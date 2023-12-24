該不該上大學？46%的Z世代認為不值得 僅39%認為重要

數百萬美國人背負學貸，年輕一代對於不認為「上大學」已有不同的看法。圖為哈佛大學校門。(美聯社)

「商業內幕」(Business Insider)和YouGov合作，於7月針對1800多名跨越五個世代的美國人進行調查，其中600多名受訪者屬於18歲以上的Z世代；結果顯示，僅39%的Z世代認為升學 對他們來說很重要，46%的Z世代不認為上大學是值得做的事。

數百萬美國人背負學貸 債務，愈來愈多的工作不再要求大學學位，大學可能需要調整學程費用，以及開設的課程類型，以跟上年輕一代對於高等教育價值的看法不斷變化的腳步。

對於一些年輕人而言，花費上千元的學費，再承擔數千元的學貸，接著冒險尋找可能甚至用不到學位的工作，這一過程並不值得。

聖路易聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)經濟公平研究所(Institute for Economic Equity)的高級研究員安娜‧埃爾南德斯‧肯特(Ana Hernández Kent)在11月的研究中強調這一困境，該研究分析Z世代對較高等教育的看法。

根據針對聯準會(Fed)「2022年家庭經濟與決策調查」的分析，肯特發現，在上過大學但未畢業的非裔 、西語裔及女性Z世代族群中，認為「大學終生經濟效益大於其成本」的人不到一半。

肯特指出，在評估大學學位風險，以及是否真的需要大學學位才能在經濟上成功這一方面，Z世代「更加挑剔」。

不要求大學學位的工作機會也可能是促使Z世代放棄繼續升學的因素，哈佛商學院教授富勒(Joseph Fuller)表示，例如卡車司機的工作可以擁有六位數的薪資，這類不要求大學學位的工作型態促使人們重新思考更高等教育的價值。

富勒說：「70年來，政策制定者、社會評論者及社區領袖都在說，必須上大學才能在美國成功，這種標題和假設已經被推翻了。」這給高等教育機構帶來很大的壓力，思考如何證明他們的花費是合理的，或者不得不緊縮開支，以應對較小的需求。