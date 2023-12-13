哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

哈佛大學校長蓋伊。（路透）

哈佛大學 校長蓋伊出席國會聽證會作證，在校方如何看待反猶太主義的證詞上模稜兩可，引發外界批評。哈佛理事會今天開會發表支持她的聲明後，蓋伊將留任校長。

蓋伊（Claudine Gay）與麻省理工學院和賓夕法尼亞大學的校長一起在國會作證時，拒絕明確表示呼籲對猶太人進行種族滅絕是否違反了哈佛大學（Harvard University）的行為準則，隨後她遭到了批評。

哈佛大學兩個理事會之一的哈佛董事會（Harvard Corporation）在聲明中表示：「我們今天重申支持蓋伊校長繼續領導哈佛大學。」

但哈佛董事會確實批評哈佛對哈瑪斯 （Hamas）10月7日襲擊事件的初步反應，以色列 稱這次攻擊造成以色列境內1200人死亡，並導致約240人被劫為人質。

哈瑪斯衛生部指出，以色列的攻勢將加薩大部分地區夷為廢墟，並造成至少1萬8200人死亡，其中大部分是婦女和兒童。

哈佛董事會表示：「由於哈瑪斯的殘酷恐怖攻擊，許多人遭受了巨大的傷害和痛苦，該大學應該在最初的聲明中立即、直接和明確的譴責。」

「呼籲種族滅絕是卑鄙的，違背了人類的基本價值。」

「蓋伊校長已就她處理國會證詞的方式道歉。」