我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長稱「遊民減少」 官方數據打臉：遊民數連創新高

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

華盛頓大學東亞研究碩士新增台灣領域 創北美首例

中央社華盛頓30日專電
華盛頓大學近期決定東亞研究碩士新增台灣研究，創北美首例。推動計畫的是台灣史老師林于翔（最後一排右2），副總統蕭美琴（前排右3）於2023年4月擔任駐美代表時，曾到學校演講。（林于翔提供）
華盛頓大學近期決定東亞研究碩士新增台灣研究，創北美首例。推動計畫的是台灣史老師林于翔（最後一排右2），副總統蕭美琴（前排右3）於2023年4月擔任駐美代表時，曾到學校演講。（林于翔提供）

華盛頓大學近期決定在東亞研究碩士新增台灣領域，創北美首例，這也是英語世界碩士學位專攻台灣學的第二例。台裔美籍學者林于翔推動此計畫6年多，很開心終有成果，盼能進一步推廣台灣研究。

位於西雅圖的華盛頓大學「傑克遜國際研究院」（The Henry M. Jackson School of International Studies, University of Washington）決定在東亞研究碩士學程新增專門研究台灣的領域，現已開放招生，將於2025年秋季開學。

這項計畫的主要推動者，是在華大教當代台灣史的林于翔（James Lin）、及該校「東亞中心」（East Asia Center）與「台灣研究計畫」（Taiwan Studies Program）的主任雷偉立（Bill Lavely）。

林于翔12月27日接受中央社電訪指出，他們在2017年就希望學校能有專門研究台灣的碩士學位，開始討論如何推動，歷經學校各層級的委員會、華盛頓州議會的同意，終於成真，全球學生都有機會到華大攻讀台灣研究，他感到非常開心。

林于翔指出，華大傑克遜國際研究院的東亞研究原有3個領域的碩士學程，分別是中國、韓國與日本。新方案將這3個碩士學程整併為單一的東亞研究碩士學位，並加入專攻台灣研究的領域，成為北美第一個專門研究台灣的東亞碩士學位。

在華大通過這個方案前，英國倫敦大學亞非學院（SOAS）的台灣研究碩士班是全球英語世界第一個、也是唯一的台灣研究碩士班。

談及計畫構想起源，林于翔說，目前有意在博士班專攻台灣研究領域的學生，碩士班往往只能選東亞研究，一般東亞研究範圍較為廣泛，可能無法提供足夠聚焦於台灣領域的研究，現在華大可以「補足這塊學術缺口」。

林于翔也說，台灣研究不是新領域，但目前仍缺乏「制度化」的支持，要推動台灣研究成為成熟的學術領域，關鍵在於培養專業人才，尤其是能擔任教授的人才。成立專攻台灣學的東亞研究碩士班，也可以幫助建構、推動台灣研究領域的發展。

林于翔是台裔移民第二代。他在柏克萊大學攻讀歷史博士時，曾在台灣進行田野調查，研究涵蓋1920年代民國時期的農村改革、台灣戰後的土地改革與農業科學發展、到冷戰時期參與國際援助的農技團，探討台灣如何透過農業與世界連結互動。

他說，目前華大大學部、碩博士班已有與台灣相關的課程，學校也常舉辦與台灣相關的講座或活動，也有供大學部學生於暑假到台灣研習計畫。來自台灣的老師，還包括教授環境議題的翁彥筑、教藝術與電影的張雅倫。

林于翔指出，未來的台灣研究東亞碩士班學位，將提供涵蓋台灣政治、歷史、社會、文化、電影、經濟、環境、國際關係等跨領域的課程，培養在學術界、智庫、政府機構及國際組織的台灣領域專門人才。

華盛頓大學東亞研究碩士班近期決定新增台灣研究領域，已開始招生，預計2025年的新...
華盛頓大學東亞研究碩士班近期決定新增台灣研究領域，已開始招生，預計2025年的新學年開學。圖為該校台灣研究計畫於11月舉辦工作坊。（林于翔提供）

柏克萊 華盛頓州 移民

上一則

多所大學低收生免學費 芝加哥伊大明秋起跟進

延伸閱讀

中國入侵物種首次出現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首次出現北美 加州緊急圍堵
「音速小子3」蟬聯北美票房冠軍 「獅子王」續集續居亞軍

「音速小子3」蟬聯北美票房冠軍 「獅子王」續集續居亞軍
貴州貴酒“貴繫列”登陸北美 引領中國白酒文化走向世界

貴州貴酒“貴繫列”登陸北美 引領中國白酒文化走向世界
港星鄭敬基被港通緝 多齣無線劇北美下架 港仍可看

港星鄭敬基被港通緝 多齣無線劇北美下架 港仍可看

熱門新聞

阿曼半導體研習班學員學習半導體封測相關技術。（明新科大提供）

阿曼王國首派員赴台培訓半導體人才 外交部：提升國際形象

2024-12-29 07:21
包括康乃爾大學在內的17所精英大學，遭前學生指控串通限制勞工和中產階級學生經濟援助計劃。(美聯社)

17名校被控串通限制勞工、中產家庭助學金 索賠6.85億

2024-12-17 18:56
華盛頓大學近期決定東亞研究碩士新增台灣研究，創北美首例。推動計畫的是台灣史老師林于翔（最後一排右2），副總統蕭美琴（前排右3）於2023年4月擔任駐美代表時，曾到學校演講。（林于翔提供）

華盛頓大學東亞研究碩士新增台灣領域 創北美首例

2024-12-30 23:24
牛隻示意圖。圖／ingimage

7頭牛幾隻腳？女兒「7×4＝28」答錯考倒老爸

2024-12-01 16:30
麻省理工學院（MIT）教授皮卡德（Rosalind Picard）。（路透）

影射中國學生「論文造假」MIT教授遭批種族歧視 道歉了

2024-12-16 02:40
由於擔心川普收緊移民政策的措施，美國多所大學日前已發布通知，敦促學生在1月20日川普上任前盡快返回學校。圖為哥倫比亞大學校園。(記者曹馨元╱攝影)

怕被拒入境 華人留學生聖誕假期不敢回國

2024-12-03 19:14

超人氣

更多 >
4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一
12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果

12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告
失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留