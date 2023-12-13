我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

中央社／麻州劍橋12日綜合外電報導
哈佛大學校長蓋伊。（路透）
哈佛大學校長蓋伊。（路透）

哈佛大學校長蓋伊出席國會聽證會作證，在校方如何看待反猶太主義的證詞上模稜兩可，引發外界批評。哈佛理事會今天開會發表支持她的聲明後，蓋伊將留任校長。

蓋伊（Claudine Gay）與麻省理工學院和賓夕法尼亞大學的校長一起在國會作證時，拒絕明確表示呼籲對猶太人進行種族滅絕是否違反了哈佛大學（Harvard University）的行為準則，隨後她遭到了批評。

哈佛大學兩個理事會之一的哈佛董事會（Harvard Corporation）在聲明中表示：「我們今天重申支持蓋伊校長繼續領導哈佛大學。」

但哈佛董事會確實批評哈佛對哈瑪斯（Hamas）10月7日襲擊事件的初步反應，以色列稱這次攻擊造成以色列境內1200人死亡，並導致約240人被劫為人質。

哈瑪斯衛生部指出，以色列的攻勢將加薩大部分地區夷為廢墟，並造成至少1萬8200人死亡，其中大部分是婦女和兒童。

哈佛董事會表示：「由於哈瑪斯的殘酷恐怖攻擊，許多人遭受了巨大的傷害和痛苦，該大學應該在最初的聲明中立即、直接和明確的譴責。」

「呼籲種族滅絕是卑鄙的，違背了人類的基本價值。」

「蓋伊校長已就她處理國會證詞的方式道歉。」

哈佛大學 哈瑪斯 以色列

上一則

紐約市立大學亞裔所2獎學金 延長收件

延伸閱讀

拜登促以節制 公開點名內唐亞胡政府須改變

拜登促以節制 公開點名內唐亞胡政府須改變
聯合國分析衛星影像：加薩18%基礎設施已毀

聯合國分析衛星影像：加薩18%基礎設施已毀
WSJ：水淹加薩哈瑪斯地道 以色列開始行動了

WSJ：水淹加薩哈瑪斯地道 以色列開始行動了
壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

熱門新聞

哈佛大學校長蓋伊5日出席國會聽證會。（路透）

哈佛校長蓋伊被要求下台 數百教職員力挺：捍衛學術獨立

2023-12-11 03:45
美國大學挺巴勒斯坦學運激化成反猶風波，學生甚至喊出「種族滅絕猶太人」。哈佛、麻省理工學院與賓州大學校長本周出席聯邦眾議院聽證會接受質詢，卻言詞閃爍不願譴責，事後遭受龐大輿論批評。對此，哈佛校長蓋伊已在校報8日刊出專訪中表達歉意。(路透)

哈佛學生揚言「種族滅絕猶太」校長未表態 挨批後道歉

2023-12-09 02:47
拜登政府再推豁免學貸計畫，預計有360萬人受益。（美聯社）

拜登政府豁免學貸 已超過360萬人受益

2023-12-07 21:20
哈佛大學校園上空7日出現掛有「哈佛仇恨猶太人」字樣抗議布修的小飛機。(路透)

學者批大學選擇性護言論自由 「校長們像變色龍」

2023-12-09 22:57
哈佛大學校長蓋伊。（路透）

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

2023-12-13 02:01
圖片來源 ／健康醫療網

孩子幾歲該戒尿布？觀察5具體行為

2023-11-29 00:30

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜