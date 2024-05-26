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挺巴哈佛生在校園教堂自辦畢典 教堂高層怒：從未答應借場地

編譯徐薏茹／即時報導
哈佛大學23日的畢典現場有數百畢業生離席抗議，離席畢業生在哈佛-埃普沃思教堂另舉行「人民的畢業典禮」，但教堂高層表示憤怒。(取自維基共享資源)
哈佛大學23日的畢典現場有數百畢業生離席抗議，離席畢業生在哈佛-埃普沃思教堂另舉行「人民的畢業典禮」，但教堂高層表示憤怒。(取自維基共享資源)

哈佛大學23日的畢業典禮現場有數百名畢業生離席抗議，支持因參與挺巴勒斯坦營隊抗議活動而被校方判定「沒資格取得學位」的13名學生，離席畢業生在哈佛-埃普沃思教堂(Harvard-Epworth Church)舉行「人民的畢業典禮」，根據24日發送給教堂會眾的電子郵件內容，高層對於教堂成為大規模示威的地點感到憤怒與失望。

黑依(Mitch Hay)、雷默(Barb Lemmel)牧師在聯合信件中表示，他們沒有准許學生組織「哈佛撤離被占領的巴勒斯坦」(Harvard Out of Occupied Palestine，HOOP)舉辦示威活動，且認為他們將該場地出租給一個「小學生團體」，以聲援被禁止畢業的13名學生。

黑依和雷默的聲明稱：「在聖堂的示威活動未獲得哈佛-埃普沃思教堂的批准，我們對於教堂成為大型學生示威的發生地感到失望，我們對於這種過度政治化的訊息出現在聖堂感到憤怒，我們對於沒有到場親自領導感到苦惱，因為我們目前正在義大利度假。」

在挺巴的「人民的畢業典禮」上，HOOP主辦人、哈佛法學院畢業生莉亞‧H‧卡亞利(Lea H. Kayali)告訴現場群眾，教堂被「慷慨地提供」給典禮主辦人。

雷默25日給「哈佛深紅報」(Harvard Crimson)的聲明指出，教堂高層沒有被告知有關「人民的畢業典禮」、任何即將發生的示威或HOOP參與的訊息，「我們不允許在聖堂內的聖壇上懸掛橫布條，或是展示、揮舞任何國家的旗幟。對於在神聖的空間缺乏意識和尊重，我們感到失望。」

他另外指出，為「人民的畢業典禮」租用哈佛-埃普沃思教堂的學生先前曾為另一個哈佛學生團體租用過該空間，教堂管理層認為該學生為同一個組織租用教堂，「然而，今天我收到一封電子郵件，她表示並沒有代表這一團體租場地」。

HOOP回應，向教堂提出請求的學生明確表示該空間是代表哈佛學生和社區成員被保留，他們希望讚揚被拒絕授予學位的13名學生，並哀悼巴勒斯坦失去的生命。

巴勒斯坦 義大利 哈佛大學

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