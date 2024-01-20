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拜登續推學生債務減免 再免除近50億元 7.4萬人受益

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
總統拜登。（歐新社）
總統拜登。（歐新社）

總統拜登今天宣布再為7萬4000名借款人免除近50億美元的學生債務，其中逾半數人在擔任教師、護理師和消防員等公職10年後獲得債務豁免。

路透社報導，白宮宣布這個消息，使得拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）政府批准的貸款減免總額達到1366億美元，超過370萬名美國人受惠。

近4萬4000名獲得減免的借款人擔任了10年公職；近3萬人還了至少20年貸款，但從未透過依收入還款的計畫獲得減免。

在聯邦最高法院去年6月30日裁定阻止他免除數千億美元債務的計畫後，拜登矢言繼續實施學生債務減免措施，盡可能讓更多人受惠。

拜登在聲明中說：「我不會放棄動用手邊所有工具，為學貸借款人提供達成夢想所需的減免。」

根據「聯邦學生援助」（Federal Student Aid）網站，截至2023年6月，約4340萬名獲得學生貸款的人背負1.63兆美元未償貸款，這個數字意味著自去年以來，未償款餘額增加近170億美元，獲得學貸的人增加近60萬人。

進步派選民在2020年總統大選協助拜登勝選有功，他們長期以來一直敦促白宮解決學貸債務問題；這也是年輕選民最關注的議題之一，其中許多人擔心拜登在加薩戰爭上的外交政策，並怪他沒有實現更大規模的債務減免。

拜登 貸款 學貸

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