台教育部攜柏克萊加州大學設獎學金 每年遴選5博士生

圖為柏克萊加州大學。（美聯社）

台灣教育部 與美國柏克萊加州大學 續簽合作備忘錄，合作設立獎學金，每年遴選5名台灣學生攻讀博士學位，由教育部與柏克萊加州大學共同分攤學雜費及生活費。

台教育部今天發布新聞稿指出，教育部與美國柏克萊加州大學於2017年首次簽署「台灣-柏克萊加州大學獎學金」合作備忘錄，當時僅限化學領域學生申請；2020年雙方換文續約，擴大至全校各領域皆可申請，期間共錄取21名台灣博士生。

台教育部與柏克萊加州大學於今年6月17日續簽署「台灣-柏克萊加州大學獎學金」合作備忘錄，以鼓勵台灣學子赴柏克萊分校攻讀博士學位，本次續約效期5年，每年可遴選5名台灣學生，受獎生獎助期限原則為4年，由教育部與柏克萊分校共同分攤受獎生的學雜費及生活費。

教育部政務次長葉丙成表示，教育部支持優秀學子赴國外頂尖學府深造，此次合作除了深化雙方關係，也鼓勵年輕世代勇於追求夢想，對想了解最先進的學術研究內涵、成為頂尖國際學者的青年，提供獎學金幫助其累積充沛的學術量能。

葉丙成提到，目前美國在台求學學生約3100名，台灣在美留學生2萬多名，其中約250人就讀美國柏克萊加州大學，教育部也非常歡迎美國柏克萊加州大學學生赴台進修或學習華語。

根據教育部資料顯示，目前已有20所世界排名百大的國外大學與教育部合作設置博士生獎學金，總計培養387名青年學者。