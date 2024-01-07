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哈佛、賓大、耶魯、史丹福都在找新校長 好人選難尋

編譯潘勛／綜合7日電
哈佛大學原校長蓋伊1月初辭職。圖為哈佛校園。（歐新社）
哈佛大學原校長蓋伊1月初辭職。圖為哈佛校園。（歐新社）

哈佛、賓州大學、耶魯以及史丹福大學都在找新校長，華爾街日報(WSJ)報導，固然每年都有很多大學校長退休或辭職，但這麼多菁英研究型大學要同時找到校方最高領導人，幾乎是不可能的任務，因為目前當菁英大學校長不比一個世代以前，職務十分艱鉅。

高等教育校長求才機構「R. William Funk & Associates」創辦人方克(Bill Funk)表示，現在當校長得具備專業募款人、公關公司執行長，再加上城市市長的能力。

方克表示，今天大學校長們還在敏感時刻「扛著大學教育旗幟」前行。過去一個月，保守派政治人物讓哈佛及賓州大學校長下台而得分，還呼籲更廣泛整頓全國各大學。菁英大學因積攢數十億元校產而備受抨擊，還說他們死心眼於多元化，太左傾，壓制保守派聲浪。

與此同時，很多美國人開始懷疑大學文憑還是不是良好投資。

哈佛與賓大還沒成立「求才委員會」，挑選下一位校長。史丹福大學校長泰西爾拉文(Marc Tessier-Lavigne)去年夏天因研究受到調查而辭職，校方開始找接替人選，20名校董、教職人員及學生組成委員會來承擔其事。耶魯大學校長蘇必德(Peter Salovey)表示，本學年度結束，他將下台返回教職，校方去年秋天已開始找人。

校長求才機構表示，籌款目前占用大學校長約四成時間，碰到大型籌款專案時耗時更多。日常校務運作，一般由教務長及學院院長處理，而非校長；校長一職變成主要是對外的角色。他們必須在校友、商界領袖、政治人物等想置喙人物當中周旋，同時還要在大學獨特的共同治理結構中，贏得教職人員及學生的支持。

方克表示，一所大型公立大學的校長，一度要由34個不同選舉團體來挑選；他開玩笑說，不管什麼時候，他的決策至少有16個團體不高興。

AGB Search理事長戴維斯(Roderick McDavis)表示，過去十年有一最大變化，就是民眾對大學校長的言行，關注量大增；在金主晚餐會上說溜嘴，或者教職員會議上吵架，幾分鐘內就貼上網，都是前所未見的事。

史丹福大學也在找新校長，原校長泰西爾拉文去年夏天因研究受到調查而辭職。圖為史丹福...
史丹福大學也在找新校長，原校長泰西爾拉文去年夏天因研究受到調查而辭職。圖為史丹福校園。（美聯社）

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