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「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

記者胡玉立／即時報導
最高法院廢除大學入學招生「平權措施」政策一周年，亞裔學生仍覺招生受到歧視。(美聯社)
最高法院廢除大學入學招生「平權措施」政策一周年，亞裔學生仍覺招生受到歧視。(美聯社)

聯邦最高法院去年6月禁止大學招生採取「平權措施」(Affirmative Action)政策後，今年申請入學者首度面臨「後平權措施」招生新世界。在此歷史性變化導致「校園多元化」未來充滿不確定性之際，一些申請被拒的亞裔學生慨嘆「隱藏的偏見幾乎不可能消弭」。

現年18歲的華裔江大衛(David Jiang，音譯)是廢除平權措施的裁決以來首批申請大學的高中畢業生。他父母20多年前從中國移民來美，他向美國廣播公司(ABC)表示，進入哈佛大學一直是他的夢想。

由於大學招生不再直接考量種族因素，去年提前申請哈佛的江大衛，決定在申請論文中強調自己的美籍華裔血統。他說：「這是我身分認同的重要一環，如果學校因為我是亞裔而不想錄取我，我也無能為力，因為這是我無法擺脫的一部分。」

江大衛高中唸的是美國最好公校之一：紐約市史岱文森高中(Stuyvesant High School)。他SAT考試1560分，在紐約市拉丁爵士樂團吹奏中音薩克斯風，是紐約市數學隊隊長。總計申請十幾所大學的他，被許多學校拒絕或將他列入候補名單，其中包括哈佛大學。

江大衛最後確定進入杜克大學就讀。儘管他不認為種族因素是他被哈佛拒絕的原因之一，但他認為「隱藏的偏見幾乎不可能消除」。

他說：「我認為亞裔的刻板印象是保守、堅持、空閒時只做數學題」，「人們仍存在先入為主的觀念認為亞裔如何如何，我必須證明我不是典型亞裔」。

代表學生公平招生組織(Students for Fair Admissions)推翻平權措施的首席律師莫塔拉(Adam Mortara)表示，哈佛過去對亞裔申請者持較高標準，並不公平，「亞裔申請者的『個別評級』往往低於白人、非裔或西班牙裔申請人」。

根據哈佛大學校報「紅報」(The Crimson)報導，所謂「個別評級」可能包括幽默、善良、敏感和領導力等特質。

哈佛大學否認在招生過程中對亞裔有任何偏見或歧視；他們聲稱「為遵守最高法院裁決，已採取多項措施。我們力求在招生過程中實踐這些改變」。

亞裔 哈佛大學 平權

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