有程式設計背景。母親之前建議修AI課程時讓她感到猶豫，但梅巴發現機器學習已經為職場掀起改變之後，決定以AI做為輔系。她說：「這讓我具備優勢，能夠脫穎而出。」

報導指出，初階軟體開發的工作逐漸遭到AI取代，大學電腦系、資訊科學系註冊人數下降，但這些科系的教授在許多大學卻發現自己變得越來越忙碌，因為來自不同主修學科的學生都想學一些人工智慧。

舉例來說，音樂系學生如今發現可以輕鬆利用AI完成音樂剪輯、加入鼓點音軌等工作。

奧斯丁德州大學(University of Texas at Austin)電腦系主任史東(Peter Stone)表示，最近剛為非電腦主修的學生開了一堂AI基礎入門課。

史東說，如同每個人都需要具備一定程度的數學、閱讀、寫作能力一樣，「我認為每個人也都需要一定程度的AI素養」。

普度大學(Purdue University)對於畢業生推出新的AI要求，哈佛大學(Harvard University)在大一新生的寫作課裡，教導學生大型語言模型(large-language model)如何運作，並探討與AI有關的版權、假消息(disinformation)等議題。俄亥俄州立大學(Ohio State University)有AI應用能力(Fluency)要求，包括實際操作練習。

就在同一時間，以AI為核心的大學科系或研究所學位正在大量出現。

西北大學(Northwestern University)電腦學系主任庫勒(Samir Khuller)表示，ChatGPT於2022年推出之前，非電腦系學生對於選修電腦系課程就感興趣，只不過課堂名額不足，但如今電腦主修人數減少，其他科系來上電腦課的人數則大增。

庫勒說，現在系上老師變得非常忙碌，因此正在招聘三名電腦系教授。

華盛頓大學(University of Washington)博士生阿里(Murtaza Ali)則說，AI同樣引發焦慮，恐導致某些大學生連自己領域的基本概念都不了解。他說，你一旦要求AI代為完成工作時，表面看來AI只是在寫程式碼，「但背後卻是AI也在幫你完成對任務的理解」。

精華 FAQ

  • 因為AI已逐漸改變職場與學習方式，許多學生認為懂一點電腦和AI能增加競爭力。部分原本猶豫的學生，看到AI應用後也轉而把它當成輔系或重要技能。

  • 多所大學開始把AI素養納入課程或畢業要求，例如開設AI基礎課、要求實作練習，甚至在寫作課討論大型語言模型、版權與假消息等議題。

  • 初階軟體開發工作受AI衝擊後，電腦相關科系註冊下降，但非主修學生的選課需求增加，讓教授更忙碌，甚至需要增聘師資；同時也有人擔心學生過度依賴AI，連基本概念都學不牢。

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