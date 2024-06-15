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常春藤名校畢業10年後薪水 哈佛僅排第7名

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
常春藤名校畢業生，10年後的薪資中位數最新排名出爐。圖為哈佛大學5月23日時舉行畢業典禮。(歐新社)
常春藤名校畢業生，10年後的薪資中位數最新排名出爐。圖為哈佛大學5月23日時舉行畢業典禮。(歐新社)

常春藤聯盟（Ivy League）是由東北部8所大學和獨立學院組成的聯盟，孕育出無數社會菁英，近日有媒體統計8間學校學生畢業10年後的薪水，結果賓州大學（The University of Pennsylvania）以年薪中位數11.27萬美元奪冠，哈佛大學（Harvard University）僅排名第7。

CNBC報導，常春藤名校之所以能招到全球最頂尖學生，在於校方提供世界一流的教育，通常由各領域專家擔任教授。而常春藤畢業生往往也容易找到高薪工作，或成功創業。

而雖然這些名校以招收來自富裕家庭的學生聞名，但學校往往也會向低收入學生提供慷慨的援助。

根據教育部大學計分卡（College Scorecard）統計數據，以下是獲得聯邦財政援助的常春藤學校畢業生「畢業10年後收入中位數、畢業時的學貸中位數」：

1.賓州大學

畢業10年後收入中位數：112,761美元

畢業時債務中位數：15,715美元

2.普林斯頓大學（Princeton University）

畢業10年後收入中位數：110,433美元

畢業時債務中位數：10,320美元

3.康乃爾大學（Cornell University）

畢業10年後收入中位數：98,321美元

畢業時債務中位數：14,000美元

4.哥倫比亞大學（Columbia University）

畢業10年後收入中位數：97,540美元

畢業時債務中位數：21,500美元

5.耶魯大學（Yale University）

畢業10年後收入中位數：95,961美元

畢業時債務中位數：12,975美元

6.達特茅斯學院（Dartmouth College）

畢業10年後收入中位數：95,540美元

畢業時債務中位數：17,500美元

7.哈佛大學

畢業10年後收入中位數：95,114美元

畢業時債務中位數：14,000美元

8.布朗大學（Brown University）

畢業10年後收入中位數：87,811美元

畢業時債務中位數：11,428美元

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TVBS新聞網

常春藤 哈佛大學 賓州 低收入 耶魯大學

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